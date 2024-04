Artmarket.com: l'indice Artprice100© è cresciuto dell'1,55% nel 2023

PARIGI, 5 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Il portafoglio simulato creato da Artprice per valutare la performance annuale di un investimento ponderato sui 100 artisti blue-chip più venduti al mondo sul mercato globale delle aste d'arte ha continuato a crescere con un rendimento complessivo dell'1,55% tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Il rendimento del portafoglio nel 2023 è inferiore alla media annuale del 10% registrata dal 2000, ma dimostra comunque che le opere di artisti blue-chip continuano a crescere di valore anche nei periodi di adeguamento del mercato dell'arte. In mancanza di grandi capolavori dopo la vendita della Collezione Paul G. Allen nel 2022, le principali case d'asta si sono concentrate sull'offerta di un maggior volume di opere, comprese quelle più accessibili, più recenti o che tornano in asta più rapidamente. Tuttavia, anche durante questo spostamento di attenzione, la popolarità degli artisti blue-chip ha continuato ad aumentare.

"L'ultimo rapporto annuale di Artprice, "The Art Market in 2023", sottolinea il passaggio da un mercato di venditori a uno di acquirenti nel 2023, spiega Thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice. "In questi periodi, il potere tende a passare dai venditori agli acquirenti, i quali possono permettersi di essere più esigenti. Ma questo spostamento ha l'effetto di rallentare il segmento di fascia alta, riducendo la disponibilità di opere che potrebbero garantire un incasso anche superiore al milione di dollari. Tuttavia, anche in queste circostanze, Artprice ha registrato un leggero aumento dei prezzi delle opere di artisti blue-chip.

Artprice100© vs. S&P 500 e STOXX Europe 50 - Base 100 a gennaio 2000

Principio di calcolo dell'Artprice100©

Il 1° gennaio 2023, Artprice ha aggiornato il proprio portafoglio rispettando la stessa strategia di investimento degli anni precedenti. Si tratta di mantenere quote fittizie dei 100 artisti più venduti al mondo sul mercato secondario, con quote modificate annualmente in base al fatturato d'asta annuale degli artisti e alla liquidità del mercato delle loro opere nel corso dei 5 anni precedenti. Il peso relativo di ogni artista nel portafoglio all'inizio di ogni anno è quindi proporzionale al fatturato relativo che le sue opere hanno generato nei cinque anni precedenti, e questa cifra viene poi corretta in base a un fattore di liquidità del mercato. La ripartizione esatta del portafoglio al 1° gennaio 2023 è riportata nella sezione Composizione dell'Artprice100© al 1° gennaio 2023.

Il 31 dicembre 2023, Artprice ha rilevato la variazione teorica del valore di ciascuno dei 100 artisti in portafoglio in base all'evoluzione dei rispettivi indici di prezzo nell'anno precedente. Questi indici vengono calcolati da Artprice su tutti i risultati d'asta registrati durante l'anno 2023, per tutte le categorie di opere d'arte, a eccezione delle stampe e dei multipli che costituiscono un mercato separato.

Ad esempio, l'investimento in opere di Gerhard Richter (1932) rappresentava il 2,8% del portafoglio Artprice100© il 1° gennaio 2023, e il suo indice di prezzo è aumentato del +21% nei dodici mesi successivi. L'investimento in opere di Jean-Michel Basquiat (1960-1988) rappresentava il 3,9% del portafoglio all'inizio del 2023, ma il suo indice di prezzo è sceso del -15% nel 2023.

Tuttavia, nonostante gli artisti di maggior caratura abbiano registrato una contrazione dei prezzi nel 2023 (in particolare Pablo Picasso, Andy Warhol e Claude Monet, che insieme rappresentavano quasi un quinto del portafoglio), il portafoglio Artprice100©, che è altamente diversificato, ha chiuso l'anno in territorio positivo. Quindi, alla fine del 2023, il ROI complessivo dei 100 artisti dell'Artprice100© era pari a +1,55%.

Composizione dell'indice Artprice100© al 1° gennaio 2023

A causa della loro rarità, le opere di antichi maestri sono oggi praticamente assenti dalla composizione del portafoglio Artprice100©. Solo il grande maestro cinese Dong Qichang (1555-1636) è stato incluso all'inizio del 2023 con un investimento teorico dello 0,3%.

La quota di artisti del XIX secolo è aumentata in modo significativo. I risultati spettacolari registrati nel 2022 per Vincent van Gogh (1853-1890) e Paul Cézanne (1839-1906) durante la vendita della Collezione Paul G. Allen hanno aumentato in modo significativo la loro partecipazione quando il portafoglio è stato adeguato all'inizio dell'anno successivo (2023). Complessivamente, gli artisti del XIX secolo rappresentavano il 12% del portafoglio all'inizio del 2023, rispetto al 10% all'inizio del 2022.

