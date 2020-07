Differenziarsi con l’arredamento negozi Castellani Shop, l’unicità di una produzione Made in Italy

Milano, 14 Luglio 2020 - La vendita è solo il risultato di un lavoro in cui confluiscono vari fattori, non ultimo l’arredo dell’attività commerciale. L’arredamento negozi Castellani Shop è progettato infatti per ottimizzare gli spazi e le relative capacità espositive. E assicura, dai banchi vendita alle vetrine espositive, una qualità Made in Italy certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale), a misura delle esigenze del commerciante. Ma sono molte altre le prerogative che rendono unica l’offerta.

Come si compone la proposta di Castellani arredamenti

Oltre a una qualità realizzativa tipica del Made in Italy, unanimemente riconosciuto come attestato di eccellenza, l’arredamento negozi Castellani Shop si contraddistingue per i tanti prodotti disponibili.

Tra questi troviamo infatti banchi vendita e cassa, vari modelli di scaffalature metalliche, come quelle a parete e a centro stanza. Ma ci sono anche altri articoli per dare visibilità alla propria offerta, grazie alle vetrine espositive Cast, Cast Premium, Cast Plus e Cast Prestige. L’acquisto online può inoltre riguardare pannelli dogati a parete e a centro stanza, nonché scaffali componibili.

Perché ogni cliente ha esigenze specifiche, Castellani Shop propone tante opzioni di personalizzazione, dalle scaffalature ad altri arredi per negozi.

Tanti servizi legati alla vendita arredamento negozio

Sia l’arredamento negozi Castellani Shop che il resto dell’offerta dell’e-commerce sono il risultato dell’attività produttiva di Castellani Srl, azienda con oltre 60 anni d’esperienza nella realizzazione di scaffalature metalliche e soluzioni d’arredo per ufficio e attività commerciali.

Castellani Srl ha fatto della soddisfazione del cliente un punto cardine dell’offerta. Oltre a garantire la produzione 100% Made in Italy, mette a disposizione un servizio di assistenza professionale e competente. È raggiungibile via telefono (0587 748052), e-mail (info@castellanishop.it), chat online oppure utilizzando il form presente nella pagina “Contattaci” di www.castellanishop.it.

La dimostrazione dell’impegno verso il rispetto delle buone prassi online è costituita dal prestigioso Sigillo Netcomm. E il cliente ottiene la spedizione gratuita per ordini superiori a 500 euro (+IVA). Le transazioni poi sono sempre al sicuro. I metodi ammessi sono bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Scegliendo la sezione Outlet, si possono comperare centinaia di articoli in promozione, con sconti che rendono ancora più vantaggiosa l’esperienza d’acquisto di Castellani Shop. Pretendi la qualità senza sacrificare la convenienza, scopri www.castellanishop.it!

