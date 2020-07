Le 5 idee bagno per arredare con razionalità ed eleganza

Matera, 11 giugno 2019 - Ogni particolare va studiato sotto il profilo estetico e funzionale. Proprio così, l’arredamento del bagno è un delicato equilibrio, in cui far coesistere variabili molto differenti. La sua funzione, nel corso degli ultimi anni, è cambiata. Non è più solo uno spazio in cui curare l’aspetto e l’igiene, è un luogo in cui trascorrere momenti di relax e trovare rifugio dallo stress quotidiano, grazie a una doccia tonificante o una sauna ristoratrice.

Per non commettere errori nella scelta degli accessori da bagno appropriati, vanno prese in considerazione le esigenze e le abitudini di chi abita la casa. È questo il punto di partenza per comporre il bagno dei propri sogni, un ambiente che sappia coniugare praticità ed eleganza, comfort e gusto. Ma quali sono i 5 trucchi per l’arredamento perfetto?

1. Gli specchi sono gli alleati dei bagni di piccole dimensioni. Se lo spazio non è molto conviene optare per gli specchi, che danno la sensazione di un ambiente più grande. Un semplice cambio di percezione ma che fa la differenza.

2. I sanitari devono essere confortevoli. Il bagno deve essere associato ad attimi di distensione. Va quindi fatta attenzione al fattore ergonomia, senza ovviamente trascurare l’importanza dello stile.

3. Trovare la rubinetteria appropriata. La rubinetteria viene di frequente considerata un aspetto quasi secondario, ma è un errore da non commettere. Vanno scelti rubinetti e soffioni coerenti con lo stile del bagno e in grado di assicurare le migliori prestazioni (anche quanto a risparmio idrico). Le opzioni disponibili sul mercato sono innumerevoli e in vertiginosa crescita;

4. Uso di una porta scorrevole. Grazie a una porta scorrevole viene preservato lo spazio del bagno e può rappresentare un tocco di personalità dal grande appeal estetico.

5. Le piastrelle grandi riducono le fughe e offrono interessanti soluzioni estetiche.

Dove acquistare le grandi marche per l’arredo bagno? Ediliamo, da oltre 50 anni innovazione e convenienza

Passare dalla teoria alla pratica non è semplice e richiede, in ogni caso, un negozio presso il quale acquistare gli accessori per sanitari bagno e tutto ciò che serve per portare a termine il progetto. Ma a chi affidarsi? Ediliamo è l’e-commerce per quanti cercano soluzioni ed attrezzature per l’edilizia. Per l’arredo bagno è offerta una vasta gamma di prodotti garantiti: dai sanitari al box doccia, passando per vasche, accessori e altre componenti di grandi marche, come ad esempio Catalano, Flaminia, Montegrappa, Kartell, Aga, Jika e Geberit.

Ediliamo ha portato sul Web l’esperienza acquisita nel settore in oltre 50 anni. Il portale ediliamo.com è un negozio digitale in cui vengono presentati prodotti innovativi e di qualità a prezzi molto vantaggiosi, grazie alle collaborazioni definite con numerosi produttori leader del settore.

A disposizione dei clienti c’è quel know-how proprio di chi può vantare un’esperienza plurigenerazionale, e il supporto di un team di professionisti dinamici e preparati.

Convenienza, serietà ed efficienza, tutto questo è Ediliamo.

