Dreame debutta con il proprio aspirapolvere cordless V11 con un motore leader del settore a 125.000 giri al minuto e autonomia di 90 minuti

Offerto a una frazione del costo delle altre marche premium, il Dreame V11 è un aspirapolvere affidabile e versatile, con elevate prestazioni ideato per soddisfare le necessità dei consumatori moderni

BERLINO, 8 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Dreame, un marchio destinato a prodotti per lo stile di vita di alta qualità e che fa parte dell'ecosistema globale di Xiaomi, ha annunciato oggi il lancio dell'aspirapolvere cordless V11. La presenza di diverse funzionalità leader di settore, tra cui il motore a 125.000 giri al minuto e un'autonomia di 90 minuti, il Dreame V11 è stato ideato per rendere semplice per i consumatori la pulizia e l'igienizzazione delle proprie cose, un'esigenza che ha assunto particolare importanza nella "nuova normalità" post COVID-19 in cui si trascorre una maggiore quantità di tempo a casa. Il Dreame V11 sarà offerto al pubblico a un prezzo di vendita di 424,99 dollari USA, ma a partire dal 9 luglio alle are 12:01 fino al giorno 11 luglio alle 23:59 (CEST - fuso orario con ora legale dell'Europa centrale) l'aspirapolvere sarà offerto a un prezzo di vendita pre-lancio di 293,99 dollari USA su

AliExpress

Il V11 vanta uno dei motori senza spazzole più veloci con la possibilità di toccare i 125.000 giri al minuto, e un sistema di filtraggio ciclonico a 12 coni in grado di eliminare microparticelle, come batteri, polvere, polline e persino allergeni presenti nei peli degli animali domestici, a un prezzo decisamente competitivo poiché è più economico fino al 33% rispetto agli aspirapolvere di alta qualità della concorrenza. Inoltre, è stato anche sottoposto a rigorosi test di affidabilità con oltre 10.000 operazioni di avvio/arresto e 30.000 minuti di funzionamento senza problemi.

Migliorando le prestazioni, la potenza e la capacità di filtraggio dell'aspirapolvere Dreame V10, il Dreame V11 è stato riprogettato in modo da poter offrire un miglioramento del 25% della potenza di aspirazione grazie al motore ad alta velocità da 150AW, un aumento del 50% dell'autonomia che ora è di 90 minuti grazie alla batteria da 3000mAh, e un sistema di filtraggio ciclonico a 12 coni.

"Il debutto del Dreame V11 mette a disposizione dei consumatori un aspirapolvere che può essere scelto perché offre esattamente le stesse funzionalità e la stessa potenza dei prodotti della concorrenza, ma con una maggiore affidabilità e in alcuni casi a un prezzo inferiore del 33% o anche meno," ha dichiarato Roc Woo, uno dei co-fondatori di Dreame. "Il nostro V11 mette a disposizione dei consumatori versatilità, potenza, e funzionalità avanzate per una migliore pulizia delle loro abitazioni a una frazione del costo dei prodotti di marchi premium."

Tra le funzionalità principali del Dreame V11 ci sono:

Il motore Dreame più potente - l'aspirapolvere Dreame V11 senza cavo ha il motore SPACE 4.0 dello stesso marchio, che pesa solo 185g, con una riduzione del 24% rispetto al peso di 245g del motore precedente.

10 metodi di pulizia - grazie alle 10 modalità di pulizia, il Dreame V11 è progettato per essere usato teoricamente su qualsiasi superficie, e per gestire una serie di scenari diversi.

Riduzione del rumore in 7 fasi - il nuovo V11 è equipaggiato con un sistema completo per la riduzione del rumore a 7 fasi in grado di ridurre in modo significativo la rumorosità del motore. Grazie all'uso del motore elettrico senza spazzole e flessibile e all'uso del composto schiumoso GEDEBAO in tutto l'aspirapolvere per assorbire il rumore, il V11 riduce ulteriormente il rumore creato da attrito, risonanza e ventilazione.

Batteria a lunga durata - grazie alla batteria da 3000mAh, il V11 è in grado di funzionare con tre modalità di alimentazione con una sola ricarica: Modalità lunga durata - 90 minuti; Modalità potente - 30 minuti; e Modalità Ultra Potente - 10 minuti.

Filtraggio avanzato - il sistema di filtraggio ciclonico autopulente a 12 coni del V11 è in grado di separare il 99,67% della polvere, e riduce il carico sulla cartuccia del filtro del 63%.

Schermo OLED con segnalazioni intelligenti e in tempo reale - l'intuitivo schermo OLED integrato presenta una serie di informazioni che consentono agli utenti di esercitare un maggior controllo sulle operazioni di pulizia, tra cui modalità d'uso, autonomia della batteria, prestazioni del filtro, e altro.

Informazioni su Dreame

Dreame Technology è stata costituita nel 2015 con lo scopo di diventare uno dei marchi più conosciuti al mondo per i prodotti destinati allo stile di vita grazie allo sviluppo di tecnologie affidabili, con elevate prestazione per la pulizia della casa a un prezzo concorrenziale. La società ha la propria sede in Asia e fa parte della catena ecologica di Xiaomi di prodotti tecnologici d'avanguardia per i consumatori. Alla guida di Dreame c'è Hao Yu, Amministratore Delegato e fondatore, che ha studiato calcolo della meccanica dei fluidi presso l'Università Tsinghua in Cina dove in precedenza aveva fondato "Sky Workshop," finanziato da Boeing.

Maggiori informazioni sul marchio sono disponibili sul sito

https://www.dreame-technology.com/

