Spielwarenmesse 2021 Summer Edition: la data è stabilita

NORIMBERGA, Germania, 27 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Tutti i partecipanti del settore dei giocattoli attendevano con ansia questa data: la prossima edizione della Spielwarenmesse ha luogo dal 20 al 24 luglio 2021. A causa della persistente pandemia di corona l'organizzatore, la Spielwarenmesse eG, ha dovuto, per la prima volta, spostare la data da gennaio all'estate. In tal modo partono i preparativi per la Spielwarenmesse 2021 Summer Edition.

„Il mio team ed io ci rallegriamo molto, di realizzare finalmente di nuovo un evento dal vivo di cui il mercato ha nostalgia. I segnali sono evidenti", dice Ernst Kick, amministratore delegato della Spielwarenmesse eG, e rivela: „L'impostazione si distinguerà, naturalmente, dalla manifestazione in inverno e sarà mirata alle necessità degli espositori e dei visitatori in una data diversa." Già con la nuova durata, dal martedì al sabato, la fiera va incontro al desiderio di molti commercianti e acquirenti di avere a disposizione un giorno in più. Nell'impostazione dei contenuti l'industria favorisce l'intento del padrone di casa di presentare un'offerta mirata di informazioni e di prodotti nuovi. Gli affari natalizi hanno un ruolo, come anche il panorama d'insieme sul prossimo anno commerciale.

da martedì fino a sabato, 20 – 24 luglio 2021

