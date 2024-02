Artmarket.com: maggiori ricavi nel quarto trimestre del 2023 e la connessione del suo strumento proprietario di intelligenza artificiale di apprendimento induttivo (Intuitive Artmarket ®)

- ai suoi database e al suo Standardized Marketplace per la certificazione delle emissioni primarie degli NFT

Prossime novità su Artprice di Artmarket.com nel 2024

PARIGI, 16 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Intelligenza artificiale con Gemini Pro, Chat GPT-5, opere d'arte NFT visti da Arte TV, Bitcoin (50.000 dollari) ed Ethereum, tutti in rapida crescita e tutti benvenuti su Artprice.

Artprice sta per introdurre la propria IA Intuitive Artmarket® sul mercato dell'arte.

Negli ultimi decenni, Artprice by Artmarket.com – con la sua lunga esperienza come pioniere di Internet dal 1987 sotto la società madre Groupe Serveur – ha sviluppato migliaia di algoritmi proprietari sempre più potenti e utili che sono diventati il fondamento della nostra intelligenza artificiale, nel rigoroso rispetto di tutti i diversi quadri legislativi, in particolare quelli relativi alla protezione dei dati personali e ai diritti di proprietà intellettuale.

I tre pilastri dell'intelligenza artificiale sono dati, potenza di calcolo e algoritmi. Quanto maggiore è il volume e la qualità dei dati (big data standardizzati), tanto più "intelligenti" diventano i modelli che vengono utilizzati per addestrare. Questo processo corrisponde esattamente al DNA centrale del modello operativo di Artprice by Artmarket che padroneggia sia l'informatica della programmazione che l'informatica dell'induzione che definisce l'intelligenza artificiale.

I nostri progressi nel campo dell'intelligenza artificiale sono stati notevolmente accelerati dalla nostra acquisizione mirata (prima da parte di Groupe Serveur, poi da parte di Artprice) di aziende innovative come Xylologic (nel 1999), una società svizzera di scienziati autorevoli (del CERN, dell'OMS, ecc.) che è stata notevolmente in anticipo sui tempi e che già prefigurava la nascita e lo sviluppo dell'IA (vedi nostro documento di riferimento).

Cosa rara per una società quotata su un mercato regolamentato, Artprice by Artmarket ha ottenuto per due volte consecutive il marchio statale "Impresa Innovativa", soggetto a rigorose condizioni di ammissibilità, assegnato dalla Banca pubblica francese per gli investimenti (BPI).

Secondo Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com: "Con la sua intelligenza artificiale proprietaria – battezzata "Intuitive Artmarket ®" – nel 2024 Artprice by Artmarket sarà in grado di accompagnare ciascuno dei suoi 7,2 milioni di clienti e membri in splendidi viaggi personalizzati della scoperta dell'arte alla velocità della luce…

…Nell'accogliente mondo dei principali editori di database professionali a livello mondiale, è vitale per lo sviluppo a lungo termine del nostro settore integrare l'intelligenza artificiale proprietaria nelle nostre attività principali, motivo per cui Artprice by Armarket ha acquisito un notevole vantaggio in questo settore dal 1999 e ha reso il 2024 l'anno chiave per il suo Intuitive Artmarket®. In termini economici, questo strumento genererà opzioni di abbonamento più sofisticate e quindi ricavi ricorrenti annuali (ARR) più elevati.

Gli investitori sono alla ricerca di serie opportunità di investimento nel campo dell'intelligenza artificiale su entrambe le sponde dell'Atlantico.

I nostri algoritmi e miliardi di log proprietari insieme ai nostri testi e decine di milioni di opere d'arte provenienti dai database Artprice ci permettono di identificare tutta la terminologia che qualifica gli universi degli artisti, la loro ispirazione, i mezzi che utilizzano, i loro temi, le loro forme e volumi, ecc... e quindi creare una sintonia aprendoci i mondi degli 833.000 artisti che seguiamo con le loro biografie e i dati certificati, andando ben oltre i classici criteri visivi accademici attraverso le reti neurali della nostra IA Intuitive Artmarket®."

