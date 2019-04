Il Design 3.0 di Chorustyle debutta al Fuorisalone

Il variegato universo del progetto firmato da Domenico Bosatelli protagonista allo spazio Opificio 31 in via Tortona, punto nevralgico della design week milanese

MILANO, 10 aprile 2019 /PRNewswire/ -- Design italiano e culto della bellezza, con un occhio al benessere inteso come way of life: una filosofia precisa quella alla base di Chorustyle, il progetto di oggettistica, moda e arredo totalmente Made in Italy nato dalla mente dell'imprenditore Domenico Bosatelli e pronto al debutto al Fuorisalone 2019, l'appuntamento più atteso della design week meneghina.

Dal 9 al 14 aprile in zona Tortona, nel cuore vibrante del Salone del Mobile, lo Spazio Opificio 31 accoglie l'universo variegato e lussuoso di un brand visionario che affonda le radici nella storia del savoir faire italiano ma che guarda a una contemporaneità ricca di stimoli. Un brand capace di farsi sintesi di quell'estro creativo e quella forza espressiva che hanno reso il Made in Italy un valore distintivo in tutto il mondo e che ora connotano le sue collezioni di design, oggettistica e moda.

In occasione del Fuorisalone, infatti, sono presentati i protagonisti dell'ininterrotta evoluzione del design 3.0 firmato Chorustyle a cominciare da Oasis, la nuova linea di scrivanie, Board la collezione di mobili home-office realizzata in collaborazione con Tino Sana, in cui la ricerca dell'equilibrio e dell'armonia tra materia, estetica e funzione dà vita a un nuovo modo di vivere ogni ambiente, dalla casa all'ufficio, completamente libero da convezioni e schemi e Point il vassoio girevole in vetro e acciaio . Heritage manuale e tecnologia tout court con il plus di un simbolismo iconico caratterizzano Nikko e Laki, preziosi oggetti di design dalla sinuosa forma felina, nati da sapienti lavorazioni e divenuti icone di Chorustyle accompagneranno il percorso espositivo nello spazio, impreziosito dalla collezione di pret à porter che ha debuttato nella recente fashion week milanese.

lo spazio è aperto al pubblico dal 9 al 14 aprile.

Chorustyle è il nuovo brand di lifestyle che affonda le proprie radici nella storia, nella tradizione e nello stile di vita italiano ma che, allo stesso tempo, guarda alla contemporaneità, rappresentando l'estro creativo e la forza espressiva che hanno reso il Made in Italy un valore distintivo su scala planetaria. Simbolo dell'intera filosofia è il gatto, un animale dal fascino senza tempo, che con la sua sinuosa eleganza riesce ad acquietare gli animi e a ben esprimere il concetto di armonia.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/859117/Chorustyle_Fuorisalone_2019.jpg)

Contatti:chorustyle@guitar.it+39-02316659