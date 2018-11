La tecnologia IHC del brand italiano Serafino Zani rivoluziona la cucina smart

SHANGHAI, 8 ottobre 2018 /PRNewswire/ --Il 13 settembre 2018, Serafino Zani ha presieduto la "IHC Patented Technology Promotion Conference" presso lo Shanghai Exhibition Center. Il successore di quarta generazione del marchio italiano, Pietro Zani, il Direttore Liao Zhe, la Presidente Fan Xian di Serafino Zani nell'area Greater China e la Responsabile Wang Li Hong di Serafino Zani Private Kitchen (Beijing) Cultural Development Co., Ltd, sono stati affiancati da una serie di ospiti speciali che hanno partecipato per rendere omaggio al brand Zani tra cui, la Senior General Manager Weng Ting di Messe Frankfurt (HK) Ltd., la Deputy Representative Micaela Soldin dell'ufficio di rappresentanza di Shanghai della Commissione italiana per il commercio all'estero, il noto critico gastronomico Cha Chuan Qi, la Vicepresidente di Haitang New Media Group, Wang Hui, e ancora Chen Zhu Yu, Chief Operating Officer di Cat's Kitchen, il fondatore di Domus Tiandi, Sammy Ren, la leggenda del settore dei piccoli elettrodomestici Chang Yung Tao e un rappresentante delle apparecchiature elettriche Gaggenau.

La cucina a gas AI IHC lanciata durante la conferenza ha completamente ribaltato la percezione della cucina tradizionale. Oltre a fornire la tecnologia di controllo della temperatura, il prodotto è la massima espressione dello stile e del design italiani. Il controllo tramite touchscreen assicura una perfetta pulizia e la linea curva rivela uno squisito gusto italiano.

"Una tecnologia semplice che permette di ottenere un preciso controllo della temperatura in cucina" questa è la tecnologia IHC brevettata da Serafino Zani. Grazie all'originale tecnologia di controllo del calore e a un eccellente design, la cucina a gas AI IHC di Serafino Zani si è distinta tra molti e noti espositori internazionali e ha vinto il premio Interiorlifestyle 2018 in Cina (Shanghai).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/751501/SERAFINOZANI.jpg