Oikos e Paola Lenti al FuoriSalone 2016

Oikos e Paola Lenti, una partnership che si rinnova per il 6° anno consecutivo, una condivisione della stessa passione, visione: il colore, la materia come elementi imprescindibili nella progettazione contemporanea.

Nei giorni della Milano Design Week dal 12 al 17 aprile 2016, presso i Chiostri dell’Umanitaria in via Daverio, zona Tribunale, Oikos e Paola Lenti presentano una collezione cromomaterica per interni con innovative sfumature selezionate in collaborazione con la Color designer di Oikos Vicky Syriopoulou a conferma ancora una volta della comune visione del vivere gli interni incentrata su eleganza e semplicità; visione che si riflette nell'accurata scelta dei nuovi materiali e nei nuovi colori, frutto di una costante ricerca estetica e di un'interpretazione del colore come equilibrato legame fra natura e prodotto.

Le cromie precise, le sfumature si inseguono come dei complementi che si intrecciano coi filati dei tessuti, con scrupolosa maestria per offrire panorami cromatici e soluzioni su misura, mettendo a disposizione della clientela la ricerche in materia di innovazione e sostenibilità.

Il colore e la materia hanno un ruolo primario per raccontare ed esaltare l’armonia, l’eleganza e l’equilibrio delle forme delle nuove collezioni cromomateriche di Paola Lenti per Oikos.

È questo uno dei casi più importanti in cui emerge una delle note distintive di Oikos, da sempre al servizio del progettista: lavorare insieme con grandi nomi del design internazionale per realizzare prodotti versatili e dalle altissime prestazioni che non hanno eguali sul mercato perché frutto di un atto creativo unico, senza limiti.

