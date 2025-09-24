ASSOTTICA CELEBRA L'ARTE E LA VISIONE SENZA BARRIERE: IL 30 SETTEMBRE L'INAUGURAZIONE DI LOVE YOUR EYES

Il murale di Finley, un omaggio alla prima Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto che colora il quartiere San Paolo di Roma, diventa accessibile anche ai non vedenti con una replica tattile.

ROMA, 24 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Un'opera che si vede. Un'opera che si sente. "Love Your Eyes", il murale firmato dall'artista statunitense Finley, verrà inaugurato il prossimo 30 settembre sulla facciata dell'Istituto Comprensivo "Via S. Pincherle 140", in via Alessandro Severo 208, nel cuore dello Street Art District romano. Un inno alla libertà di vedere il mondo senza barriere, realizzato in occasione della prima edizione della Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto con l'obiettivo di valorizzare, attraverso un gesto artistico, questo strumento di correzione visiva, simbolo di benessere, libertà e connessione con il mondo.

In occasione dell'inaugurazione, sarà donata alla scuola media una versione tattile dell'opera che permetterà anche ai non vedenti di esplorare l'arte con le mani, scoprendo dettagli, forme e prospettive attraverso il tatto.

Perché una Giornata mondiale delle lenti a contatto

Il progetto artistico nasce in occasione della Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto, celebrata per la prima volta il 15 aprile 2025 e promossa da Assottica Gruppo Contattologia.

"L'idea di istituire questo appuntamento annuale nasce dalla volontà di mettere in luce il valore delle lenti a contatto come strumento capace di migliorare concretamente la vita delle persone, in altre parole un vero alleato del benessere quotidiano – spiega il presidente di AssotticaFilippo Pau – Le lenti a contatto, infatti, offrono a chi le usa comfort e libertà di movimento nel lavoro, nello sport, nel tempo libero e nei piccoli gesti della vita di tutti i giorni. Con questo progetto artistico dal linguaggio fortemente innovativo vogliamo rivolgerci soprattutto alle nuove generazioni, trasmettendo loro l'importanza di prendersi cura dei propri occhi e della propria salute visiva sin da piccoli".

Verso l'edizione 2026

Il 30 settembre sarà anche l'occasione per lanciare la prossima edizione della Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto: verrà avviata la campagna di iscrizione 2026 che permetterà agli ottici italiani di registrarsi e aderire alle attività in programma previste per il prossimo anno. Il nuovo concept sarà ispirato proprio all'energia e al messaggio di "Love your eyes".

Quando l'arte diventa connessione

Alla scopertura dell'opera sarà presente l'autrice del murale Finley, street artist di fama internazionale, riconosciuta per uno stile che predilige pitture geometriche e l'uso intenso del colore."L'arte ha il potere di connettere le persone oltre ogni barriera - afferma l'artista - Con Love Your Eyes ho voluto rappresentare l'importanza dello sguardo: uno strumento universale che unisce culture, emozioni e storie. È un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, senza limiti".

Vedere oltre i propri limiti

L'inaugurazione sarà arricchita anche dall'intervento di Deborah Tramentozzi, scrittrice e TEDx speaker, che porterà agli studenti una testimonianza di coraggio e integrazione. "Inclusione significa riconoscere la bellezza che va oltre ciò che vediamo" – racconta Deborah Tramentozzi – "Questo progetto è un dono prezioso per i ragazzi: insegna che ogni sguardo ha valore, che ogni persona ha un ruolo e che l'arte può essere vissuta con tutti i sensi."

GIORNATA MONDIALE LENTI A CONTATTO

La Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto si celebra il 15 aprile a partire dal 2025, un'iniziativa promossa a livello europeo da Euromcontact e a livello italiano da Assottica Gruppo Contattologia, per celebrare le lenti a contatto, lo strumento che ha rivoluzionato la correzione visiva, offrendo comfort e libertà. La data è stata scelta per onorare la figura di Leonardo da Vinci, che nel 1508 ebbe l'intuizione che aprì la strada al concetto di visione con le lenti a contatto. Maggiori informazioni su assottica.it/gmlac

ASSOTTICA

ASSOTTICA Gruppo Contattologia è l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le principali aziende produttrici di lenti a contatto e soluzioni per la loro manutenzione. Da oltre 40 anni opera attivamente per promuovere un utilizzo sempre più diffuso e consapevole delle lenti a contatto, favorendo la conoscenza delle loro caratteristiche, potenzialità, benefici e dell'importanza di una corretta manutenzione. Maggiori informazioni su assottica.it.

