Paga a rate con Stufe a Pellet Italia, spedizione gratuita e pronta consegna

Milano, 15 Giugno 2020 - Perché scegliere tra risparmio e comfort nel riscaldamento domestico, quando c’è Stufe a Pellet Italia? La leadership di settore l’ha ottenuta grazie a modelli certificati quattro stelle, in base al DM 186/2017, Made in Italy e realizzati con il contributo di un know-how frutto di un’esperienza decennale e internazionale. Ma c’è di più. L’acquisto avviene comodamente online e prevede prezzi competitivi, perché dalla fabbrica la stufa arriva direttamente a casa del cliente. E le prerogative che rendono unica l’offerta non finiscono qui.

La qualità Made in Italy per un riscaldamento che assicura risparmio

Quello sulla qualità è un impegno che per Stufe a Pellet Italia rappresenta una priorità. Ogni prodotto, oltre ad aver ricevuto quattro stelle nella Certificazione Ambientale (DM 186/2017), è il risultato di investimenti in ricerca e sviluppo, grazie al contributo di tecnici che vantano esperienza decennale e internazionale.

Il cliente può contare su varie soluzioni in grado di fornire un riscaldamento esteso all’intera casa, come dimostrano le stufe a pellet canalizzate. Altro aspetto distintivo dell’offerta è il Made in Italy. Dall’ideazione alle fasi di assemblaggio ogni operazione avviene nel nostro Paese. La sede aziendale si trova infatti a Pianiga, in provincia di Venezia.

Dal bonifico al pagamento a rate: tutte le soluzioni di stufeapelletitalia.com

In catalogo ci sono ben 16 modelli di stufe a pellet, caratterizzate dalla pronta consegna e disponibili per il pratico acquisto online. Il cliente riceve l’articolo comperato in appena 48/72 ore lavorative. Tre le tipologie di prodotti, ci sono stufe a pellet idro, ad aria e caldaie.

La spedizione è gratuita in tutta Italia e le opzioni di pagamento rispondono a qualunque esigenza. Si può scegliere tra bonifico bancario per detrazione fiscale, bonifico bancario, carta di credito, contrassegno e Satispay. Ed è stato recentemente introdotto il pagamento a rate grazie alla collaborazione con Soisy.

La procedura per richiedere il pagamento rateale avviene completamente online, in pochi passaggi utilizzando smartphone o computer. Insieme alla semplicità Soisy assicura trasparenza, perché ogni spesa è inclusa nella rata mensile. Nessun costo imprevisto.

La convenienza di scegliere Stufe a Pellet Italia deriva inoltre da prezzi altamente concorrenziali, merito di un acquisto che si verifica presso l’azienda produttrice. Vengono così tagliati i costi per il riscaldamento, senza contare il vantaggio di fare una scelta sensibile al tema della sostenibilità ambientale.

La soddisfazione legata all’esperienza d’acquisto è testimoniata dalle tante recensioni positive pubblicate su Trustpilot, con un punteggio medio di 4,7 su 5.

Maggiori informazioni:

www.stufeapelletitalia.com