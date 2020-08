LA Auto Show® apre le registrazioni per AutoMobility LA™ 2019

I professionisti degli organi di informazioni e del settore invitati a registrarsi per la Fiera annuale

Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) hanno annunciato oggi l'apertura delle registrazioni per AutoMobility LA ™ 2019. L'evento di questo anno si svolgerà con un lieve anticipo rispetto agli anni precedenti: AutoMobility LA 2019 si terrà dal 18 al 21 novembre presso il Los Angeles Convention Center. La fiera commerciale continuerà a essere focalizzata su autonomia, connettività, elettrificazione e condivisione, e con l'elettrificazione che rappresenta uno dei temi chiave.

"L'incremento dei veicoli elettrici e autonomi non è mai stato così rilevante come ora e il nostro obiettivo per AutoMobility LA 2019 è quello di fornire una piattaforma per discutere di veicoli elettrici e autonomi da una serie di angolazioni diverse," ha dichiarato Lisa Kaz, Amministratore Delegato di AutoMobility LA e di LA Auto Show. "Siamo davvero entusiasti di poter ascoltare le opinioni di esperti da una serie di settori verticali che abbracciano tecnologie e trasporti e siamo davvero molto contenti di poter dare il benvenuto ai partecipanti alla nostra fiera."

AutoMobility LA invita i professionisti del settore e degli organi di comunicazione da tutto il mondo ad ascoltare le conversazioni sul futuro della mobilità nei trasporti, a presenziare i debutti dei veicoli, a esplorare le più recenti innovazioni nel settore delle tecnologie per auto, e a creare rapporti personali nel corso dei quattro giorni. Gli interessati a partecipare all'AutoMobility LA possono registrarsi per uno dei seguenti tre pass:

Tutti i pass sono disponibili su automobilityla.com/register .

Per AutoMobility LA 2019 sono già state confermati le presentazioni dei veicoli elettrici di Karma Automotive e conferenze da leader di pensiero del settore come ad esempio Stefan Krause, Amministratore Delegato di Canoo. Negli anni precedenti, la fiera ha ospitato un gran numero di visionari provenienti da società che comprendono Amazon Alexa Automotive, BMW Group, Electrify America, Intel, Lyft, Rivian e Waymo. Altri annunci su AutoMobility LA, sui relatori e sui debutti dei veicoli saranno diffusi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Oltre alle commissioni, alle conferenze stampa e alle conferenze con un solo relatore, i vincitori dei programmi speciali di AutoMobility LA: Top Ten Automotive Startups Competition e Hackathon, saranno annunciati nella giornata di martedì di apertura della fiera. Gli eventi complementari comprendono Securing Mobility Summit, MediaPost's Marketing: Automotive Conference e Car Design Forum LA torneranno all'AutoMobility LA.

Dopo AutoMobility LA, il LA Auto Show aprirà al pubblico dal 22 novembre al giorno 1 dicembre. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA e su LA Auto Show, o per prenotare un hotel con Connections Housing, fornitore ufficiale di sistemazioni alberghiere della fiera, visitare: AutoMobilityLA.com e LAAutoShow.com .

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e Connected Car Expo Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions.

