LG SIGNATURE presenta una splendida installazione d'arte alla Milano Design Week 2019

L'ineguagliabile design del brand di lusso viene emesso in risalto attraverso un dibattito tenuto da un gruppo di esperti e un'opera d'arte congiunta e coinvolgente

SEUL, Corea del Sud, 24 aprile 2019 /PRNewswire/ -- Durante la Milano Design Week 2019, LG SIGNATURE ha presentato un'esposizione, che ha messo in mostra lo stile autentico e la funzionalità all'avanguardia dei prodotti innovativi del brand. Con il suo debutto europeo ha attratto i visitatori grazie alla sua versatilità che ha reso l'innovativo LG SIGNATURE OLED TV R (modello 65R9) il pezzo forte di una straordinaria installazione d'arte chiamata "Redefining Space".

Trovate il nuovo comunicato stampa al seguente link: https://www.multivu.com/players/English/8530251-lg-signature-mdw-2019/

Sviluppato in collaborazione con l'acclamato studio di architettura e design industriale britannico, Foster + Partners, l'installazione a due piani ha evidenziato l'ineguagliabile combinazione di tecnologia all'avanguardia ed eleganza senza tempo di LG SIGNATURE. Avendo come punto di riferimento la prima rollable TV al mondo, l'opera d'arte ha esplorato nuovi concetti di spazio, combinando insieme immagine, luce e suono per creare un'esperienza visiva e uditiva ammaliante. Come parte della design week, il 65R9 è stato perfettamente integrato con un'icona dell'arredamento moderno: il Tavolo Basilica del leggendario designer, Mario Bellini. Prodotto originalmente da Cassina nel 1977, il tavolo è stato re-immaginato e rimodernato da Bellini insieme con LG SIGNATURE per ospitare l'unica OLED TV R.

La mostra ha inoltre dato la possibilità ai visitatori di scoprire l'intera gamma degli eleganti e minimalisti prodotti LG SIGNATURE, in un contesto di stile di vita elevato. Insieme alla raffinata TV OLED, erano esposti anche gli ultimissimi modelli di frigorifero, lavatrice, purificatore d'aria e la cantinetta che costituirà il prossimo lancio di LG SIGNATURE. Dotata di cassetto Auto Lift per una facile apertura e del Multi Temperature Control, che assicura le condizioni ideali per le diverse tipologie di vino, l'esclusiva cantinetta LG SIGNATURE Wine Cellar è la soluzione perfetta per la conservazione del vino per la gioia di intenditori e collezionisti.

Inoltre, in una tavola rotonda a cui hanno preso partegli ambasciatori del brand Stefan Diez e Hadi Teherani, e alcuni rappresentati di LG, si è discusso di come la tecnologia stia ridefinendo il design d'interni e l'influente ruolo che LG SIGNATURE ha in questo contesto. Il talk è stato moderato da Alba Cappellieri, Presidente del Corso di Laurea in Design della Moda al Politecnico di Milano.

"L'innovazione è la chiave per stabilire connessioni che prima erano impensabili," ha affermato Stefan Diez, designer industriale di fama internazionale. "I prodotti LG SIGNATURE sono innovativi per natura. Andando oltre la semplice funzionalità, elevano qualsiasi spazio con un'estetica superiore e mettono in relazione le persone con il loro ambiente in nuovi modi."

"Oggi, diamo importanza all'essenziale, e questo si estende sia alla forma che alla funzione," ha aggiunto Hadi Teherani, architetto pluripremiato. "Spogliarsi di qualcosa per tornare solo a ciò che è necessario è fondamentale per un buon design. LG SIGNATURE è davvero riuscita in questo, nel fornire la massima fruibilità e praticità quotidiana."

I rappresentanti LG hanno anche condiviso le loro idee e la loro visione di LG SIGNATURE. "Grazie al design minimalista e alla facilità d'uso, i nostri prodotti possono integrarsi perfettamente con l'arredamento di una stanza e lo stile di vita dei nostri clienti," ha affermato WookJun Chung, Direttore di Home Appliance & Air Solution Design Lab., LG Electronics.

"Il nostro obiettivo è quello di utilizzare il design e la tecnologia per inaugurare una nuova era di integrazione dello spazio," ha affermato Sung-Gu Joe, Direttore di Home Entertainment Design Lab., LG Electronics. "Questa è mission è propria di LG SIGNATURE OLED TV R. Lo schermo ultrasottile della TV scompare quando non è utilizzato per lasciare spazio nella stanza, mentre la sua base discreta si integra facilmente con il contesto circostante."

Con la partecipazione alla Milano Design Week, LG SIGNATURE si è ancora una volta affermato come brand di lusso riconosciuto a livello mondiale capace di rimodellare il mercato e di spingere il design degli elettrodomestici oltre ogni confine.

Informazioni su LG SIGNATURE

LG SIGNATURE è il marchio ultra-premium di LG Electronics. Unendo il meglio della tecnologia e del design LG sotto un unico marchio, LG SIGNATURE offre ai consumatori una collezione che vanta un'eleganza sofisticata insieme a prestazioni di alto livello. La gamma di prodotti LG SIGNATURE comprende attualmente il frigorifero InstaView Door-in-Door™, la lavatrice TWINWash™, il purificatore d'aria e il pluripremiato "wallpaper" OLED TV W. Tutti i prodotti LG SIGNATURE hanno una cosa in comune: qualità senza compromessi e attenzione all'essenziale. I prodotti LG SIGNATURE hanno vinto numerosi premi del settore per l'innovazione tecnologica e il design sofisticato, tra cui il Premio CES Best of Innovation Award 2017, l'iF Gold Award 2016 e il Red Dot Design Award 2016 e l'Engadget Best of CES Award 2019 per LG SIGNATURE OLED TV R.