Peso dei cinque principali periodi creativi per l'Artprice100© nel 2023

L'arte moderna rimane il segmento più importante nella composizione dell'indice Artprice100©, con il 43% dell'investimento iniziale del 2023. Il surrealista belga René Magritte (1898-1967) e il maestro cinese Qi Baishi (1864-1957) fanno entrambi parte della composizione dell'Artprice100© da circa dieci anni, ma le dinamiche dei rispettivi mercati stanno attualmente seguendo percorsi molto diversi: mentre i prezzi delle opere di René Magritte sono in rapida crescita (+38%), quelli di Qi Baishi registrano una contrazione di circa -22% nel 2023.

Quest'anno, il periodo dell'arte del dopoguerra ha rappresentato 5 dei 10 artisti principali dell'indice Artprice100©. Tra questi, il peso dell'artista giapponese Yayoi Kusama (nata nel 1929) nel portafoglio continua a crescere, spinto dall'enorme successo globale. Con 812 lotti venduti all'asta nel 2023 per un totale di 193 milioni di dollari, Yayoi Kusama è attualmente l'ottavo artista più venduto sul mercato globale delle aste d'arte (tutti i periodi creativi messi insieme) e l'artista donna più richiesta al mondo. Nel 2023, Gerhard Richter è stato l'unico artista vivente il cui fatturato d'asta è stato superiore a quello di Kusama.

Infine, nel nostro portafoglio Artprice100© 2023, l'arte contemporanea ha rappresentato il 13% dell'investimento iniziale. L'artista più giovane in portafoglio era il pittore rumeno Adrian Ghenie (nato nel 1977), rappresentato dalle gallerie Plan-B, Thaddaeus Ropac, Tim Van Laere e Pace.

Composizione di Artprice100©: Artista e peso nel portafoglio iniziale dell'Artprice100© per il 2023

