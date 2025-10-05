Aumentare il valore del cocco vietnamita sulla scena mondiale - Anuga 2025

COLONIA, Germania, 5 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Luong Quoi Coconut, il principale produttore di cocco del Vietnam, parteciperà ad ANUGA 2025, la più grande esposizione mondiale del settore alimenti e bevande, che si terrà dal 4 all'8 ottobre a Colonia, in Germania.

ANUGA riunisce oltre 7.900 espositori provenienti da 118 paesi, il che ne fa il polo centrale per l'innovazione e il commercio alimentare a livello mondiale. Stabilendo una presenza di rilievo presso il Padiglione del Vietnam (Stand C039g-8, Confexhall), Luong Quoi Coconut onora il suo impegno nel rappresentare la migliore qualità dell'agricoltura vietnamita sulla scena internazionale.

Sfruttare le tendenze globali

La decisione di partecipare ad ANUGA 2025 rafforza la strategia a lungo termine di Luong Quoi Coconut di impegnarsi nel mercato europeo. Questa presenza costante è fondamentale, soprattutto perché il settore mondiale dei beni di largo consumo continua a essere trainato dalla domanda di prodotti innovativi che rispondano alle esigenze dei consumatori di soluzioni per il benessere e la salute. Non solo: le dinamiche di mercato si stanno spostando verso soluzioni a marchio privato e verso una forte crescita in settori come quello delle bevande e degli ingredienti da cucina. Luong Quoi Coconut, con solide capacità OEM e offerte di prodotti vegetali di alta qualità, è posizionata strategicamente per soddisfare queste richieste globali con soluzioni economicamente convenienti e conformi alle norme.

Dimostrazione della versatilità delle noci di cocco vietnamite

Ad ANUGA 2025, Luong Quoi Coconut presenterà il suo ampio portfolio con il marchio Vietcoco, caratterizzato da prodotti a base di cocco realizzati interamente con noci di cocco vietnamite fresche e di qualità controllata, utilizzando tecnologie avanzate conformi alle norme europee.

I visitatori dello stand scopriranno una vasta gamma di ingredienti di alta qualità, sicuri e sostenibili:

Puntando su ingredienti naturali, rigorosi processi di produzione e responsabilità ambientale, Luong Quoi Coconut mira a contribuire attivamente a definire le future tendenze globali nel settore alimentare e delle bevande, all'interno della base di consumatori europei altamente ricettiva.

Una testimonianza di due decenni di eccellenza e impegni futuri

Dopo due decenni di sviluppo dedicato, Luong Quoi Coconut si è affermata come attore globale essenziale, esportando in oltre 65 paesi in mercati esigenti come Stati Uniti, UE, Giappone e Corea. La sua presenza costante ad ANUGA 2025 rafforza questa reputazione globale, offrendo una piattaforma fondamentale per interagire con partner internazionali e riaffermare la qualità superiore che caratterizza i prodotti Luong Quoi Coconut.

"Partecipare ad ANUGA 2025 non significa solo esporre i nostri prodotti; è una ferma dichiarazione del nostro impegno nei confronti degli standard globali e dello sviluppo sostenibile dell'industria del cocco in Vietnam", spiega Nguyen Truong Thinh, direttore clienti Luong Quoi Coconut. "Guardiamo con fiducia all'opportunità di creare nuove partnership a lungo termine basate sulla fiducia, sulla qualità e sulla crescita reciproca".

Per visitare Luong Quoi Coconut all'ANUGA 2025:

Informazioni su Luong Quoi Coconut Co., Ltd

Luong Quoi Coconut è un'azienda leader nella produzione di cocco dalla capitale vietnamita del cocco, che vanta oltre 20 anni di esperienza e moderne tecnologie di produzione. I suoi prodotti hanno raggiunto più di 65 mercati globali e sono apprezzati in tutto il mondo. Luong Quoi Coconut è inoltre pioniere della coltivazione biologica del cocco, offrendo prodotti biologici certificati USDA, UE e JAS.

