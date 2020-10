Smeg apre il suo primo store nel cuore storico di Roma

Da un attento lavoro di riqualificazione architettonica e valorizzazione degli spazi originari, prende vita una location d’eccezione, in cui vivere un’esperienza immersiva ed esplorativa del mondo Smeg,con una particolare attenzione alla virtuosa collaborazione con Dolce & Gabbana e tutte le edizioni speciali.

Smeg, il brand italiano che ha trasformato il settore degli elettrodomestici combinando design e tecnologia d’avanguardia, allarga il proprio network internazionale con l’apertura del primo store a Roma nella storica via IV Novembre, nell’ambito del sito Unesco - definito fra il Foro Traiano, l’Altare della Patria e Campidoglio- area anche conosciuta anche come “distretto governativo“ della nazione.

L’apertura della nuova boutique contribuisce alla conservazione di un edificio di pregio, alla riqualificazione del tessuto territoriale e al decoro del centro storico: gli interventi prospettati, che sono stati vagliati dalla Soprintendenza Capitolina, garantiscono il recupero delle strutture originarie interne e un netto miglioramento dell’aspetto esterno del locale e del contesto urbano.

Situato negli spazi dell’ottocentesco Palazzo Capranica del Grillo, lo store si sviluppa su due piani per un totale di oltre trecento metri quadrati, di cui quasi duecento dedicati esclusivamente alla vendita, così da offrire ai visitatori un’esperienza immersiva all’interno dell’ampia gamma prodotti di Smeg. Il resto della superfice è adibito a uffici e archivio.

I lavori hanno contemplato interventi di valorizzazione dei pregiati elementi architettonici interni, il ripristino della pavimentazione originaria e la manutenzione della pietra naturale e dei mattoni utilizzati per gli archi, le volte e i soffitti.

I materiali presenti non vengono sostituiti ma conservati con l’obiettivo di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

Gli arredi sono realizzati in rovere e travertino per dar vita a un’atmosfera calda e avvolgente che contraddistingue tutti i flag-ship Smeg. In questo palcoscenico vengono esposti i prodotti più suggestivi del marchio, a partire dai frigoriferi dipinti a mano nati dalla collaborazione fra Smeg e Dolce&Gabbana: arte, design e moda si mescolano per celebrare la creatività italiana e l’autenticità del Made in Italy.

Fra preziose edizioni limitate e best sellers, lo store presenta anche una grande living kitchen che ospiterà un calendario di appuntamenti di varia natura.

In un periodo in cui l’esperienza di condivisione è stata demandata per la gran parte realtà digitale, Smeg volge uno sguardo ottimistico verso il futuro in cui lo spazio fisico ritornerà ad essere un luogo di scambio con un elevato valore aggiunto, con cui poter comunicare la bellezza dei materiali e la piacevolezza di un’atmosfera che altro non è che casa Smeg.

Anche nella realizzazione di questo negozio, Smeg rivela un approccio coerente alla propria filosofia, in cui il lifestyle non può prescindere dai contenuti culturali. Fondata in Italia nel 1948, l’azienda ha affidato negli anni Settanta a Franco Maria Ricci il compito di disegnare il proprio logo; nel tempo ha avviato importanti collaborazioni con designer e architetti di fama internazionale come Mario Bellini, Guido Canali, Renzo Piano, Marc Newson e deepdesign di Raffaella Mangiarotti e Matteo Bazzicalupo; ha partecipato a eventi internazionali come la Biennale di architettura di Venezia del 2012 con il progetto del proprio headquarter per cui l’architetto Guido Canali ha anche ricevuto la Menzione d’Onore nel contesto del premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana della Triennale di Milano.

Da oltre settant’anni, Smeg rappresenta il punto di incontro fra un’estetica di qualità e performance tecnologiche per offrire collezioni di elettrodomestici capaci di arredare con stile e funzionalità, destinati a consumatori attenti al design e alle sue evoluzioni. Grazie a questo approccio il marchio si è guadagnato un ruolo di eccellenza nel panorama internazionale.

