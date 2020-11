Cos'è Casahomewear, la nuova app per la biancheria della casa

Bergamo, 10/11/2020 - Gli acquisti online sono sempre più in espansione per la comodità che ne deriva: basta un divano oppure il letto, uno smartphone ed il gioco è fatto.

A proposito di divani, di letti, di relax e di comodità, è da poco nata una nuovissima applicazione gratuita (disponibile su App Store e Google Play Store) chiamata "Casahomewear" che, grazie all'innovativa tecnologia easyhomewear ®, permette di vestire il letto con la realtà aumentata, direttamente dal dispositivo smartphone o tablet. Tale tecnologia coniuga l'Augmented Reality (AR) con la Virtual Reality (VR) e l'uso del 3D.

Cosa significa questo? Significa che, prima di effettuare l'acquisto, si può provare i prodotti di biancheria per la casa nella privacy della propria abitazione, senza nessun impegno, senza alcuna pressione esterna, in maniera straordinariamente realistica. Essa permetterà di vedere con i propri occhi una nuova visione della casa perché chiunque, da oggi, potrà diventare designer della propria stanza.

Basterà scaricare l'app, inquadrare il letto con la fotocamera dello smartphone o tablet, scegliere le lenzuola preferite per la propria camera e, se soddisfatti, si potrà procedere all'acquisto con un semplice click. Se non si è soddisfatto, invece, è possibile provare altre mille combinazioni disponibili sull'app.

Quali prodotti è possibile trovare sull'app

Sull'app si può trovare un'ampia selezione di articoli per la camera da letto come copriletti, cuscini, lenzuola di raso o in morbida flanella, completi per il letto. Ma non solo, anche una selezione per il bagno come accappatoi, spugne, teli e tappetini. Non dimentichiamoci della zona living con plaid e cuscini, e poi articoli per i più piccoli come set paracolpi, bavaglie e completi per il lettino.

L'app deriva dal negozio online Casahomewear, consultabile in modo semplice e immediato.

Un acquisto su Casahomewear significa fare un acquisto che sia garante di qualità: l'azienda ha, infatti, scelto di puntare su qualità totalmente italiana, portando innovazione e utilizzando materiali sicuri al 100%, puntando a fibre naturali e cotone biologico, con coloranti eco compatibili certificati. Inoltre, i prodotti Casahomewear possiedono certificati provenienti da coltivazioni sostenibili, ecologiche ed etiche e sostenendo la compatibilità ecologica con filati sintetici riciclati. Una scelta importante e responsabile nei confronti dell'ambiente e, allo stesso tempo, nei confronti delle persone che vivono nella tua casa.

"Abbiamo voluto dare ai nostri clienti la possibilità di scegliere i prodotti che meglio si sposano con la propria camera da letto, in tempo reale e nella sicurezza della propria casa, con un semplice click. Sarà possibile divertirsi vestendo e svestendo il letto senza sforzo, con la semplicità di un tocco e scegliere quali articoli sono di nostro gradimento. L'app e l'utilizzo della nostra tecnologia easyhomewear® sono una vera rivoluzione per l'intero mondo della casa." ha tenuto a sottolineare Lara Corna, responsabile Ricerca e Sviluppo.

Da oggi non servirà più fare shopping in negozio o in un centro commerciale. Non servirà disfare il letto per provare le lenzuola e, probabilmente, restarne addirittura delusi, perché il risultato non corrisponde a ciò che si desiderava per la propria casa. Parola d'ordine: PRIMA LO PROVI, POI LO COMPRI!

Sarà un'esperienza di shopping innovativa, nel rispetto dell'ambiente, del tuo tempo e delle tue finanze. Provare non costa nulla: l'applicazione è gratuita e permette a chiunque di provare subito a vestire il proprio letto o divano, senza nessun impegno!

Per saperne di più

Visita il sito Casahomewear, per conoscere tutti i fantastici prodotti e le offerte riservate ai propri clienti. Ci si può divertire a provare tutte le combinazioni di colori, fantasie e materiali presenti sul sito e sulla sua applicazione: si può osare su colori che mai si era immaginato di usare per la propria stanza e per la propria casa e, chissà, magari si rimarrà colpiti positivamente! Provare non costa nulla.

Dati utili di contatto

E-mail: info@casahomewear.com; customerservice@casahomewear.com

Telefono: 3888225712