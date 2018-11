lineaNATURA di Oknoplast si è aggiudicato il premio Eletto Prodotto dell'Anno 2018

Margherita Sarbinowska - Marketing Manager Italia Oknoplast - con Simonetta Flores - Amministratore Unico di Marketing Innovazione Italia - e il premio Eletto Prodotto dell'Anno 2018 vinto con lineaNATURA

Per il terzo anno consecutivo un prodotto Oknoplast ha ricevuto questo riconoscimento

Milano, 16 marzo 2018 - Si è tenuta ieri sera presso l'Alcatraz di Milano la premiazione Eletto Prodotto dell'Anno - il Premio all'Innovazione basato esclusivamente sul voto di oltre 12.000 consumatori*.

Per il terzo anno consecutivo - ovvero da quando la sezione "finestre" è stata introdotta nelle categorie Eletto Prodotto dell'Anno - un prodotto Oknoplast si è aggiudicato il premio "Eletto Prodotto dell'Anno" decretando un inizio 2018 decisamente positivo per il Gruppo.

Dopo il successo di Prolux e Prolux Evolution, il Gruppo viene premiato nella categoria Finestre con lineaNATURA, la nuova gamma di rivestimenti in vero legno proveniente da piantagioni rinnovabili, che oltre a cambiare il modo di concepire i serramenti in PVC, regala agli ambienti domestici un’allure completamente nuova unendo le proprietà del PVC al calore e all’eleganza del legno. Grazie a questa gamma di rivestimenti in un’unica soluzione convivono la versatilità di utilizzo del PVC e lo stile unico del legno. Non sarà più necessario rinunciare a un materiale per prediligere l’altro: la finestra potrà godere dei benefici di entrambi.

Grazie all'idea per cui i serramenti non sono solo una semplice barriera contro gli agenti atmosferici bensì un vero e proprio complemento d’arredo, Oknoplast è riuscito ad attuare una vera rivoluzione nel campo dell’home décor unendo il gusto per l'estetica al comfort.

A ritirare il premio Margherita Sarbinowska - Marketing Manager Italia: "Siamo orgogliosi di essere sino ad ora l'unica azienda nel settore "finestre" ad aver ricevuto questo riconoscimento, e di averlo ottenuto per il terzo anno consecutivo! E' per noi una grande soddisfazione vedere la fiducia che il Consumatore finale ci dimostra ogni giorno. Ci teniamo ad offrire al pubblico prodotti che ben rispecchiano le richieste e le esigenze del mercato e questo Premio ci dimostra che stiamo facendo un ottimo lavoro. Con lineaNATURA ci siamo imposti l'obiettivo di creare un prodotto che avvicinasse l'estetica alla tecnologia, nel rispetto dell'ambiente. Questo riconoscimento ci dimostra di aver centrato in pieno il risultato e di aver soddisfatto pienamente i consumatori"

LineaNATURA è disponibile presso tutti i rivenditori Premium Partner Oknoplast.

* Ricerca di mercato PdA(C) su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più di 15 anni, svoltasi a gennaio 2018. www.prodottodellanno.it cat. finestre