L'intuitivo Artmarket® calcolerà il valore delle opere d'arte in particolare sulla base di un'analisi delle vendite passate specifica di Artprice; ma sarà anche in grado di anticipare le fluttuazioni future, anche per opere assolutamente uniche. Permetterà inoltre di individuare tendenze artistiche trasversali molto complesse, che in gran parte sfuggono al mondo accademico, istituzionale e universitario.

La nostra IA Intuitive Artmarket® avrà numerose applicazioni nell'ambito di Artprice by Artmarket, tutte ad alto valore aggiunto e caratterizzate da numerosi servizi a pagamento.

Tra i numerosi nuovi progetti di servizio nel 2024 per i clienti di Artmarket, prevediamo di collegare Intuitive Artmarket® al nostro Standardized Marketplace®, creato nel 2005 e che offre oltre 77.000 opere d'arte a un prezzo fisso o di aggiudicazione. Progettiamo inoltre di collegare il nostro Intuitive Artmarket® a tutti i database di Artprice by Artmarket.

Intuitive Artmarket® assisterà costantemente i clienti di Artmarket – siano essi appassionati d'arte, professionisti del mercato dell'arte o curatori di musei – a creare e/o gestire le loro collezioni.

Con l'analisi di miliardi di log, 125 milioni di immagini di opere d'arte ritagliate e tokenizzate, più di dieci milioni di risultati d'asta (word embedding), Intuitive Artmarket® sarà in grado di fornire soluzioni estremamente rilevanti per i clienti che desiderano creare, o gestire, una collezione d'arte.

Per creare la collezione, Intuitive Artmarket® fornirà suggerimenti per le opere da acquisire in base ai criteri forniti dal cliente, come il budget stanziato nel tempo, il movimento artistico a cui il cliente è interessato, il mezzo preferito, l'artista o gli artisti preferiti o artisti simili, dimensioni preferite delle opere, luoghi di acquisizione preferiti (nel pieno rispetto dei diversi quadri legislativi in materia di sicurezza dei dati personali). Sarà anche in grado di identificare dall'analisi comportamentale delle ricerche del cliente alcune preferenze di cui né il cliente né l'esperto incaricato potrebbero essere a conoscenza. Inutile dire che questa analisi tramite Intuitive Artmarket® sarà condotta con il consenso del cliente nell'ambito del suo abbonamento a pagamento (in conformità con i termini e le condizioni elencati nelle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo allegate alla sua sottoscrizione).

Per quanto riguarda la gestione della collezione, Intuitive Artmarket® aggiornerà il valore della collezione in tempo reale, non solo tenendo conto degli ultimi risultati d'asta ma anche proiettando le tendenze con i risultati previsti, in base a un'analisi approfondita dei dati.

Intuitive Artmarket® comunicherà al collezionista e/o al professionista del mercato dell'arte le opportunità di vendita e/o acquisto, a seconda degli obiettivi individuati dal collezionista o dal professionista nel tempo. Questi possono variare dal desiderio di aumentare il valore pecuniario di un portafoglio al desiderio di aumentare il valore artistico di una collezione; tutto sarà possibile tramite una configurazione intuitiva.

Gli artisti contemporanei potranno anche utilizzare questo strumento per offrire le loro opere in vendita sul nostro Standardized Marketplace®, con maggiori probabilità di raggiungere acquirenti, in particolare artisti che producono NFT. Tenendo presenti tutti i parametri e i dati di base, Artprice è l'unica piattaforma sul mercato globale che riesce a gestire realmente la certificazione delle emissioni primarie di opere d'arte NFT in un ambiente di criptovalute e principali valute internazionali.

Con Intuitive Artmarket® non è mai stato così facile e intuitivo scoprire i mondi paralleli dell'"arte online" e dell'"arte nelle case d'aste" (siamo collegati direttamente a 7.200 operatori d'asta in tutto il mondo).

