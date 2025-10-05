Aumento di fatturato e profitti: la relazione intermedia di PATEO evidenzia una crescita dell'utile lordo del 38,3%

SHANGHAI, 5 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Co., Ltd. (di seguito denominata "PATEO", codice azionario: 2889.HK) ha pubblicato la sua prima relazione intermedia dalla sua IPO, evidenziando solidi miglioramenti nei principali parametri finanziari, con un utile lordo in crescita del 38,3%.

Nella prima metà del 2025, il fatturato di PATEO ha raggiunto i 10,86 miliardi di RMB, con un aumento del 26,2% su base annuale. L'utile lordo è stato pari a 1,56 miliardi di RMB, in aumento del 38,3% su base annua, mentre il margine di utile lordo è aumentato di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La crescita degli indicatori chiave evidenziati nella relazione intermedia di PATEO è attribuita alla strategia vincente dell'azienda per i prodotti di fascia alta, alle migliori capacità aziendali e alla forza di ricerca e sviluppo leader del settore.

Le spedizioni di controller di dominio per cockpit intelligenti di PATEO sono aumentate da circa 300.000 unità nello stesso periodo dell'anno scorso a 400.000 unità, di cui 160.000 erano controller di dominio SoC di fascia alta, consolidando ulteriormente il vantaggio competitivo dell'azienda in questo settore.

Il rafforzamento e il miglioramento delle capacità aziendali principali si sono tradotti in due aree chiave di crescita costante nel rapporto intermedio: i ricavi derivanti dalle soluzioni di cockpit intelligenti hanno raggiunto 1.039,6 milioni di RMB, con un incremento su base annua del 25,9%; mentre i ricavi derivanti dai servizi connessi hanno raggiunto 44,2 milioni di RMB, con un incremento su base annua del 37,9%.

La relazione intermedie evidenzia che la spesa in ricerca e sviluppo di PATEO Automotive è aumentata del 17,4% su base annua e PATEO si è classificata al primo posto tra i fornitori nazionali di soluzioni di smart cockpit e servizi connessi in termini di numero di brevetti di invenzione registrati. Al 30 giugno 2025, alla società erano stati concessi 1.785 brevetti, di cui 935 di invenzione. Nello stesso periodo, PATEO Automotive ha presentato domanda per 6.088 brevetti, di cui 5.026 per invenzione, pari a circa l'82,6% del totale delle domande di brevetto.

In concomitanza con la quotazione di successo alla borsa di Hong Kong, PATEO ha anche annunciato, congiuntamente al marchio Porsche, una collaborazione per sviluppare una nuova generazione di sistemi di infotainment per veicoli, pensati appositamente per il mercato cinese.

Come ha affermato il presidente Ying Zhenkai (noto anche come Ying Yilun) nella relazione semestrale dell'azienda, "PATEO ha ottenuto ottimi risultati rafforzando la collaborazione nelle catene di fornitura a monte e a valle delle sue attività principali, con prestazioni eccezionali da prodotti di fascia alta, progressi costanti nelle attività all'estero e una crescita significativa del fatturato". Questi dati finanziari in costante crescita, uniti alla chiara traiettoria di crescita dell'azienda e alla sua attenzione al mercato, promettono di offrire rendimenti ancora più interessanti agli investitori.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788500/image.jpg

