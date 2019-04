La cultura Betawi sarà al centro della Milano Design Week 2019

MILANO, 10 aprile 2019 /PRNewswire/ -- L'Ufficio del turismo e della cultura di Giacarta (JTCO, Jakarta Tourism and Culture Office) assieme a ICAD (Indonesian Contemporary Art & Design, l'ente indonesiano dedicato ad arte e design) presentano il debutto di undici artisti indonesiani in occasione della Milano Design Week 2019 a Superstudio Più, Zona Tortona, Milano, a partire da oggi e fino al 14 aprile 2019. Intitolata "Giacarta essenziale", l'esposizione ha spinto la cultura indigena Betawi di Giacarta fino ad un livello superiore, con tecnologie ed arte contemporanea a cura di Artura, la massima azienda di design in Indonesia.

Con un pubblico di oltre 100.000 da visitatori da vari paesi, ricreano le icone Betawi in opere moderne quali abbigliamenti Ondel-Ondel, Kembang Kelapa, Gigi Balang, Kebaya Kerancang, Sadariah batik, Batavian, e piatti autentici, Kerak Telor e Bir Pletok. In un padiglione da 175m2, ciascuna icona è tradotta in un ampio ventaglio di settori creativi, compresa la sedia in legno Betawi, moderni abiti kebaya in tessuti leggeri, e accessori artigianali che si ispirano alla forma del tradizionale pupazzo Betawi Ondel-Ondel.

"Abbiamo manifestato un atteggiamento ottimista e proattivo per gli artisti indonesiani, facendo rivivere la tradizione Betawi per soddisfare la mutevole domanda dei visitatori globali. Con una coinvolgente miscela di cultura e tecnologia, abbiamo anche approfondito le narrazioni culturali alla base di percorsi interattivi, che portano una nuova forma della cultura di Betawi a splendere sul palcoscenico internazionale", ha affermato Edy Junaedi, Direttore Esecutivo dell'Ufficio Turismo e Cultura di Giacarta (JTCO).

Le opere d'arte contemporanea sono presentate in uno stand basato su un disegno a quattro petali per riprendere la forma dell'iconico snack di Giacarta, il Kembang Goyang. Per offrire ai visitatori un'esperienza ancor migliore, sono state presentate le danze tradizionali di Betawi con video mapping interattivo per mostrare da un nuovo punto di vista opere culturali e contemporanee. Durante la fiera vengono serviti piatti autentici della cucina Betawi, tra cui Gado-Gado e Soto Betawi.

Ricordando i settanta anni di relazioni bilaterali tra l'Indonesia e l'Italia, la fiera invita anche i professionisti degli affari di tutto il mondo a incontrarsi faccia a faccia, offrendo il padiglione indonesiano come la migliore piattaforma di scambio con le imprese europee nella fiera più attesa al mondo.

La vetrina dei prodotti e dell'artigianato indonesiano è sempre stata al centro del mercato europeo. Un rapporto su una delle più grandi fiere commerciali indonesiane ha dichiarato che sono stati firmati contratti per 41,6 milioni di dollari tra aziende indonesiane e italiane, con una maggioranza proveniente dai settori dei mobili, artigianato, tessuti e alimenti e bevande.