Nel mondo così frenetico di oggi, ogni minuto conta e Intuitive Artmarket® consentirà agli utenti di esplorare lo Standardized Marketplace® e monitorare il mercato dell'arte globale con risultati infinitamente migliori e molto più rapidamente. Meno tempo impiegato significa anche meno energia spesa, il che è perfettamente in linea con l'approccio eco-responsabile di Artmarket.com.

L'intelligenza artificiale ha aperto la porta a numerosissimi conflitti in materia di proprietà intellettuale, come la controversia legale che circonda Stability AI, il creatore di un'intelligenza artificiale che genera foto sintetiche, ora accusato da Getty Images di aver estratto milioni di immagini dalle banche dati di Getty Images.

ChatGPT è regolarmente oggetto di titoli da parte dei media professionali come " ChatGPT viola i diritti d'autore?"... a cui la stragrande maggioranza degli avvocati risponde che non si tratta né più né meno che di un vero e proprio saccheggio del copyright - e quindi di un massiccio motore di violazione del copyright – il che rende OpenAI, da parte sua, un vero e proprio contraffattore.

E poi c'è la storica iniziativa della Authors Guild, la più grande associazione professionale di scrittori americani, che, secondo la rivista Rolling Stone, il 20 settembre 2023 ha intentato una class action presso la Corte Suprema di New York contro la società Open AI (ideatrice di ChatGPT), accusandolo di "nutrire" o "addestrare" il suo grande modello linguistico (LLM) con le loro opere protette da copyright. Il presidente della Authors Guild, Maya Shanbhag Lang, ha dichiarato: "Questo è solo l'inizio... Non prendiamo alla leggera questa causa. Siamo qui per combattere."

Al contrario, l'intelligenza artificiale di Artmarket (Intuitive Artmarket®) si basa esclusivamente sul suo enorme contenuto proprietario protetto dalla legge in materia di proprietà intellettuale, permettendoci così di superare questi ostacoli e potenziali divieti. In altre parole, il nostro Intuitive Artmarket® non ha bisogno di cercare altrove dati o risposte a ricerche molto specifiche da parte di principianti o professionisti del mercato dell'arte.

Questo fatto sosterrà e genererà una crescita costante del nostro fatturato e garantirà la sostenibilità del nostro modello, che, a sua volta, genererà un notevole potenziale di crescita e tranquillità per Artprice da parte degli azionisti di Artmarket.com. Negli ultimi due decenni Artprice ha registrato, osservato e prodotto centinaia di milioni di decisioni umane in relazione al mercato dell'arte. Questo mercato è ovviamente infinitamente complesso a causa della natura eterogenea e singolare dell'arte, dall'altro, e della nozione astratta di bellezza ai limiti dell'emozione umana.

L'apprendimento algoritmico che ha alimentato la nostra intelligenza artificiale ha consentito ad Artprice di creare modelli di intelligenza artificiale unici per il mondo specifico del mercato dell'arte e che costituiscono il più forte potere generatore di entrate di Artprice by Artmarket.

Da oltre 20 anni, Artprice by Artmarket ha progressivamente stabilizzato il suo "problema di allineamento", una questione chiave per il successo della genesi e poi della costruzione della sua IA (Intuitive Artmarket®). Per il gruppo Artprice, il cosiddetto "problema di allineamento" comprende l'insieme delle questioni scientifiche ed etiche sollevate dal rapporto del suo sistema di intelligenza artificiale (e dei suoi risultati indotti) con i valori, le aspettative e la sensibilità umana propri del gruppo Artprice di Artmarket, i suoi clienti e le regole immateriali e secolari del mercato dell'arte.

L'intelligenza artificiale di Artmarket (Intuitive Artmarket®) sarà supervisionata da "prompt engineer", una nuova carriera che include la programmazione e la gestione dell'intelligenza artificiale proprietaria.

Le possibilità offerte da un'intelligenza artificiale adeguatamente gestita sono quindi immense, il che spiega la sua popolarità: Microsoft® Bing Chat attira attualmente più di 100 milioni di utenti attivi al giorno con l'impegno verso un'intelligenza artificiale responsabile che rispetti il copyright e i diritti correlati al copyright.

Microsoft ha già iniziato a implementare Bing Chat for Business e Microsoft Copilot in modalità di abbonamento a pagamento.

Copilot® di Microsoft funziona con GPT-4 Turbo, il nuovo modello DALL-E 3, ed è ora il servizio di punta di Microsoft al centro delle sue licenze 365 Business Premium e Business Standard. Infatti, Microsoft ha chiaramente dimostrato che la sua IA Copilot® è un potente acceleratore delle vendite di abbonamenti "365" al suo cloud, confermando così la fattibilità di questo modello economico di intelligenza artificale per Artprice e il suo Intuitive Artmarket®.

Attraverso migliaia di ricerche di beta test sul mercato dell'arte e sugli artisti, Artprice di Artmarket.com ha osservato che l'IA di Bing basata su GPT-4 citava regolarmente gli URL di Artprice e Artmarket.com in riferimento alle sue fonti. Microsoft® Bing lavora in collaborazione con OpenAI per offrire un'esperienza che incoraggi un uso responsabile. Allo stesso modo, Chat GPT-4 Pro è in modalità a pagamento su Apple iOS e Android.

Come riferimento, una delle reti neurali più conosciute è l'algoritmo di ricerca di Google che Artprice studia e analizza quotidianamente dal 1999. Dall'inizio del 2023, Artprice Inc., la nostra filiale americana, segue lo sviluppo di Google Bard e in particolare dal lancio, l'8 febbraio 2024, della sia IA Gemini Pro con interfaccia Ultra 1.0, concorrente diretta di GPT-4. Gemini è un prototipo di chatbot (un servizio sperimentale di intelligenza artificiale conversazionale) sviluppato da Google sulla base del suo modello linguistico LaMDA. Anche in questo caso, gli ingegneri di Artprice hanno misurato le ricerche su Google Bard e Gemini specifiche per il mercato dell'arte e hanno notato un elevato volume di risposte relative ai link ai database di Artprice.

Una delle maggiori preoccupazioni del G7 riguarda la rapida adozione di normative sull'intelligenza artificiale.

L'Europa, e in particolare la Francia, vuole fare del continente europeo uno dei leader mondiali nel campo dell'intelligenza artificiale, ed è interessante notare che i primi testi che regolamentano l'intelligenza artificiale sono attualmente in fase di conversione in legge.

"Il Consiglio dell'Unione europea approva un testo per regolamentare l'intelligenza artificiale"

Venerdì 2 febbraio 2024, i rappresentanti degli Stati membri dell'UE hanno approvato la nuova legislazione sull'intelligenza artificiale. Una volta votata dal Parlamento europeo, questa legislazione costituirà un progetto unico al mondo. Artprice by Artmarket ha partecipato ai dibattiti che hanno contribuito a questa legislazione tramite i suoi avvocati e consulenti. Questa nuova legislazione definisce vincoli specifici, in particolare per quanto riguarda i dati personali, nonché la protezione del diritto d'autore e la citazione completa della fonte.

Redatta inizialmente nel 2021, la prima versione del testo ha dovuto essere completamente rivista a causa dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni.

Venerdì 2 febbraio 2024 il progetto europeo per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale (AI) ha raggiunto un nuovo traguardo. "I 27 Stati membri hanno approvato oggi all'unanimità l'accordo politico concluso a dicembre, riconoscendo l'equilibrio trovato dai negoziatori tra innovazione e sicurezza", ha annunciato su X il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio, i colegislatori, hanno raggiunto un accordo di principio l'8 dicembre 2023.

