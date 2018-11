Vario Haus: gli edifici residenziali in legno, individuali e plurifamiliari, non conoscono crisi di mercato

Le 16 unità abitative del condominio realizzato da Vario Haus a Bulgarogrosso (CO) con la prefabbricazione in legno a telaio, sono state proposte in parte in affitto comprensivo di tutte le spese e in parte in vendita. Il complesso ha dimostrato di essere altamente appetibile sul mercato, registrando molto rapidamente il “tutto esaurito”, a differenza di tanti edifici in edilizia tradizionale che rimangono invenduti e sfitti a lungo

Il condominio prefabbricato in legno Vario Haus di Bulgarograsso (CO) e il successo sul mercato immobiliare

Nell’immaginario collettivo, la realizzazione di edifici in legno appartiene al settore delle case unifamiliari, al più bifamiliari, dimenticando invece che nei paesi di origine della prefabbricazione si fa largo uso del legno ingegnerizzato anche per la realizzazione di edifici multipiano. Le imprese e le immobiliari si stanno lentamente e cautamente avvicinando a questo mondo anche in Italia, attratte dai tempi di realizzazione, dalle prestazioni di efficienza energetica e di abbattimento acustico, e soprattutto dalla possibilità di trasferire al cliente finale direttamente le garanzie che il prefabbricatore certificato ETA rilascia, come nel caso di Vario Haus. Il mercato edilizio è in forte evoluzione sin dall’entrata in vigore del primo decreto sull’efficienza energetica ed il cliente finale è sempre più informato e sempre più esigente; questo genera una domanda specifica: un prodotto sofisticato, altamente ingegnerizzato e con un livello di controllo e garanzia quasi irraggiungibile con “il tradizionale”, ossia il prefabbricato in legno.

A Bulgarograsso, in provincia di Como, Vario Haus ha costruito, su commissione di una impresa locale, un edificio prefabbricato in legno a telaio di tre piani fuori terra, più sottotetto multiuso, composto da 16 unità abitative, che l’impresa proprietaria intendeva mettere a reddito locandole secondo la formula del "tutto incluso", ossia con canoni comprensivi delle spese di raffrescamento e riscaldamento.

Nella palazzina, progettata secondo due blocchi simmetrici, serviti ciascuno da un vano scala più ascensore e collegati da un terrazzo da oltre 60 mq, sono previste unità immobiliari di tre tagli differenti:

- bilocali da circa 56 mq lordi;

- trilocali da circa 80 mq lordi;

- quadrilocali da circa 105 mq lordi;

tutti corredati di balconi e terrazzi.

La prefabbricazione in legno è stata destinata alle parti nobili dell’edificio, ossia le unità immobiliari, mentre il cemento armato è servito per i vani corsa degli ascensori e per le scale condominiali sviluppate esternamente.

Grazie alle elevate prestazioni dell’involucro Vario Haus - ottenute mediante l’impiego di pareti a telaio di legno bilama con sistemi isolanti in lana di roccia ed EPS, dello spessore di 32 cm - ed un'impiantistica molto efficiente, l’edificio plurifamiliare ha raggiunto la classe energetica A+. L’impiantistica dell’edificio prevede l’utilizzo di pompa di calore aria / acqua, per massimizzare l’efficienza nel raffrescamento e riscaldamento dell’edificio; della ventilazione meccanica, necessaria per garantire un costante ricambio dell’aria e quindi una qualità dell’ambiente indoor ottimale; di un impianto domotico necessario per regolare ed efficientare al massimo la gestione dello stabile e di pannelli fotovoltaici in copertura per la produzione di acqua calda. Il consumo energetico certificato è pari a 1,84 KWh/mq all’anno, che si trasforma in spese annuali globali di energia per l’intero complesso di 12.000,00 €, esattamente 750 € all’anno per ogni unità abitativa.

Il comfort acustico delle case Vario Haus viene garantito – come nel caso del condominio di Bulgarograsso - mediante una gestione scrupolosa della produzione del prefabbricato e mediante verifiche in opera della parete di facciata, della copertura, delle pareti interne tra unità abitative e del tavolato interno.

