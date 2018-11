On line il nuovo sito MaxMeyer

Maurizio Angeleri, direttore marketing Cromology Italia, azienda di cui fa parte MaxMeyer

Dedicato al consumatore finale e al professionista, il sito nasce per rispondere alle 300 mila ricerche, legate ai temi della pittura e alla decorazione, effettuate online ogni mese

MaxMeyer, marchio leader in Italia nel settore delle vernici per edilizia e architettura, è on line con il nuovo sito internet, completamente rinnovato non solo nella grafica, ma in tutto il concept di comunicazione.

Il sito, disegnato sulle esigenze dei diversi utenti della marca – professionali e privati - nasce per rispondere alle 300 mila ricerche effettuate online ogni mese su temi legati alla pittura e alla decorazione e fornire a ciascuno la risposta più adeguata.

Il nuovo portale è realizzato con le più moderne tecnologie web, con particolare cura agli aspetti di accessibilità del portale sia da browser desktop sia da mobile; l’adozione di una tecnologia responsive ha permesso di incrementare notevolmente la qualità della fruizione del sito da parte degli utenti mobile.

Molto importante anche il lavoro effettuato sulla navigazione del portale al fine di gestire al meglio i due target di riferimento, privato e professionale, differenziandone i percorsi di accesso ai contenuti, mantenendo comunque coerente l’esperienza per entrambi.

"Le ricerche* dimostrano come l’interesse per i lavori in casa trovi molto spazio sui canali digitali - commenta Maurizio Angeleri, direttore marketing Cromology Italia, azienda di cui fa parte MaxMeyer - basti pensare che l’86% degli adulti si occupa di fai-da-te e il 40% dei progetti riguarda proprio il mondo della pittura o della decorazione. Anche i professionisti del settore, progettisti e applicatori, utilizzano il web come fonte principale per identificare le soluzioni migliori per i loro progetti. Con questo sito pensiamo di aver risposto e di intercettare questo bisogno di informazione".

Oltre alla parte dedicata alla storia e alle informazioni sull’azienda, il sito MaxMeyer si distingue per il diverso approccio destinato ai due principali target. Per il privato le sezioni sono improntate sull’utilizzo della vernice, le soluzioni MaxMeyer vengono presentate in base all’obiettivo di utilizzo: “preparare e proteggere” i diversi tipi di supporti, “imbiancare” o “decorare” le diverse stanze oppure “decorare” mediante i veri e propri prodotti decorativi.

Nella parte sviluppata appositamente per il professionista, oltre alle sezioni dedicate alle soluzioni secondo la loro tipologia, MaxMeyer propone una gamma di servizi specifici: formazione gratuita in modalità webinar sulla Progettazione del Colore, ebook di approfondimento, video tutorial e videocorsi pensati per progettisti e applicatori che desiderano approfondire le loro conoscenze.

* https://www.kingfisher.com/files/reports/2014/european_home_report/european_home_report.pdf

https://emarketer.com

Cromology Italia è leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia in Italia. L’azienda si avvale di 500 collaboratori, due siti produttivi tecnologicamente evoluti di 80.000mq, un hub logistico e tre magazzini regionali per un totale di 45.000mq. Alla parte produttiva si affianca una rete di distribuzione integrata, Colori di Tollens Bravo, che vanta 14 punti vendita diretti.

Grazie ad una strategia multicanale competitiva, al suo portafoglio di brand prestigiosi – MaxMeyer, Duco, Baldini Vernici, Tollens, Settef, Viero, Viero Paints, Mistercolor e Lo Specialista di Mistercolor – e ad una offerta completa e diversificata, Cromology Italia registra una presenza di successo in tutti i canali distributivi. Cromology Italia, fa parte del gruppo Cromology player a livello mondiale, sviluppa un fatturato di 800ml €, che detiene posizioni di leadership nei maggiori mercati del Sud Europa. Grazie a 10 laboratori di ricerca, 13 impianti di produzione e 9 piattaforme logistiche, Cromology è all’avanguardia nello sviluppo e nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia. I marchi di Cromology sono commercializzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo, con una presenza diretta in 9 nazioni.

Ufficio Stampa MaxMeyer Retail

Origgi Consulting - Strategie di Convers(az)ione

Press contact: Dott.ssa D. Origgi

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. 347 1729113