Il regolamento, denominato "AI Act", mira a regolamentare sia l'uso che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. È il primo quadro legislativo di questo tipo al mondo. Secondo un comunicato stampa del Parlamento europeo del dicembre 2023, il testo "desidera garantire che i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ecologica siano protetti dall'intelligenza artificiale ad alto rischio, promuovendo al tempo stesso l'innovazione e facendo dell'Europa un leader nel settore".

Alcuni usi di queste nuove tecnologie saranno vietati, come la classificazione sociale e la manipolazione del comportamento. Le pratiche più rischiose dovranno soddisfare requisiti rafforzati, come l'obbligo di trasparenza o l'implementazione del controllo umano sul software.

Queste diverse disposizioni e modifiche sono molto positive per Artprice by Artmarket.

Secondo i migliori analisti finanziari anglosassoni, che su questo tema sono un passo avanti rispetto all'Europa, l'unico modello economicamente sostenibile – ovvero che non esponga l'entità economica (qualunque sia la sua dimensione) a incessanti procedimenti legali – è un'IA- basata su un segmento economico molto ben definito.

Il segmento economico deve disporre di informazioni che rivestono un ruolo assolutamente vitale, piena proprietà intellettuale dell'insieme dei big data (compreso il data mining), dei diritti d'autore e diritti connessi confermati su tutti gli algoritmi, database, con machine learning (deep learning) e reti neurali.

In breve, le IA che trionferanno con guadagni economici considerevoli e senza grandi rischi industriali o legali, sono le entità economiche che possiedono, in piena proprietà intellettuale, tutte le diverse fasi dell'IA proprietaria in un segmento di mercato definito in cui le costose informazioni a valore aggiunto elevato rivestono un ruolo fondamentale. E questo è proprio il caso dell'IA Intuitive Artmarket® sviluppata da Artprice by Artmarket.com

La nostra IA Intuitive Artmarket® è stata progettata nel totale riconoscimento di tale realtà.

Il paragrafo seguente è stato in gran parte generato dal nostro sistema di IA Intuitive Artmarket®

Secondo Thierry Ehrmann, pioniere di Internet e delle banche dati dal 1987 con il suo Groupe Serveur, società madre di Artprice (biografia di Who's Who In France: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf) e fondatore di Artprice e CEO di Artmarket, il principio guida del gruppo per la sua intelligenza artificiale è molto semplice: "Non può esserci intelligenza artificiale senza intelligenza umana".

La certificazione da parte di Artprice delle emissioni primarie di NFT

Uscita del documentario ARTE in 5 lingue: "NFT, Chaos in the art world"

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-024624/nft-chaos-dans-le-monde-de-l-art/

In questo documentario, Thierry Ehrmann, artista visivo, artista NFT e CEO fondatore di Artprice.com, presenta la sua analisi assieme ad altri artisti, esperti e attori internazionali nel mondo delle opere d'arte NFT.

Qualsiasi tentativo di comprendere il significato degli NFT nella storia dell'arte richiede una valutazione della rivoluzione digitale e culturale che rappresentano e una specie di previsione riguardo al loro ruolo e impatto sul breve e medio termine.

Artprice di Artmarket.com può confermare che per la prima metà del 2024 il fenomeno delle opere d'arte NFT sta diventando un segmento duraturo nel mercato dell'arte in tutti i continenti, con una nuova legislazione attualmente molto più favorevole negli Stati Uniti. Nel frattempo, i legislatori europei stanno lavorando a un quadro normativo che impedirà che le criptovalute vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro e infonderà fiducia a consumatori, investitori e operatori.

Questo quadro è stato oggetto di studi, convegni e proposte ai principali enti governativi francesi ed europei da parte dell'Art & Law Institute in cui Artprice by Artmarket è fortemente coinvolto come membro storico dal 1997.