Il complesso plurifamiliare di Bulgarograsso nasce come investimento immobiliare destinato alla locazione. Successivamente la proprietà ha deciso di mettere in vendita alcune delle unità immobiliari realizzate, ebbene: in un mercato dove l’offerta di immobili sfitti ed invenduti continua ad essere molto ampia, gli stessi committenti hanno assistito con un certo stupore alla rapidità con cui le singole unità abitative sono state vendute. Segno, questo, di un profilo di consumatore evoluto, che comprende ed apprezza la qualità dell’immobile che elegge a propria abitazione o a proprio investimento.

La formula della locazione comprensiva di tutte le spese è stata particolarmente apprezzata, in quanto il locatore conosce sin da principio le spese complessive per la propria abitazione, senza l’incognita delle spese stimate e poi conguagliate nell’anno successivo di gestione. Per l’investitore, inoltre, considerate le bassissime spese di gestione, questa formula consente di ottenere un ulteriore guadagno sul pacchetto di affitto onnicomprensivo.

Sia le unità locate che le poche unità messe in vendita sono state collocate sul mercato con tempi inimmaginabili per l’edilizia tradizionale, che soffre ancora di una grande offerta di unità abitative invendute o sfitte.

I vantaggi delle costruzioni prefabbricate in legno Vario Haus con finalità di investimento finanziario, locazione e vendita

La costruzione di una casa, o comunque di un fabbricato edilizio in genere implica un investimento di risorse economiche da parte del committente dell’opera - sia esso privato oppure una società commerciale - sia nella fase di costruzione che nella successiva fase di manutenzione e gestione, soprattutto come costi di energia consumata per le utenze. Perché il collocamento di un capitale in un bene immobiliare possa considerarsi redditizio e vantaggioso nel tempo, è necessario che, oltre alla qualità prettamente architettonica e formale del fabbricato, si possano prevedere in modo preciso le caratteristiche finali che analizzeremo nei seguenti tre punti.

1.Quantità dell’investimento e tempi di realizzazione

Il costo finale dell’immobile deve essere definito e preciso. Questa garanzia è sempre data in tutte le costruzioni Vario Haus, il cui costo concordato in fase di progetto non varia mai, a meno che il committente non decida, in fase d’opera, di apportare delle modifiche al progetto inizialmente concordato.

Allo stesso modo, i tempi pattuiti vengono sempre rispettati, sia per rendere per tempo abitabili gli spazi sia per non inficiarne, con ritardi ed imprevisti, la redditività sul mercato.

2.Qualità dell’investimento

La qualità dell’immobile è misurabile in termini di sicurezza della costruzione, anche in zona sismica, e in termini di limitati costi di gestione: spese per riscaldamento e raffrescamento e costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria durante il ciclo di vita dell’edificio. Tutti aspetti, questi, che con l’ingegnerizzazione dei processi adottata da Vario Haus – focalizzati su una precisione millimetrica del prefabbricato – vengono tenuti attentamente sotto controllo. Tutti gli edifici Vario Haus sono classificati in classe A o come casa passiva.

3.Facile commercializzazione

La commercializzazione di un edificio è oggi influenzata dai fattori sopra elencati, ma anche dal comfort interno sia in termini termici che acustici che di qualità dell’aria. I consumatori, sempre più informati, non sono più disposti ad accettare abitazioni rumorose, che consumano troppo o che non garantiscono un ottimale comfort termico. Poiché il mercato offre moltissime possibilità, il consumatore sarà sempre più attento non solo ai fattori estetici dell’architettura, bensì anche a quelli prestazionali. Così, un edificio ben costruito, confortevole e dai bassi costi di gestione, verrà commercializzato e locato molto più facilmente.

La casa prefabbricata a telaio in legno nasce interamente in officina e con criteri accurati di produttività come solo l’uso di macchine può garantire, mentre in cantiere vengono effettuate solo semplici operazioni di montaggio. La prefabbricazione consente di industrializzare l'intera produzione edilizia riducendo il margine d’errore quasi a zero prima e le necessità di manutenzione poi. Una costruzione prefabbricata in legno, con le caratteristiche intrinseche che la contraddistinguono, rappresenta sicuramente un prodotto facilmente commerciabile – sia per la vendita che per la locazione - in quanto racchiude in sé tutte le caratteristiche utili e necessarie che le costruzioni moderne dovrebbero avere: sicurezza, comfort abitativo, consumi energetici ridotti, basse esigenze di manutenzione, zero imprevisti di costi e tempi, mantenimento del valore dell’immobile nel tempo.

