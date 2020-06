Arredare casa con gusto: i mobili ora si acquistano online

Grottaminarda (Av), 4 giugno 2019 - Il settore commerciale che comprende arredamento e interior design è stato caratterizzato nel corso degli ultimi anni da una grossa evoluzione, sviluppando in maniera sempre più approfondita e capillare i canali online, che attraggono visitatori e clienti grazie a comodità e rapidità di utilizzo, convenienza e alla possibilità di usufruire di consigli professionali sotto forma di rubriche e veri e propri blog.

Un esempio molto interessante di successo in questo ambito è rappresentato da Arredare Moderno, piattaforma nata nel 2012, disponibile in 5 lingue diverse, che realizza vendite in tutta Europa e oltre, come in USA, Cina e Medio Oriente. Con una media di circa 20.000 visite mensili in continua crescita e un catalogo di oltre 5.000 articoli, questo sito è diventato Rivenditore Ufficiale di più di 40 marchi del Made in Italy, contribuendo in maniera significativa alla diffusione di prodotti esclusivi che sono frutto di ricerca e sperimentazione, sempre all'insegna dell'alta qualità dei materiali e della cura e raffinatezza delle forme.

Acquistando prodotti su Arredare Moderno si entra in un mondo fatto di sicurezza e servizi garantiti, come spedizioni comprese nel prezzo senza minimo di spesa e garantite da assicurazione sul valore della merce, insieme ad un comodo servizio gratuito di chiamata da parte del corriere prima della consegna. Ogni dettaglio è curato con attenzione e anche gli imballi sono realizzati per garantire il massimo della sicurezza, con utilizzo addirittura di casse in legno e pallet su misura per il trasporto di articoli particolarmente delicati. Le spedizioni sono affidate a corrieri specializzati nella movimentazione di prodotti di grandi dimensioni e materiale fragile, garantendo un servizio di grande precisione e competenza.

Per qualsiasi esigenza, l'assistenza è garantita via telefono tramite un Numero Verde Gratuito, via Mail, Whatsapp e anche attraverso una Chat in tempo reale, per un servizio rapido, efficiente e diversificato.

Arredare Moderno può anche vantare l'acquisizione del Sigillo Netcomm e Trust Ecommerce Europe, offrendo quindi tutte le garanzie necessarie a tutela del consumatore, nonché la massima affidabilità su ogni acquisto. Questo aspetto si riflette in maniera particolare sull'adozione di sistemi di pagamento sicuri ed affidabili a totale garanzia e tutela degli acquirenti, offerti attraverso PayPal, carte di credito, bonifico bancario e contrassegno, andando incontro alle esigenze degli utenti in fatto di varietà di canali di pagamento e soprattutto di massima tranquillità nell'effettuare gli acquisti.

Per quanto riguarda la possibilità di risparmiare sui costi dei prodotti, il sito è provvisto della sezione Outlet e Promozioni dedicata proprio alle super offerte del momento e che permette di usufruire di eccezionali sconti. Da non perdere anche la sezione Codici Coupon, dove trovare ogni mese codici sconto extra dedicati ai marchi migliori e a specifiche categorie di prodotti. Attraverso inoltre il programma fedeltà si possono maturare ulteriori sconti per i successivi acquisti.

Arredare Moderno, oltre a offrire tante opportunità di sconti e offerte, non smette di evolvere e guardare avanti, proponendo una novità assoluta all'interno del mercato degli e-commerce: il Progetto Interior Designer è un ulteriore servizio offerto agli utenti e clienti di Arredare Moderno i quali possono ricercare e contattare professionisti dell’arredamento come interior designer, architetti, paesaggisti, ingegneri ed avere consigli, assistenza o progetti nell’ambito del design e dell’arredamento. Il portale e i servizi annessi sono anche indirizzati ad aziende e professionisti del settore che vogliono cogliere l'opportunità di aumentare la propria visibilità tramite questo importante sito e il suo blog. Diventare Partner di Arredare Moderno significa avere la possibilità di presentare i propri prodotti tramite rubriche specifiche, rivolte ad un pubblico vasto ed interessato, con pubblicazione di gallery di immagini, presenza sui canali social e indirizzamento al proprio sito web.

Il Progetto Interior Designer di Arredare Moderno non implica nessun costo di iscrizione o vincolo, mentre garantisce la possibilità di ottenere sconti speciali per i propri clienti sul portale tramite un coupon personale, offrendo così ulteriori ribassi di prezzo in aggiunta a promozioni già esistenti. Il Partner in cambio si renderà disponibile a consulenze e assistenze professionali specifiche, dietro onorario, verso clienti selezionati, instaurando in questo modo proficui meccanismi di fidelizzazione. Per gli utenti questo progetto rappresenta un servizio aggiuntivo di grande valore ed esclusività, potendo contare sul supporto di esperti del settore per farsi consigliare e per ricevere consulenze di alto livello, oltre alla possibilità di ottenere ulteriori sconti riservati.

Il blog di Arredare Moderno è il veicolo ideale per far conoscere in maniera più ampia al pubblico prodotti relativi ad arredamento ed interior design, essendo proprio pensato come strumento di informazione, ricco di suggerimenti su scelta e disposizione dei mobili e panoramiche sulle ultime tendenze e sui brand di maggior successo, il tutto realizzato da professionisti esperti del settore come architetti, arredatori d'interni e designer. Gli spunti e i consigli offerti in queste pagine, a cui si accede direttamente dal sito di Arredare Moderno, rappresentano un servizio utile e propedeutico all'acquisto, per consentire agli utenti di approfondire tematiche specifiche e trarre ispirazione su stili e prodotti. Questo canale diventa quindi la vetrina ideale per ampliare il proprio bacino di utenza ed accedere ad un pubblico più variegato di stampo internazionale.

La vostra azienda trarrà sicuri benefici da questa strategia di sviluppo, ottenendo l'immagine non solo di un'attività seria, sicura, che commercia articoli di alta qualità, ma anche di una realtà al passo con i tempi e al centro di una rete di servizi che vanno oltre alla semplice vendita, ma che coltivano l'interesse e lo stupore verso le novità e una voglia continua di sperimentare.

INFO E DETTAGLI

ArredareModerno.Com è un e-commerce dedicato al mondo dell’arredamento con sede in Campania. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web all’indirizzo www.arredaremoderno.com