Atelier Expressions annuncia l'acquisizione del produttore francese di porcellane Limoges JL Coquet

LIMOGES, Francia, 13 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- JL Coquet, iconico produttore di porcellane di Limoges dal 1824, sta aprendo un nuovo capitolo della sua storia unendosi ad Atelier Expressions, un'azienda creata di recente da TVS Venu International Holdings Pte Ltd. Con sede a Singapore, Atelier Expressions si propone di promuovere aziende eccezionali e competenze tradizionali.

Questa alleanza strategica, che segna un'importante iniziativa per il produttore, rinomato in particolare per l'eccellenza delle sue porcellane bianche, rientra nell'ambito del suo impegno per lo sviluppo internazionale e la promozione dell'artigianato, con particolare attenzione alla trasmissione delle competenze e alla salvaguardia dei posti di lavoro.

"Ho sempre ammirato le creazioni di JL Coquet, che riflettono un'eredità senza tempo e una maestria impeccabile", racconta Tara S. Venu, direttrice esecutiva Atelier Expressions. "Guardiamo con fiducia alle opportunità offerte da questa acquisizione. Lo spirito di JL Coquet è perfettamente in linea con il nostro ambizioso obiettivo – portare riconoscimento internazionale alle aziende che incarnano qualità e artigianalità eccezionali".

Insieme a Sébastien Cich, che continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato JL Coquet con il supporto del suo team e di tutto il personale di produzione, si unisce ad Atelier Expressions a Parigi Renaud Paul-Dauphin, che dopo aver diretto per molti anni il business vasellame del gruppo Hermès, offre una riconosciuta competenza nel settore.

Una nuova dinamica sta già prendendo forma, sulla scia della collaborazione con il designer Thomas Bastide per la collezione Rêve, l'apertura degli spazi a Seul e New York e il lancio nel 2026 di Studio Coquet, un laboratorio creativo dedicato ai grandi nomi dell'alta cucina.

Con oltre 100 dipendenti, di cui 85 artigiani a Saint-Léonard-de-Noblat, JL Coquet resta fedele alla sua missione: per perpetuare l'eccellenza di un mestiere raro plasmato dalle mani e dal fuoco. Premiata con i marchi Entreprise du Patrimoine Vivant (impresa del patrimonio vivente) e IGP Limoges, l'azienda incarna il lusso discreto e sostenibile.

Unendosi ad Atelier Expressions, JL Coquet conferma la sua volontà di promuovere l'arte di vivere francese sulla scena internazionale.

