Le macro-tendenze di una società che cambia: il contributo di Panasonic per un nuovo lifestyle

Milano, 9 luglio 2020 – Negli ultimi mesi abbiamo dovuto fare i conti con cambiamenti epocali. Ma ora che l’emergenza scatenata dal COVID-19 sta rientrando, torneremo alla “normalità” così come la conoscevamo o alcuni aspetti della nostra vita cambieranno per sempre? Per cercare di dare una risposta a queste domande, Panasonic ha analizzato nove tendenze che si stanno affermando nel panorama sociale, influendo in modo particolare su cinque ambiti: qualità dell’aria, cura della persona, alimentazione sana, intrattenimento e comunicazione. Alcuni dei cambiamenti emersi dalla ricerca erano già in atto (ma gli eventi globali li hanno accelerati), mentre altri ci pongono di fronte a sfide senza precedenti. Il comune denominatore di tutte queste trasformazioni? I prodotti e le innovazioni di Panasonic, che si dimostrano ancora una volta pensati per aiutare famiglie e aziende a destreggiarsi e prosperare in questo mondo dal nuovo volto.

Tendenza 1: comfort ambientale

Entrando nell’ottica di una “nuova normalità”, le persone ora cercano maggiore sicurezza dall’ambiente in cui vivono, lavorano e socializzano I nuovi purificatori d’aria di Panasonic si basano sulla tecnologia NanoeX, che sfrutta i radicali OH (un noto “detergente naturale”) per impedire la proliferazione di batteri, virus, muffe e odori sgradevoli. Queste molecole, unite a particelle d’acqua micrometriche, vengono distribuite in ogni angolo della stanza. Uno studio esterno ha dimostrato che la tecnologia Nanoe X elimina fino al 99,9% di determinati ceppi di batteri.

Tendenza 2: cura della persona e della casa

La chiusura parziale o totale di parrucchieri e centri estetici, imposta dal distanziamento sociale, ha indotto molti clienti a prendersi cura di barba e capelli tra le mura domestiche. Grazie all’esclusiva tecnologia nanoe™, i phon di Panasonic idratano i capelli per una chioma morbida e luminosa come se si fosse appena usciti da un salone. Le particelle nanoe™ emesse dagli asciugacapelli contengono 1.000 volte più umidità rispetto ai convenzionali ioni negativi e penetrano in profondità nelle fibre capillari, garantendo un’idratazione reale del capello e del cuoio capelluto.

Il tagliacapelli SC60, invece, integra un motore lineare high-tech simile a quelli impiegati nei treni a levitazione magnetica per raggiungere livelli prestazionali senza precedenti, anche dai neofiti del taglio fai-da-te.

Tendenza 3: dieta sana a casa

Oggigiorno, le famiglie tendono a preparare piatti più salutari, anche per compensare il calo dell’attività fisica dovuto allo smart working. La gamma di elettrodomestici “Experience Fresh” di Panasonic coniuga tecnologie all’avanguardia alla rinomata cultura culinaria giapponese. Una delle modalità di cottura più diffuse in Giappone, ad esempio, è da sempre il vapore, proprio per le sue proprietà benefiche: gli studi dimostrano che i broccoli cotti al vapore conservano il 94% del contenuto di vitamina C, mentre bolliti ne perdono oltre la metà. Il nuovo forno a vapore combinato CS88, il più potente mai progettato da Panasonic, emette vapore “vero” (e non generato dall’evaporazione, come nei forni tradizionali) consente di cuocere contemporaneamente su due ripiani, semplificando il compito di cucinare pietanze più light.

Tendenza 4: zero sprechi in cucina

In questi mesi, abbiamo rivalutato l’importanza di non generare “sprechi” di alcun tipo, compresi quelli alimentari. In un recente sondaggio di John Lewis and Waitrose3, circa un quarto della popolazione britannica ha dichiarato che il suo obiettivo è esaurire tutti gli alimenti accumulati, anche quelli a lunga scadenza che spesso giacciono dimenticati sul fondo della credenza, come frutta secca, spezie e semi. Croustina, la macchina per il pane di Panasonic, è l’ideale per utilizzare tutti questi ingredienti per preparare il pane fatto in casa o anche l’impasto della pizza – da condire, perché no, con altri prodotti in frigorifero. “La panificazione è una delle attività più diffuse durante le crisi, forse perché il pane è alla base della civiltà umana”4.

Tendenza 5: guardiamo più TV, in fasce orarie diverse

Secondo i dati di BARB, il numero di spettatori davanti al piccolo schermo dalle 16:00 in poi è aumentato vertiginosamente, a conferma del fatto che il lavoro da casa ha cambiato le nostre abitudini5. Il problema è che, guardando la televisione in ambienti troppo illuminati, la pupilla si contrae e le immagini sullo schermo appaiono più scure rispetto a quando le osserviamo al buio.

I TV Panasonic assicurano un’esperienza ottimale anche alla luce del sole, perché supportano due funzioni che adeguano l’immagine in base all’ora del giorno, senza alterarne la qualità: Dolby Vision IQ e Filmmaker Mode con Intelligent Sensing. Dolby Vision IQ porta i vantaggi del formato Dolby Vision oltre l’HDR mettendo a punto la qualità dell’immagine con un algoritmo intelligente, che non dipende dalla luce ambientale o dal tipo di contenuto. In più, Panasonic abbina la Filmmaker Mode alla tecnologia proprietaria “Intelligent Sensing”, che regola dinamicamente le scene in base alla luce della stanza. Perfezionata insieme alle case di produzione hollywoodiane per fare in modo che la percezione del colore e delle immagini sia assolutamente fedele all’intento originale del regista, questa funzione assicura una High Dynamic Range impeccabile al cinema anche negli ambienti particolarmente (o scarsamente) illuminati.

Tendenza 6: tutti pazzi per lo streaming

Secondo una ricerca, un terzo della popolazione passa più di 3 ore al giorno a guardare contenuti sulle piattaforme video on demand e, durante il lockdown, le famiglie medie si sono iscritte ad almeno due servizi di streaming6 7.

Panasonic è una delle poche aziende a produrre televisori dotati sia della modalità “Netflix Calibrated” (sinonimo di massima fedeltà all’intento artistico dei creatori), sia del sigillo “Netflix Recommended”, concesso solo ai dispositivi che danno prova di un’estrema facilità d’uso e che offrono un’esperienza di visione superiore sia su Netflix che su altre app, certificata dal superamento di rigorosissimi test.

Tendenza 7: rimanere in contatto con i cari a rischio

L’esigenza di comunicare con i parenti anziani ha fatto impennare le vendite di telefoni fissi dell’80%. In molti Paesi, gli anziani sono ancora considerati una categoria vulnerabile, che deve limitare al massimo i contatti con amici e familiari. In qualità di leader mondiale in questo comparto, Panasonic offre una linea completa di dispositivi cordless e cellulari adatti anche alla terza età, che prevedono tasti ampi e retroilluminati, menu semplici, un volume elevato e persino tasti GPS per inviare la posizione direttamente a un contatto.

Tendenza 8: smart working

Quasi 4 europei su 10, dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, sono passati al telelavoro e, secondo gli esperti, questo è solo il principio di un’evoluzione destinata a diventare permanente9 10. Nella “nuova normalità”, sempre più persone lavoreranno da casa, con un contestuale aumento delle videoconferenze su app quali Zoom e Microsoft Teams. Le cuffie True Wireless Panasonic S500W si prestano egregiamente allo scopo. La tecnologia di eliminazione del rumore leader del settore filtra tutti i disturbi, permettendo di lavorare in tutta comodità in cucina, in soggiorno o persino in giardino. Non solo: la tecnologia beamforming, la migliore della categoria, separa la voce dai rumori di sottofondo (un bambino che piange, ad esempio) per trasmetterla forte e chiara agli altri interlocutori.

Tendenza 9: il boom dei social media

Tra chi vuole tenersi aggiornato sulle ultime notizie e chi preferisce pubblicare la ricetta del lievito madre o altri trucchi culinari, migliaia di utenti hanno sancito il dominio dei social network, accelerando un trend già in crescita11. E la compagna fidata degli chef stellati in erba desiderosi di girare i loro vlog non può che essere la fotocamera LUMIX G100 che, grazie al suo microfono direzionale, permette di parlare al pubblico sia davanti che dietro all’obiettivo.

