Yeastar lancia il nuovo centralino serie P rivolto alle PMI con aspettative più elevate

XIAMEN, Cina e DALLAS, 27 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Yeastar (

www.yeastar.com

centralino serie P

), fornitore leader mondiale di centralini per PMI, ha annunciato oggi il rilascio ufficiale del suo nuovoin occasione del suo primo evento di lancio globale. Più che un semplice centralino, la serie P di Yeastar fa convergere voce, mobilità, presenza, collaborazione e altro ancora per presentare una soluzione d'elite "PBX-Plus-More".

Ha dichiarato Alan Shan, CEO di Yeastar: "Con oltre un decennio di esperienza pratica, Yeastar sta procedendo con ambizioni ambiziose per plasmare il futuro della comunicazione per le PMI". "Lanciamo il centralino serie P per soddisfare e superare le maggiori aspettative dei clienti. Con questa offerta, siamo alla ricerca di un'espansione del canale per servire un mercato abbastanza consistente, colmando la lacuna delle UC e consentendo una produttività extra per le PMI".

Come dimostrato durante l'evento di lancio virtuale, alcuni punti salienti del centralino serie P sono:

Fare clic

qui

qui

per vedere l'evento di lancio globale di Yeastar. Maggiori dettagli sul centralino serie P sono disponibili

Informazioni su Yeastar

Yeastar fornisce centralini VoIP basati su cloud e in sede per le PMI e offre soluzioni UC (Unified Communications, Comunicazioni unificate) che connettono la forza lavoro e i client in modo più efficiente. Fondata nel 2006, Yeastar si è affermata come leader globale nel settore con una rete mondiale di distributori e rivenditori a valore aggiunto e oltre 200.000 clienti. I clienti Yeastar apprezzano le soluzioni di comunicazione di semplice gestione e utilizzo, che vengono costantemente riconosciute per i loro alti livelli di prestazioni e innovazione. Per ulteriori informazioni su Yeastar, visitare il sito

www.yeastar.com

Media Contact:Aviva Li+86-592-5503309

marketing@yeastar.com

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg