Aumento Telepass: tutte le novità e cambiamenti

Milano, 22 Aprile 2024. Per quanto gli automobilisti italiani siano abituati a vari tipi di aumento, in primis quelli relativi alla benzina e agli altri carburanti, non farà loro sicuramente piacere venire a sapere che a partire dal 1° luglio 2024 il canone mensile del noto servizio di telepedaggio Telepass subirà un consistente aumento.

La notizia è recentissima e, com’è facilmente immaginabile, ha catturato l’attenzione dei moltissimi automobilisti abbonati al servizio di addebito automatico del pedaggio autostradale.

Prima di illustrare le varie novità al riguardo, è però opportuno ricordare che per quanto riguarda il telepedaggio, Telepass non è l’unica opzione. Infatti, come a suo tempo nel caso dei settori telefono, luce e gas, da qualche anno si è concretizzata nel nostro Paese la liberalizzazione del mercato del telepedaggio e vi sono altri operatori che hanno fatto il loro ingresso proponendo tariffe e servizi collegati interessanti; è per esempio il caso di UnipolMove, un’alternativa che viene proposta dalla compagnia di assicurazioni UnipolSai attraverso UnipolTech, sua controllata.

Quali sono le novità relative al servizio Telepass a partire dal 1° luglio 2024?

Il servizio di telepedaggio Telepass, che per più di trent’anni ha rappresentato l’unica opzione di telepedaggio autostradale per gli automobilisti italiani, viene proposto in diverse formule che i clienti possono scegliere a seconda delle proprie esigenze. Di seguito ricordiamo tali formule evidenziando quelli che saranno gli aumenti che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2024.

Il servizio Telepass Base prevede attualmente un canone mensile di 1,83 euro mensili; dal primo giorno di luglio si passerà invece a 3,90 euro al mese, quindi con un aumento che supera il 100%.

Per quanto riguarda il servizio Telepass Pay per Use, sono attualmente previsti un esborso di 10 euro per l’attivazione e un canone di 2,5 euro nel mese in cui si effettua l’utilizzo. Dal 1° luglio 2024 le cose cambiano per i sottoscrittori che dovranno pagare 1 euro per giorno di utilizzo.

Si registra un notevole aumento anche per quanto riguarda la formula Telepass Easy; attualmente il cliente paga 2,50 euro mensili, ma dal primo luglio 2024 il canone salirà a 4,64 euro mensili, quasi il doppio.

L’offerta Telepass Plus ha attualmente un costo mensile di 3 euro fino al 30 giugno 2024, poi sarà di 4,90 euro dal primo luglio 2024 per chi ha aderito a Telepass Plus dal 15 aprile 2024. Per coloro che hanno aderito prima del 15 aprile 2024, il costo è di 3 euro al mese fino al 30 giugno 2024, dal primo luglio 2024 sarà invece di 5,14 euro al mese.

Una possibile alternativa per contrastare l’aumento

Una possibile alternativa a Telepass è rappresentata da UnipolMove, una soluzione di telepedaggio il cui funzionamento tecnico è pressoché identico a quello proposto da Telepass. Si tratta di un’opzione che presenta una maggiore convenienza rispetto alla proposta dello storico operatore.

L’attuale promozione, valida fino al 7 maggio 2024, prevede infatti l’utilizzo gratuito del dispositivo per i primi 12 mesi. Trascorso questo periodo il contratto prevede un canone di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e 1 euro al mese per il secondo; UnipolMove infatti consente l’associazione di due dispositivi per ogni contratto privato. Ogni dispositivo è associato a una sola targa che però è modificabile gratuitamente e in pochi click.

UnipolMove prevede anche l’eventualità di attivare il piano “pay per use”con un canone giornaliero di 0,50 euro al giorno, nel giorno di utilizzo e che scatterà al primo passaggio dal casello autostradale. Se il dispositivo non viene utilizzato, il canone non scatterà.

L’attivazione della modalità pay-per-use prevede un costo una tantum di 10 euro.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.unipolmove.it/

Tel: 800771155