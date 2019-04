"Honda Experience - Casa Connessa Tortona" dà vita ad un'esperienza multisensoriale durante la Design Week di Milano

MILANO, 9 aprile 2019 /PRNewswire/ -- Honda ha inaugurato la sua presenza alla Design Week di Milano, il più grande evento di design al mondo, dove la Casa Nipponica partecipa per la prima volta. Al centro dell'esperienza "Honda - Casa Connessa Tortona" vi sarà Honda e-Prototype, presentata in anteprima mondiale solo poche settimane fa al Salone di Ginevra.

"Honda Experience – Casa Connessa Tortona"

Nel quartiere Tortona, icona meneghina del design, Honda ha dato vita alla sua experience all'interno di uno spazio inedito, rappresentato dalla boutique d'alta moda Alysi Garden House.

Entrando, i visitatori si troveranno immersi in un'esperienza visiva e sonora progettata per segnare il passaggio dall'ambiente urbano ad uno spazio rilassante e accogliente. A dare loro il benvenuto, sotto il soffitto in vetro dell'area centrale, ci sarà Honda e-Prototype, illuminata dalla luce naturale del giorno.

Al centro dello spazio vi sarà anche una scultura architettonica a forma di albero, realizzata con materiali naturali: simbolo dell'inscindibile legame tra ambiente esterno e stile di vita interiore che ha ispirato il design di Honda e-Prototype.

Collaborazioni per arredi e fotografia

Honda ha collaborato con un collettivo di fotografi italiani, guidati da Sara Mautone, per creare un'esposizione fotografica capace di esaltare e, allo stesso tempo, far comprendere il design di e-Prototype, anche grazie a scatti realizzati con tecniche di proiezione inedite.

Lo spazio espositivo è completato da un diorama progettato per rappresentare lo stile di "vita perfettamente integrato" degli interni di e-Prototype. Gli arredi sono curati dalla casa di design Danord, con sede nella provincia di Modena. La sua fondatrice, Francesca Gatti, è una esperta del moderno design scandinavo e nord-europeo di metà '900.

"Honda Experience – Casa Connessa Tortona" si trova in zona Tortona, a pochi passi dalla stazione di Porta Genova, e sarà visitabile dal 9 al 14 aprile dalle ore 10.00 alle 21.00. Il 9 aprile, dalle 14.30 alle 16.30, è in programma un'anteprima speciale dedicata alla stampa, dove sarà possibile incontrare i designer Honda per soddisfare domande e curiosità.

Per maggiori informazioni sulle nostre collaborazioni durante la Design Week di Milano, collegarsi qui: http://hondanews.eu/it/it/cars/media/pressreleases/164704

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/848548/Honda_Experience_Casa_Connessa_Tortona_2.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/848547/Honda_Experience_Casa_Connessa_Tortona_1.jpg