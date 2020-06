Coperture per piscina: l’importanza di valorizzare il giardino con proposte di design

Lecco, 24 giugno 2020 - Piccola o grande, rettangolare o tondeggiante, la piscina è un elemento di design che completa ogni giardino. Tutti i modelli, da quelli con scale o con idromassaggio alle soluzioni più discrete, nascono per inserirsi con successo ed armonia nell’ambiente circostante, rendendo il paesaggio suggestivo e ricco di charme.

Tuttavia, a dispetto del fascino che esercita, una piscina scoperta è soggetta all'incessante azione delle intemperie, che con il loro alternarsi ne offuscano la bellezza, deturpando di conseguenza anche il panorama. Questo è uno dei motivi per cui, qualunque sia la scelta architettonica, ogni piscina necessita di una copertura: una soluzione che si accosta a ogni dettaglio per tutelarne il fascino e l'integrità.

Copertura per piscina: tutti i benefici

Una buona copertura per piscine permette di evitare continue e costose operazioni di pulizia e di manutenzione, ma non solo: i benefici di queste installazioni, infatti, sono molteplici.

Restando in tema di costi, nei periodi di afa una copertura aiuta a limitare l'evaporazione dell'acqua, senza considerare la riduzione della dispersione del calore cui consegue, soprattutto in inverno, un risparmio sui costi di riscaldamento.

Per quanto riguarda invece il fattore sicurezza, una piscina coperta può evitare ogni più piccolo inconveniente in presenza di bambini o di animali domestici. È una protezione molto importante in tutti i periodi di inutilizzo ed è efficace sia per piscine esterne sia per soluzioni interne.

Il design delle coperture per piscina

Naturalmente, nelle nuove concezioni di design, la copertura è un elemento che si integra perfettamente con la piscina. Ha diversi stili che esaltano con eleganza ogni contesto abitativo, accuratamente studiati per immergersi nel panorama e nelle strutture in essere.

A raccogliere la sfida del design, le proposte completamente italiane di Abritaly, azienda in primo piano nel settore coperture per piscina, che con oltre 40 anni di esperienza garantisce una vasta gamma di modelli dallo stile e dal funzionamento eccellenti.

Come nasce il progetto di una copertura

Le proposte strutturali di Abritaly nascono tutte da un progetto accuratamente studiato su misura.

La prima fase prevede, infatti, il sopralluogo di un tecnico esperto del settore, volto ad una valutazione preliminare delle necessità dei clienti, del modello di copertura più adatto e dei parametri architettonici del contesto in cui dovrà avere luogo l'installazione.

Dal sopralluogo prende forma la proposta di copertura, che viene realizzata con la massima cura, sempre con materiali di ottima qualità. A tutto ciò segue, infine, la fase di installazione, che viene effettuata dalla squadra di Abritaly in un solo giorno lavorativo e permette di godere in tempi brevi dei benefici della copertura.

Abritaly: i modelli Minimal

Grazie ad un catalogo di oltre 45 soluzioni, le proposte di Abritaly possono soddisfare ampiamente ogni esigenza di tipo architettonico. I modelli Minimal, ad esempio, nascono per assicurare un inserimento discreto e dal risultato elegante, garantendo isolamento, pulizia e sicurezza in un ingombro che è possibile definire nullo.

Tra le scelte Minimal più rilevanti, quelle a pannelli modulari scorrevoli o telescopici ultra bassi i cui rivestimenti, attivabili manualmente o meccanicamente, possono assicurare la visibilità della piscina anche quando è coperta.

Coperture per piscina: i modelli Basic e Comfort

Accanto alle soluzioni Minimal, Abritaly propone i modelli Basic: strutture sollevabili, amovibili o scorrevoli la cui altezza variabile rende possibile l'utilizzo della piscina in qualsiasi circostanza.

Come tutti gli altri progetti Abritaly, assicurano un isolamento perfetto in ogni stagione, anche in territori montuosi, garantendo una resistenza estrema anche in presenza di intemperie.

Si accostano ai modelli Basic le cosiddette soluzioni Comfort, che nascono per integrare alla copertura uno spazio riparato a bordo piscina. Realizzate in vetro temperato, permettono di godere del sole tutto l'anno, con una resistenza fino a sei volte maggiore rispetto al classico vetro.

I modelli Relax e le soluzioni XXL

Abritaly arricchisce la sua proposta di coperture con la linea Relax, veri e propri gioielli di architettura, per integrare il progetto della piscina a quello del giardino. Pratiche e leggere, al variare del paesaggio possono essere progettate in legno o in alluminio, per godere tutto l'anno del piacere di nuotare in piscina, in un ambiente protetto e rilassante.

Queste soluzioni, nei modelli XXL, rappresentano la scelta ideale nel caso in cui la piscina faccia parte di una struttura ricreativa, di un albergo o di un centro fitness. Naturalmente, tutti i progetti XXL di Abritaly sono realizzati in vetro temperato per tenere conto delle normative vigenti sulle piscine aperte al pubblico, garantendo soluzioni sempre impeccabili e dal design accattivante.

