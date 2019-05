Cerchi Mobili salvaspazio? Con Smart Arredo la spedizione è gratuita e assicurata e hai tripla garanzia

Milano, 30 aprile 2019 - Quant’è piacevole trovare ciò di cui si ha bisogno al posto giusto, vivere spazi accoglienti, a misura delle proprie esigenze? Trasformare tutto questo in realtà richiede un’accorta composizione degli spazi, utilizzando elementi d’arredo ad hoc. Smart Arredo è l’e-commerce dove acquistare una ricercata selezione di prodotti convertibili e trasformabili a prezzi interessanti, concepiti per ottimizzare gli spazi della casa. Soluzioni ideali per chi abita piccoli appartamenti.

Smart Arredo si distingue per la sua offerta di mobili salvaspazio improntata alla qualità. Decisione perspicace e anticonvenzionale. Molte altre piattaforme di commercio elettronico specializzate nell’arredo, infatti, inseriscono un numero eccessivo di prodotti solo per suggestionare gli utenti, sottolineando la quantità.

Con troppi articoli diventa però impossibile appurare la loro qualità, ed è altrettanto difficile prestare supporto ai clienti nel momento in cui hanno necessità di maggiori informazioni. La politica di Smart Arredo è agli antipodi, fa del valore dei prodotti e della migliore assistenza possibile i pilastri della sua offerta. Il catalogo dispone comunque di tante tipologie di prodotti, tra queste troviamo divano-letto, librerie design, scrivania moderna e mobiletti televisori.

E per quanto riguarda la spedizione? Acquistare online è comodo e conveniente ma va fatta attenzione alla spedizione, sia perché può costituire un costo ragguardevole, sia per il rischio di ricevere merce danneggiata. I clienti di Smart Arredo vivono lo shopping digitale con la massima serenità. Perché? Semplice: la consegna è gratuita in tutta Italia (il prezzo riportato è quello finale), i corrieri sono selezionati per affidabilità e la spedizione è assicurata. Ciò significa che anche nella remota ipotesi di prodotti danneggiati, sarà rispedito l’articolo in sostituzione, senza che il cliente affronti alcun costo.

Gli acquisti su Smart Arredo usufruiscono in realtà di una triplice garanzia: su prodotto (valida per due anni dal momento dell’acquisto), trasporto e quella sul risultato. Nell’eventualità in cui il cliente si ritenga insoddisfatto del prodotto, può restituirlo (entro 30 giorni) e sarà completamente rimborsato. In merito poi al reso gratuito, Smart Arredo provvede a inviare, a casa del cliente, un corriere specializzato che eseguirà il ritiro della merce gratuitamente.

Il supporto fa parte dei punti nodali dell’esperienza di consumo in ambito e-commerce. La richiesta di dettagli sul prodotto può del resto realizzarsi prima e dopo l’acquisto. A chi rivolgersi? Smart Arredo ha pratici numeri di telefono, a cui rispondono operatori pronti a fornire le risposte del caso. Al telefono si aggiungono altri canali di assistenza: e-mail (utile per richiedere informazioni, consigli e preventivi) e chat online.

Prima ancora dello staff dell’assistenza, l’utente vuole però il conforto delle opinioni di altri clienti. I feedback espressi dagli acquirenti, oggi presenti in ogni settore commerciale, sono il certificato sulla complessiva qualità dell’offerta. Certi portali di commercio elettronico manipolano questo dato proponendo recensioni non certificate. Smart Arredo sottopone invece alla certificazione di una società esterna feedback e recensioni dei propri clienti, per assicurare la loro assoluta genuinità. Ed è presente su eBay con altrettante valutazioni reali dei consumatori. Insomma, con Smart Arredo si ha la certezza di acquistare senza rischi.

Approfondimenti

Sito ufficiale Smart Arredo: https://www.smartarredodesign.com/

Ufficio Stampa Fattoretto srl

www.massimofattoretto.com