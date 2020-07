Divani Chesterfield, i complementi d’arredo sempre più richiesti anche online

Pratovecchio, 3 Luglio 2020. Nel settore dell’arredamento e dell’interior design esistono due tipi di prodotti, quelli che seguono le mode e vivono momenti di grande successo, oppure i grandi classici che rimangono sempre un elemento imprescindibile nella decorazione della casa. In questa seconda categoria è possibile trovare il divano Chesterfield, una vera e propria icona di stile, in grado di dominare le classifiche delle vendite, anche online, di prodotti d’arredo.

Considerato dagli esperti uno dei divani più famosi della storia, questo elemento esercita un forte appeal sui consumatori, gli architetti e i decoratori d’interni, confermandosi un bestseller degli articoli per l’arredamento.

Artigianale e di altissima qualità, nato dall’élite della società nobiliare britannica del XVIII secolo, il Chesterfield è attualmente anche un simbolo del Made in Italy, andando ad abbinarsi perfettamente allo stile unico e alle lavorazioni a mano delle migliori aziende di design del nostro Paese.

Perché acquistare il divano Chesterfield online

Al giorno d’oggi, anche il settore dell’arredamento diventa sempre più smart, con le imprese che propongono un modello ibrido in cui, oltre alla classica presenza dello showroom fisico, è possibile comprare i prodotti d’arredo sul web.

L’esperienza d’acquisto online si caratterizza per velocità e praticità, infatti i principali portali offrono la possibilità di conoscere a fondo le creazioni, analizzando ogni arredo nel dettaglio tramite fotografie in still life iperrealistiche, ad altissima definizione.

Per esempio, è possibile constatare come stia intercettando un importante successo la vendita di divani online sul sito Vamadivani.it, lo store online di VAMA, la cui storia nel mondo dell’arredamento inizia nel lontano 1972.

Da sempre accomunata dal rispetto delle tradizioni e della qualità, l’azienda propone sulla piattaforma digitale un’ampia scelta di divani Chesterfield, modelli classici e moderni, letti, poltrone da ufficio e su misura artigianali, con servizi specializzati per architetti e progettazione d’interni.

Sul web è possibile confrontare i vari modelli, trovare informazioni dettagliate, verificare prezzi e misure, prendendosi tutto il tempo necessario per valutare ogni opzione disponibile sul mercato. Allo stesso tempo, è possibile ricevere il divano direttamente a casa, in modo semplice e veloce, con la sicurezza di poter contare sempre su un rapporto diretto con lo store.

Divani Chesterfield: un elemento d’arredo unico al mondo

Il successo dei divani Chesterfield va ricercato nella loro unicità, un arredo esclusivo in grado di valorizzarsi nel tempo. Il suo tratto distintivo è la lavorazione capitonné, una tecnica particolare eseguita da esperti artigiani, che permette di creare i tipici rombi che appaiono sul rivestimento, con un fissaggio robusto che avviene direttamente alla struttura in legno interna.

Naturalmente, non tutti i prodotti sono uguali, infatti un vero Chesterfield deve rispettare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, la costruzione deve essere artigianale, quindi eseguita interamente a mano, inoltre la qualità dei materiali deve essere elevata, dal legno scelto per l’intelaiatura al tipo di pelle adoperata per la copertura del divano. Lo stesso vale per la cura dei dettagli, come i piedini, la forma, i cuscini e ogni altra caratteristica peculiare di tale elemento d’arredo.

Su VAMA Divani è possibile trovare una collezione unica di divani Chesterfield fatti a mano, proposti nello store online a prezzi competitivi con un vasto assortimento di modelli unici di altissima qualità.

Le creazioni dell’azienda sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, da quelle dei clienti che prediligono uno stile classico e tradizionale fino a quelle di chi invece preferisce un design più moderno e contemporaneo, con la sicurezza di acquistare un divano costruito in modo artigianale dall’inizio alla fine.

Il valore aggiunto di un divano Chesterfield artigianale

Comprare un divano Chesterfield di qualità è senza dubbio una scelta intelligente, infatti questi arredi unici sono in grado di valorizzare il design della propria casa, acquistano valore con il tempo e vantano un ciclo di vita elevato.

Un divano artigianale è progettato per allinearsi con la propria personalità, rendere speciale l’ambiente domestico o quello professionale, fornendo quel valore aggiunto che soltanto i grandi elementi decorativi possono garantire.

Un Chesterfield deve assicurare una struttura robusta, in legno massello o, in alternativa, di abete o faggio, avere una sotto seduta con molle di qualità e intrecci realizzati a mano con corde di juta, con un’imbottitura che non si deforma e un rivestimento che segua i dettami del capitonné tradizionale.

Dal 1972 VAMA mette a disposizione dei suoi numerosi clienti divani e poltrone Chesterfield di altissima qualità, lavorati a mano, con modelli a 2 o 3 posti, versioni extralarge, in stile inglese, antico o moderno.

Inoltre, è possibile richiedere lavorazioni su misura in base alle proprie esigenze, per ricevere un elemento d’arredamento unico e decorare la casa in modo personalizzato, gestendo il tutto online in maniera moderna, veloce ed efficiente.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.vamadivani.it/

Video divani chesterfield: https://youtu.be/M-R3rpfJ7i0

Pratovecchio (Arezzo)

Comunicato a cura di: IMG Solutions per VAMA Divani