Secondo Thierry Ehrmann "Nei suoi vari rapporti annuali sul mercato dell'arte e nelle informazioni regolamentate che pubblica in quanto società quotata, Artprice by Artmarket.com ha sempre affermato riguardo agli NFT che è impossibile comprendere questo nuovo mercato senza una vera comprensione dell blockchain, delle criptovalute e delle loro origini culturali tra i cypherpunk (periodo di crittografia dei dati di tipo PGP all'inizio degli anni '90)."

Infatti, secondo OpenSea, la principale piattaforma NFT, è probabile che l'80% delle principali emissioni di opere d'arte NFT abbiano un impatto sui diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Di fronte a queste osservazioni, Opensea ha annunciato che sta prendendo in considerazione soluzioni per contrastare questo problema e proteggere così venditori e acquirenti. Questo può solo condurre alla certificazione del mercato delle emissioni primarie da parte di Artprice.

Tenendo presenti tutti i parametri di base e i dati richiesti, Artprice by Artmarket è l'unica organizzazione sul mercato dell'arte globale che riesce a rispettare davvero la certificazione delle emissioni primarie di NFT di opere d'arte in un ambiente di criptovalute e delle principali valute internazionali.

Questa capacità di certificare le emissioni primarie di NFT di opere d'arte si basa sul fatto che Artprice by Artmarket è il Global Leader in Art Market Information da più di 25 anni, nonché creatore e proprietario dei suoi database riconosciuti a livello mondiale. Possiede inoltre la più grande collezione al mondo di documenti di appunti d'arte, manoscritti, codici e cataloghi di vendita annotati dal 1700 ad oggi che serve da garanzia dell'autenticità e della veridicità storica dei suoi database.

Più precisamente, non possiamo consentire che l'offerta di un'opera d'arte o un'opera d'arte NFT venga pubblicata online senza la convalida dell'identità dell'artista e del venditore professionista, attraverso una procedura di verifica molto rigorosa e severa. Nel contesto della vendita di NFT, questo è ancora più importante perché c'è una certa permissività a questo livello, che ha portato a numerosi problemi su altri siti.

Il valore aggiunto di Artprice by Artmarket è semplicemente la sua conoscenza degli artisti, attraverso i risultati delle loro aste precedenti o della loro emergente notorietà. Viene inoltre reso disponibile ad acquirenti e venditori un sistema di messaggistica intranet di Artprice, in modo da poter concordare le proprie transazioni in modo riservato e consensuale.

Con il suo metaverso – il risultato finale e inevitabile della rivoluzione NFT – Artprice by Artmarket desidera imporsi come la piattaforma di opere d'arte NFT di maggior successo e più competitiva.

Il metaverso garantirà la crescita esponenziale e continua del mercato dell'arte attraverso gli NFT. Accanto al metaverso, si posiziona la blockchain con i suoi contratti intelligenti per consentire un'equa remunerazione degli artisti, con organismi di diritto d'autore come ADAGP (in Francia), a cui Artprice è affiliata da tempo per sostenere gli artisti.

Tre anni fa Artprice ha riconosciuto che Ethereum sarebbe diventata la blockchain di riferimento per i contratti intelligenti nel mercato dell'arte NFT. Dal 2022 anche Christie's 3.0 si basa sulla blockchain di Ethereum.

Secondo uno studio condotto da Artprice by Artmarket:

"Tutti gli operatori di mercato del settore dell'arte, e in particolare la maggior parte delle case d'asta al mondo, dispongono ormai di un dipartimento NFT per le vendite catalogate e online durante tutto l'anno. Allo stesso modo, tutte le principali strutture nel settore di musei e delle gallerie d'arte stanno iniziando a pubblicare i propri NFT. La stragrande maggioranza dei principali attori del mercato dell'arte ha scelto la blockchain di Ethereum il cui contratto intelligente garantisce un mercato trasparente e a prova di manomissione.

