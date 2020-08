Arriva FUTURAL OC, la finestra in alluminio invisibile di Oknoplast. Profilo ridotto e maggiore superficie vetrata garantiscono più luce in casa

Milano, 25 agosto 2020 - I serramenti sono un vero e proprio complemento d’arredo: questa è la concezione da cui Oknoplast parte sempre per realizzare i suoi prodotti. Design, sicurezza e benessere sono le caratteristiche principali su cui il reparto di Ricerca & Sviluppo del Gruppo si focalizza quando deve progettare un nuovo infisso. Questi tre concetti sono alla base anche della realizzazione dei nuovi prodotti in alluminio: la qualità e l’attenzione ai dettagli restano sempre elevate, ciò che cambia è il materiale!

Uno dei prodotti della nuova gamma di serramenti in alluminio firmata Oknoplast è FUTURAL OC, la finestra in alluminio invisibile che porta maggiore luminosità in casa. Un beneficio a cui nessuno vuole rinunciare, anzi… Il desiderio è di godere della luce naturale il più possibile, esaltandola. E questo serramento aiuterà a farlo.

Caratteristica principale e davvero unica che differenzia Futural OC dalle altre finestre è la sua struttura, che scompare completamente all’interno della parete, risultando quindi invisibile dall’esterno. L’unico dettaglio che si potrà scorgere sarà la lastra di vetro, per un effetto davvero sorprendente e all’avanguardia.

Come anticipato, l’obiettivo di questo serramento è esaltare la luce naturale. E come farlo se non attraverso il profilo ridotto - nodo centrale largo appena 76 mm - e la maggiore superficie vetrata? Con questo infisso dalle linee pulite ed eleganti, Oknoplast ha permesso a molti di realizzare un sogno: avere gli ambienti interni inondati di luce grazie a eleganti finestre in alluminio. Inoltre, per aggiungere un tocco di classe, è possibile abbinare alla finestra una maniglia in tinta con il colore dell’infisso. Futural OC sarà così la regina degli spazi abitativi!

Sorprendente e futuristica, questa finestra fa parte della nuove linea di infissi in alluminio sviluppata da Oknoplast.

Con 25 anni di successi alle spalle e un ampio bouquet di serramenti, il Gruppo ha voluto infatti incrementare la sua già vasta offerta realizzando una gamma di infissi in alluminio altamente performanti ed esteticamente accattivanti, disponibili in diversi modelli per soddisfare tutte le esigenze.

I serramenti in alluminio si affiancano alla produzione degli infissi in PVC, core business del brand, e come questi ciascuno ha le proprie caratteristiche e possibilità di personalizzazione: performance elevate, sicurezza, funzionalità, ampia palette colori tra cui scegliere il proprio preferito e svariati accessori e finiture per creare una soluzione in linea con i desideri dei consumatori.

In totale Oknoplast ha realizzato cinque prodotti, tutti differenti per stile e caratteristiche tecniche, in grado di venire incontro alle richieste di designer, architetti, consumatori e soprattutto di rispondere alle nuove tendenze dell’home décor. Tra scorrevoli di grande impatto e finestre avveniristiche il brand, anche con questa serie in alluminio, ha realizzato serramenti capaci di esaltare il bene più prezioso: la luce. Per una casa che punta a uno stile pulito, moderno e al massimo comfort abitativo, questa nuova gamma di serramenti è la scelta ideale per far risaltare le caratteristiche dell’alluminio con infissi dal design esclusivo.

Ovviamente i serramenti in alluminio Oknoplast non sono solo belli, ma anche efficienti. Normalmente si è portati a pensare all’alluminio come a un materiale freddo, ma grazie al taglio termico questi infissi garantiscono il massimo dell’isolamento e proteggono efficacemente dagli agenti atmosferici.

Futural OC e tutti i serramenti in alluminio sono disponibili in tutti i colori RAL e in diverse tinte effetto legno. La palette colori è talmente ampia che non ci saranno limiti alla personalizzazione, così da poter abbinare le finestre a qualunque colore della facciata e degli interni.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it