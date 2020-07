LG SIGNATURE mette in mostra una miscela speciale di arte e tecnologia nel cuore di Londra

Il London Design Festival pone le basi per la mostra LG SIGNATURE e per un'avvincente conversazione sul rapporto che sta alla base del design di qualità

LONDRA, 19 settembre 2019 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE, in occasione del London Design Festival di quest'anno ha presentato il Masters' Talk, un'esclusiva lezione seguita da una tavola rotonda che ha evidenziato lo stretto rapporto tra arte e tecnologia. Il premium brand ha invitato rinomati professionisti di varie discipline a presentare la propria visione di come arte e tecnologia sono indissolubilmente legati tra loro. Partecipando per la prima volta al London Design Festival, LG SIGNATURE ha anche messo in bella evidenza il design senza compromessi e le funzionalità avanzate che hanno reso i suoi elettrodomestici di lusso un must per i consumatori più esigenti di tutto il mondo.

Condotta da Massimiliano e Doriana Fuksas, il team di coniugi alla guida del famoso studio architettonico Studio Fuksas, la lezione ha esplorato un futuro reso più brillante e più elegante dall'architettura contemporanea. La conferenza informativa ha messo in luce la filosofia progettuale dello Studio Fuksas e le sue caratteristiche creazioni architettoniche. Le sagge parole dei Fuksas hanno avvinto i giovani spettatori, ispirandoli a perseguire la loro passione per il buon design.

La tavola rotonda d'alto profilo, che ha avuto luogo al termine della lezione, ha visto Massimiliano Fuksas unirsi ad Antoine Preziuso, rispettatissimo e famosissimo orologiaio indipendente; Matt Clark, artista visivo e fondatore del collettivo londinese United Visual Artists (UVA); e Chung WookJun, responsabile dei laboratori di design per elettrodomestici e soluzioni di condizionamento dell'aria di LG Electronics. In linea con "L'arte ispira la tecnologia e la tecnologia completa l'arte", che è il tema del brand LG SIGNATURE, la discussione si è concentrata sullo stretto legame tra arte e tecnologia, menzionando capolavori moderni che esemplificano questo rapporto organico, il perdurare dell'impatto di queste opere sul design contemporaneo e anche le relative implicazioni sui trend per il futuro.

"È assolutamente vero che la tecnologia, specialmente quando raggiunge un certo livello inimitabile, diventa davvero parte della bellezza e del valore. I prodotti LG SIGNATURE, che combinano ed integrano la tecnologia e il design più avanzati, sono di grande bellezza, e la bellezza è promessa di felicità", ha detto Antoine Preziuso, il fabbricante di orologi su misura, molto apprezzato per il suo rivoluzionario tourbillon triplo, che mantiene a meno di un secondo la precisione dell'orologio. La leggendaria serie dell'orologiaio che incorpora frammenti di meteorite serve come argomento convincente a sostegno della sua posizione.

Esperti nel coniugare forma e funzione per una maggiore utilità e sostenibilità, il team di Studio Fuksas, che ha collaborato con LG SIGNATURE alla progettazione del suo spazio espositivo all'IFA 2019, ha sottolineato la sua fiducia nel valore di un'architettura che unisce bellezza e tecnologia avanzata. "I veri capolavori riguardano la perfetta armonia tra la bellezza che si vuole creare e la tecnologia che è stata accuratamente misurata per catturare quell'attimo dell'arte, dando alla gente uno sguardo su qualcosa che è davvero fantastico, migliore di quanto abbiano mai immaginato".

L'artista visivo Matt Clark ha sottolineato l'importanza dell'essenza e di come arte e tecnologia si intersecheranno in futuro: "Proprio come il televisore OLED di LG SIGNATURE può essere utilizzato come una sorta di tela che emette luce, l'arte e la tecnologia continueranno a lavorare insieme, aprendo una nuova area di potenziale. Sebbene la tecnologia cambi costantemente, la cosa più importante è il concetto, l'essenza che deve essere comunicata".

Chung WookJun, responsabile dei laboratori di design per elettrodomestici e soluzioni di condizionamento dell'aria di LG Electronics, ha anche offerto il suo prezioso contributo alla discussione dal punto di vista del design industriale. Riguardo all'opportunità di condividere la ribalta con noti luminari nei rispettivi campi, Chung ha dichiarato: "Puntiamo istintivamente alla migliore combinazione di funzionalità ed estetica, creando prodotti innovativi che consentano agli utenti di godere di nuovi modi di vivere - soluzioni come il nostro frigorifero a controllo vocale e la TV arrotolabile, che ha uno schermo che letteralmente si arrotola e si srotola. Sono molto ottimista sul fatto che il valore ultimo creato dalla fusione di arte e tecnologia cambierà in meglio il mondo e gli spazi in cui viviamo".

Lo spazio espositivo di LG SIGNATURE per la London Design Festival è stato progettato in collaborazione con Wallpaper*, la pubblicazione inglese di design, moda e lifestyle. Situata nella storica Somerset House, la spettacolare mostra ha permesso ai visitatori di ammirare l'ultimissima gamma di prodotti LG SIGNATURE insieme ad una serie di sculture mozzafiato che condividono l'estetica minimalista del marchio ultra-premium. La gamma più recente di prodotti LG SIGNATURE include OLED TV W, frigorifero a doppia porta e con freezer inferiore, cantinetta Wine Cellar, lavatrice e asciugatrice, purificatore e condizionatore d'aria.