1. Pablo PICASSO (1881-1973) (Arte moderna): 8,3% 2. Andy WARHOL (1928-1987) (Arte del dopoguerra): 5,1% 3. Claude MONET (1840-1926) (XIX sec.): 5,0% 4. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) (Arte contemporanea): 3,9% 5. ZAO Wou-Ki (1921-2013) (Arte del dopoguerra): 3,4% 6. Gerhard RICHTER (1932-) (Arte del dopoguerra): 2,8% 7. David HOCKNEY (1937-) (Arte del dopoguerra): 2,4% 8. Yayoi KUSAMA (1929-) (Arte del dopoguerra): 2,1% 9. René MAGRITTE (1898-1967) (Arte moderna): 2,1%10. QI Baishi (1864-1957) (Arte moderna): 2,0% 11. Willem DE KOONING (1904-1997) (Arte moderna): 1,9% 12. Vincent VAN GOGH (1853-1890) (XIX sec.): 1,9% 13. Alberto GIACOMETTI (1901-1966) (Arte moderna): 1,8% 14. WU Guanzhong (1919-2010) (Arte moderna): 1,8% 15. Cy TWOMBLY (1928-2011) (Arte del dopoguerra): 1,6% 16. FU Baoshi (1904-1965) (Arte moderna): 1,5% 17. Yoshitomo NARA (1959-) (Arte moderna): 1,5% 18. Paul CÉZANNE (1839-1906) (XIX sec.): 1,5% 19. Alexander CALDER (1898-1976) (Arte moderna): 1,4% 20. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (Arte del dopoguerra): 1,4% 21. Marc CHAGALL (1887-1985) (Arte moderna): 1,4% 22. SAN Yu (1895-1966) (Arte moderna): 1,3% 23. Joan MIRO (1893-1983) (Arte moderna): 1,3% 24. BANKSY (1974-) (Arte contemporanea): 1,3% 25. Joan MITCHELL (1925-1992) (Arte del dopoguerra): 1,2% 26. François-Xavier LALANNE (1927-2008) (Arte del dopoguerra): 1,1% 27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) (Arte moderna): 1,1% 28. Jean DUBUFFET (1901-1985) (Arte moderna): 1,0% 29. Lucio FONTANA (1899-1968) (Arte moderna): 1,0% 30. Henri MATISSE (1869-1954) (Arte moderna): 1,0% 31. XU Beihong (1895-1953) (Arte moderna): 0,9%32. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) ( XIX sec.): 0,9%33. Ed RUSCHA (1937-) (Arte del dopoguerra): 0,9%34. George CONDO (1957-) (Arte contemporanea): 0,9%35. CHU Teh-Chun (1920-2014) (Arte del dopoguerra): 0,9%36. Edgar DEGAS (1834-1917) (XIX sec.): 0,8%37. Fernand LÉGER (1881-1955) (Arte moderna): 0,8%38. Paul GAUGUIN (1848-1903) (XIX sec.): 0,8%39. Jeff KOONS (1955-) (Arte contemporanea): 0,8%40. Pierre SOULAGES (1919-2022) (Arte moderna): 0,8%41. CUI Ruzhuo (1944-) (Arte del dopoguerra): 0,8%42. Christopher WOOL (1955-) (Arte contemporanea): 0,7%43. KAWS (1974-) (Arte contemporanea): 0,7%44. Wassily KANDINSKY (1866-1944) (Arte moderna): 0,7%45. PAN Tianshou (1897-1971) (Arte moderna): 0,7%46. Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021) (Arte del dopoguerra): 0,7%47. LIN Fengmian (1900-1991) (Arte moderna): 0,6%48. Jasper JOHNS (1930-) (Arte del dopoguerra): 0,6%49. Richard DIEBENKORN (1922-1993) (Arte del dopoguerra): 0,6%50. Paul SIGNAC (1863-1935) (Arte moderna): 0,6%51. Georgia O'KEEFFE (1887-1986) (Arte moderna): 0,6%52. Keith HARING (1958-1990) (Arte contemporanea): 0,6%53. Peter DOIG (1959-) (Arte contemporanea): 0,6%54. Frank STELLA (1936-) (Arte del dopoguerra): 0,6%55. Henry MOORE (1898-1986) (Arte moderna): 0,5%56. Camille PISSARRO (1830-1903) (XIX sec.): 0,5%57. Damien HIRST (1965-) (Arte contemporanea): 0,5%58. Georg BASELITZ (1938-) (Arte del dopoguerra): 0,5%59. Yves KLEIN (1928-1962) (Arte del dopoguerra): 0,5%60. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) (Arte del dopoguerra): 0,5%61. ZHOU Chunya (1955-) (Arte contemporanea): 0,5%62. LIU Ye (1964-) (Arte contemporanea): 0,5%63. Philip GUSTON (1913-1980) (Arte moderna): 0,5%64. Adrian GHENIE (1977-) (Arte contemporanea): 0,5%65. Louise BOURGEOIS (1911-2010) (Arte moderna): 0,4%66. Richard PRINCE (1949-) (Arte contemporanea): 0,4%67. ZENG Fanzhi (1964-) (Arte contemporanea): 0,4%68. Fernando BOTERO (1932-2023) (Arte del dopoguerra): 0,4%69. Brice MARDEN (1938-2023) (Arte del dopoguerra): 0,4%70. Helen FRANKENTHALER (1928-2011) (Arte del dopoguerra): 0,4%71. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) (Arte moderna): 0,4%72. PU Ru (1896-1963) (Arte moderna): 0,4%73. Gustav KLIMT (1862-1918) (Arte moderna): 0,4%74. Auguste RODIN (1840-1917) (XIX sec.): 0,4%75. Sigmar POLKE (1941-2010) (Arte del dopoguerra): 0,4%76. Salvador DALI (1904-1989) (Arte moderna): 0,4%77. Ufan LEE (1936-) (Arte del dopoguerra): 0,4%78. Bernard BUFFET (1928-1999) (Arte del dopoguerra): 0,4%79. Sam FRANCIS (1923-1994) (Arte del dopoguerra): 0,4%80. Takashi MURAKAMI (1962-) (Arte contemporanea): 0,3%81. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938) (Arte moderna): 0,3%82. Nicolas DE STAËL (1914-1955) (Arte moderna): 0,3%83. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) (Arte moderna): 0,3%84. Whan-Ki KIM (1913-1974) (Arte moderna): 0,3%85. Agnes MARTIN (1912-2004) (Arte moderna): 0,3%86. Alighiero BOETTI (1940-1994) (Arte del dopoguerra): 0,3%87. Kazuo SHIRAGA (1924-2008) (Arte del dopoguerra): 0,3%88. Francis Picabia (1879-1953) (Arte moderna): 0,3%89. Pierre BONNARD (1867-1947) (Arte moderna): 0,3%90. Egon SCHIELE (1890-1918) (Arte moderna): 0,3%91. Donald JUDD (1928-1994) (Arte del dopoguerra): 0,3%92. ZHANG Xiaogang (1958-) (Arte contemporanea): 0,3%93. Edvard MUNCH (1863-1944) (Arte moderna): 0,3%94. Rudolf STINGEL (1956-) (Arte contemporanea): 0,3%95. DONG Qichang (1555-1636) (Antichi maestri): 0,3%96. Max ERNST (1891-1976) (Arte moderna): 0,3%97. BALTHUS (1908-2001) (Arte moderna): 0,3%98. Albert OEHLEN (1954-) (Arte contemporanea): 0,3%99. Barbara HEPWORTH (1903-1975) (Arte moderna): 0,3%100. Ellsworth KELLY (1923-2015) (Arte del dopoguerra): 0,3%

Immagini: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/04/image1-artprice100-vs-sandp500-vs-stoxx-europe-50.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/04/image2-artprice100-composition-2023.jpg]

Le informazioni e gli studi econometrici prodotti da Artmarket.com sono presentati unicamente allo scopo di analizzare e comprendere le realtà statistiche del mercato dell'arte. Non devono essere considerati in alcun modo un consiglio, un suggerimento o una sollecitazione a investire nel mercato dell'arte o in Artmarket.com, quotato all'Euronext di Parigi.

