Oknoplast presenta le nuove finiture effetto cemento e nero Onyx per una casa super trendy

Non solo i pavimenti e gli arredi bensì anche i serramenti si uniformano alle tendenze del momento. Aumentano infatti le richieste da parte di architetti e consumatori fortemente connesse alle mode e agli stili dettati dalle Fiere di settore.

Proprio per venire incontro alle esigenze di addetti ai lavori e non, Oknoplast ha ideato e creato due nuove gamme di finiture che "vestono" perfettamente i profili delle abitazioni più moderne: da un lato l'effetto cemento per una casa in perfetto stile urban chic, dall'altro il rivestimento nero Onyx per uno spazio abitativo super trendy e del tutto moderno.

Da poco disponibili sul mercato per tutti i profili Oknoplast, queste due finiture sono nate da un lungo processo di Ricerca e Sviluppo che ha portato il Gruppo a studiare la soluzione più innovativa per soddisfare le richieste del mercato e offrire ai consumatori la migliore risposta in termini di design e bellezza. Proprio perché Oknoplast concepisce i serramenti come un vero e proprio complemento d'arredo, l'effetto cemento e l'effetto nero Onyx si rivelano il sistema vincente che unisce i trend del momento all’eleganza del rivestimento.

Oknoplast, sinonimo di qualità, eleganza e creatività, fornisce soluzioni sempre nuove e originali che ben si inseriscono nell’ambito dell’home décor dando vita ad ambienti armoniosi ed estremamente unici.

Per informazioni

OKNOPLAST

numero verde 800760060

www.oknoplast.it

R.P. UFFICIO STAMPA

Studio Nazari 02 76110017

Novella Candeo - Paola Taiano

arredo@studionazari.com