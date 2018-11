La rivoluzione della Total Experience allo stand di Ceramiche Refin a Cersaie 2018

Casalgrande, 6 Settembre 2018 - Un'esperienza multisensoriale che coinvolge la vista, il gusto, l'olfatto e il tatto, in un concept di spazio commerciale completamente nuovo, pensato per stupire e stimolare la domanda internazionale più esigente.

Ceramiche Refin presenta a Cersaie 2018 la realizzazione del progetto GIARDINO, pensato per l'Hospitality e il Retail, ideato da Refin e da Adriani & Rossi Edizioni, che ne ha curato il contenuto creativo e progettuale.

Il concept GIARDINO coniuga le più contemporanee tendenze del green e dell'healthy food con i materiali più innovativi e personalizzabili, le proposte gastronomiche più stuzzicanti e le atmosfere e i profumi più avvolgenti, per soddisfare chi è alla ricerca di un’offerta commerciale inedita.

Per la prima volta il gres porcellanato anche nelle nuove grandi lastre ceramiche 120x278 (per le piastrelle ceramiche delle serie Prestigio e Masterplan) trova la sua collocazione ideale in progetti contract unici e personalizzati sulle esigenze del cliente, attraverso la realizzazione di proposte Total Experience completamente coordinate: la ceramica a pavimentazione e a rivestimento può essere realizzata anche sulla singola commessa con grafiche uniche che si sviluppano anche sugli elementi di arredo, dagli esclusivi imbottiti ai tavoli, dagli accessori alle sedute dello special partner Montbel, dal vasellame ai corpi illuminanti, senza porre confini alla creatività e alla originalità di ciascun progetto.

Un'offerta chiavi in mano cucita su misura sul cliente internazionale dei settori altamente dinamici del Retail e dell'Hospitality, risultato della pluriennale esperienza di Ceramiche Refin nei servizi di personalizzazione del prodotto e dell’unicità dello spirito innovativo e creativo che da sempre contraddistingue l’azienda.

CERSAIE 2018 24-28 Settembre, Bologna (Pad. 36 _ Stand B32/C37 - B33)

Ceramiche Refin: https://www.refin.it/

Anteprima Cersaie 2018: https://www.refin.it/novita/eventi/preview-cersaie-2018/