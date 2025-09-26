circle x black
ATOMIX A NEW YORK CITY È STATO NOMINATO NO.1 NELLA LISTA INAUGURALE NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

26 settembre 2025 | 08.06
Per l'elenco completo da 1-50, cliccare qui.

LAS VEGAS, 26 settembre 2025 /PRNewswire/ -- I leader della gastronomia si sono riuniti questa sera al Wynn Las Vegas per la presentazione inaugurale della lista North America's 50 Best Restaurants 2025, sponsorizzata da S.Pellegrino & Acqua Panna, con Atomix nominato The Best Restaurant in North America. La cerimonia ha onorato talenti culinari in 20 città del Nord America, premiando 2 ristoranti nei Caraibi, 11 in Canada e 37 negli Stati Uniti.

Classificato al posto No.12 nella classifica The World's 50 Best Restaurants 2025, Atomix, di Ellia e Junghyun 'JP' Park, è celebre per il suo raffinato menu degustazione da 12 portate e per la narrazione immersiva che affonda le sue radici nella tradizione coreana. L'approccio distintivo dei Park, caratterizzato da ospitalità, umiltà e precisione tecnica, continua a valorizzare la cucina coreana in Nord America e nel mondo. Seguono nella classifica Mon Lapin (No.2) a Montreal e Restaurant Pearl Morissette (No.3) in Ontario.

Commenta William Drew, Direttore Editoriale per North America's 50 Best Restaurants: "Siamo lietissimi di svelare la lista inaugurale North America's 50 Best Restaurants, che celebra la diversità, la creatività e l'eccellenza che caratterizzano la scena gastronomica della regione. Dalle istituzioni gastronomiche più innovative alle nuove voci più audaci, questa lista riflette il ricco panorama culinario del Nord America."

Nella lista figurano due ristoranti eccezionali dei Caraibi: Buzo Osteria Italiana (No.41) alle Barbados, dello chef Nakita Goddard, e Stush in the Bush (No.49) in Giamaica, di Lisa e Christopher Binns. L'elenco celebra anche i ristoranti di altre destinazioni, come Denver, Charleston, Nashville, Portland, Richmond e Vancouver.

Per maggiori informazioni su North America's 50 Best Restaurants visitare https://www.theworlds50best.com/northamerica