L'arte digitale, creata per la prima volta negli anni '80, sta finalmente emergendo e attrae quasi mezzo miliardo di appassionati di arte NFT a costi che ora sono molto accessibili. L'autenticità e la tracciabilità dell'acquisto o della vendita di opere d'arte NFT sono ora garantite da blockchain. Il sistema operativo Tizen di Samsung TV, caricato su diverse centinaia di milioni di Smart TV, offre l'accesso diretto all'applicazione "NFT Art" tra le sue app installate automaticamente, tra Netflix e YouTube.

Sono già più di 54.000 gli artisti identificati da Artprice che producono direttamente NFT per il loro pubblico acquirente, e questo è solo l'inizio di un cambiamento di paradigma totale.

Secondo molti sociologi, storici dell'arte e analisti, l'avvento degli NFT è un evento importante che modifica definitivamente la struttura del mercato dell'arte e dei suoi attori com'era dal 1950.

Artmarket.com: dopo aver inserito le criptovalute accanto alle valute tradizionali per i risultati delle aste nel 2022, Artprice Standardized Marketplace® ha ora integrato Bitcoin ed Ethereum per l'acquisto e la vendita di opere d'arte

Thierry Ehrmann, CEO di Artprice by Artmarket: "Abbiamo atteso con pazienza il momento giusto per lanciare questa importante implementazione nella storia di Artprice by Artmarket nelle migliori condizioni sia per il mercato dell'arte che per le criptovalute. Ora è il momento di lanciare il nostro autorevole Standardized Marketplace® e aprirlo al mondo delle criptovalute e degli NFT, entrando nel Web 3.0., ossia praticamente l'immediato futuro di Internet. Questo passaggio non sarebbe stato possibile senza la competenza e l'esperienza di Artprice, che è Global Leader in Art Market Information da oltre 25 anni.

Ogni giorno, lo Standardized Marketplace® di Artprice offre più di 77.000 opere d'arte provenienti da tutto il mondo. Tali opere vengono acquistate e vendute dai 7,2 milioni di clienti e soci di Artprice, generando un volume annuale di scambi stimato in diverse centinaia di milioni di euro. Questa piattaforma dimostra la fiducia sviluppata in oltre 18 anni tra acquirenti e venditori. Era quindi naturale che, dopo aver aggiunto le criptovalute ai mezzi di pagamento, Artprice dotasse la piattaforma anche di una nuova categoria/mezzo, le opere d'arte NFT, come segno del loro legittimo ingresso nella Storia dell'Arte e nella storia del mercato dell'arte."

La decisione di quotare i prezzi in criptovalute sul nostro Standardized Marketplace® è stata presa dopo una lunga e attenta osservazione dell'aumento della consultazione dei risultati delle aste in Bitcoin ed Ethereum in tutti i database di Artprice a partire dalla loro effettiva integrazione nel nostro sistema nel settembre 2022.

Queste due criptovalute principali (ETH e BTC) costituiscono più del 92% del valore totale delle quasi 23.000 criptovalute attualmente esistenti (a eccezione degli stablecoin).

Analizzando le sue centinaia di milioni di log di connessione, Artprice ha osservato – nell'arco di 17 mesi – un aumento costante delle consultazioni dei prezzi in Bitcoin ed Ethereum nelle sue banche dati, che oggi sono, in termini statistici, vicine alle consultazioni delle principali valute internazionali di riferimento, come il dollaro, l'euro, la sterlina e lo yen.

Questa evoluzione in Artprice riflette l'importanza crescente che le criptovalute stanno assumendo nelle mentalità e nelle abitudini dei professionisti del settore dell'arte, e tra i collezionisti e gli appassionati di arte.

Ma l'evento più importante nel campo delle criptovalute è nello specifico l'introduzione da parte di BlackRock (il più grande asset manager del mondo) e Fidelity di ETF investiti direttamente in Bitcoin (ETF spot su Bitcoin) autorizzati dalla SEC in data '11 gennaio 2024. Si tratta di una vera e propria consacrazione per Bitcoin, che il 9 febbraio 2024 era quotato attorno ai 49.000 dollari, mentre Ethereum era a 2.500 dollari (a breve sono attesi gli ETF su ETH).

