Castellani Shop on air su Sky, in arrivo il nuovo spot

Milano, 17 Settembre 2020 - Con un’offerta completamente Made in Italy per l’arredo di negozi, uffici e industrie, Castellani Shop lancia un nuovo progetto di comunicazione. Il negozio digitale di Castellani Srl sarà on air su Sky con un nuovo spot che mette in luce i tratti distintivi dell’esperienza d’acquisto: dalla produzione italiana agli oltre 50mila clienti soddisfatti, dalla consulenza qualificata ai corrieri dedicati.

Grazie al commercial firmato Officina Immagini, agenzia full service per la comunicazione video, il brand punta allo sviluppo di visibilità e interazioni con lo store digitale.

Il nuovo progetto arriva in seguito alle iniziative di Digital PR che hanno visto la piattaforma sulle pagine di prestigiose testate giornalistiche. Ha concorso alla brand awareness anche l’ultima ricerca dell’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che recentemente ha stilato la classifica dei top e-commerce d’Italia 2020/2021.

L’ITQF iscrive Castellani Shop nei primi cinque store digitali afferenti al settore delle forniture industriali. Un’autentica eccellenza.

Cosa rende unico Castellani Shop: le soluzioni d’arredo per industria, negozio e ufficio

A distinguere Castellani Shop è una proposta che ricorre alle capacità realizzative di Castellani Srl, impresa attiva da oltre sessant’anni nel campo della produzione di scaffalature metalliche e soluzioni d’arredo per ufficio e attività commerciali.

La qualità 100% Made in Italy dei prodotti è attestata dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). Sono migliaia gli articoli in catalogo e spaziano dagli scaffali metallici ai banchi vendita, dall’arredo ufficio agli armadietti spogliatoio, passando per sedie ufficio, arredo negozio, scaffalature da industria e molto altro ancora.

L’attenzione riposta nel rispetto delle buone prassi online ha portato al conseguimento del Sigillo Netcomm. Lo shop garantisce inoltre transazioni senza rischi, ricorrendo a sistemi di pagamento sicuri (bonifico bancario, carta di credito, PayPal).

Oltre alla semplicità d’acquisto, gli ordini di oltre 500 euro (+ Iva) prevedono spedizione gratuita. E il cliente riceve tutta l’assistenza di cui ha bisogno grazie al qualificato servizio di customer care, fruibile via telefono, email, chat online e form sul portale.

