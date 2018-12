Arredare casa con elementi di design grazie all’affidabilità di Duzzle

Vallefoglia, 14 dicembre 2018 - Duzzle.it è un e-commerce d’arredamento sicuro e affidabile. Nasce dall’idea di offrire ai suoi utenti una vasta gamma di prodotti colorati e di design tra i quali scegliere i più adatti al proprio stile di arredamento. Il nome del brand nasce infatti dall’unione delle parole “Design” e “Puzzle”, divenute parte fondamentale della filosofia di Duzzle.

La forza d’e-commerce consiste nel poter offrire ai propri clienti mobili capaci di durare nel tempo a prezzi molto competitivi.

Il sito presenta una vasta gamma di brand di vario genere e prezzo, si va dalle linee minimal e classiche a complementi d’arredo più eclettici e moderni come ad esempio i prodotti di Flow Fusion Design o le lampade Zuma Line.

All’interno dell’e-commerce è possibile scegliere tra numerosi arredi e complementi colorati e moderni, ma progettati per essere funzionali nella vita quotidiana suddivisi nelle seguenti categorie:

• Arredamento

• Complementi

• Illuminazione

• Arredo outdoor

• Vetro curvato

Duzzle: il tuo negozio di fiducia per l’arredo online

L’e-commerce di Duzzle è pensato per offrire all’utente un unico luogo dove poter acquistare ogni complemento o mobile utile all’arredamento della propria casa a prezzi vantaggiosi.

Tra gli articoli di punta troviamo i Letti Sommier, con contenitore o senza, adatti ad ogni tipologia di camera da letto in quanto sono letti senza testata dal design curato ed elegante.

Il prodotto è stato realizzato nelle seguenti varianti per poter offrire la miglior soluzione a tutte le esigenze. È possibile ordinare il letto Sommier nelle 3 differenti misure: matrimoniale, singolo o da una piazza e mezzo, ma anche scegliere se ricevere il letto contenitore o a rete fissa.

Per completare l’arredamento della casa con prodotti di design moderno per la zona living è possibile optare per l’acquisto dei seguenti complementi:

• Tavolini (vetro, metallo, legno, plastica e pietra)

• Consolle allungabile e fisse

• Poltrone alzapersona per anziani

• Sedie (legno, metallo, plastica, tessuto, ecopelle e similpelle)

Duzzle certo dei propri prodotti e della loro manifattura controlla tutti gli imballaggi prima di effettuare la spedizione dell’ordine all’utente finale. Ma in caso di malcontento o di non conformità del prodotto secondo le proprie aspettative è possibile fare richiesta di cambio o reso della merce.

I clienti non soddisfatti possono recedere il contratto entro 14 giorni, attraverso una procedura semplice e veloce.

Ufficio Stampa Duzzle

Email: servizioclienti@duzzle.it

Sito Web: https://www.duzzle.it/

Call Center: +39 0721 581847 dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per i giorni festivi) dalle 09 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.