BlackRock e Fidelity hanno realizzato i migliori lanci di ETF degli ultimi 30 anni grazie a Bitcoin. Nel loro primo mese di negoziazione, i fondi "IBIT" e "FBTC" hanno raccolto 6,5 miliardi di dollari, più di tutti gli altri 5.500 fondi indicizzati lanciati prima di loro (secondo Les Échos del 10 gennaio 2024: "Bitcoin ETF: la SEC spalanca le porte di Wall Street a Bitcoin".)

Si tratta di un nuovo record per Bitcoin. Dei 5.535 ETF lanciati negli ultimi trent'anni, nessuno ha registrato un avvio così forte come "IBIT" di BlackRock e "FBTC" di Fidelity, ha affermato l'esperto di Bloomberg Eric Balchunas.

Questo consente agli investitori professionisti e al dettaglio di ottenere un'esposizione alla criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato senza dover possedere l'asset direttamente.

Attraverso le criptovalute, nuovi collezionisti e appassionati d'arte sono stati attratti dal mercato dell'arte, spesso più giovani dei loro predecessori. Non contrari alla speculazione e al brivido legato al correre dei rischi, questi appassionati e collezionisti d'arte si sono fortemente saldati al loro cripto-universo del Web 3.0.

Il prossimo futuro di Artprice by Artmarket è il luogo d'incontro tra il Web 3.0. (metaverso e NFT) e l'intelligenza artificiale di Artprice, la sua IA Intuitive Artmarket®.

Per questo motivo, Artprice sta attualmente perfezionando il Metaverso della sua sede centrale situata al centro del suo illustre L'Organe, Museo d'Arte Contemporanea che gestisce la Demeure du Chaos / Abode of Chaos (secondo il New York Times). Per creare il metaverso di questo edificio con la sua architettura molto singolare (che rientra nella categoria "opera d'arte totale") creata da thierry Ehrmann (che è anche un artista visivo), il gruppo europeo TT Géoomètres Experts con i suoi 3D Lab e Groupe Serveur (la società madre di Artprice) ha eseguito la digitalizzazione completa delle 6.300 opere d'arte integrate negli edifici, uffici, edifici esterni e mura di cinta, che coprono una superficie di oltre 7.555 m², portando alla creazione di una risorsa digitale di 12 terabyte. Questa attività è stata condotto dal 2018 al 2023. Per maggiori informazioni, visitare:

Tutti i necessari investimenti sono già stati interamente coperti da Groupe Serveur.

Il metaverso di Artprice, accessibile in AR (realtà aumentata) e/o VR (realtà virtuale), attualmente in corso di completamento, è stato progettato per far dimenticare alle persone l'informatica rigida con Web 2.0, un vero e proprio ostacolo alla creatività. Dovrebbe consentire agli appassionati dell'universo crittografico di vivere pienamente la loro esperienza, in particolare attraverso il lancio generale negli Stati Uniti il 2 febbraio 2024 dell'Apple® Vision Pro, che offre il calcolo spaziale. Nel frattempo, tutti i giganti tecnologici statunitensi stanno investendo massicciamente in visori e occhiali per AR/VR.

Inoltre, il difficile contesto economico non ha arrestato la transizione di Ethereum a "The Merge" il 15 settembre 2022 per la blockchain Ethereum 2.0 completamente decarbonizzata (in un contesto di crisi energetica globale). Infatti, secondo il fondatore, Vitalik Buterin, grazie a "The Merge", il consumo elettrico della blockchain ETH si è ridotto di oltre il 99,95% passando da "Proof of Work" (PoW) a "Proof of Stake" (PoS). L'anno 2024 vedrà la nuova versione "The Surge" (EIP-4844) che consentirà inoltre di ridurre i costi di transazione (Fonte Ethereum Foundation).

Il futuro immediato si avvicina a grandi passi e Artprice by Artmarket è in prima linea in questo cambiamento di paradigma.

