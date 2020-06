Automobility LA aggiunge eventi complementari nuovi e già presenti alla programmazione 2019

L'evento per la stampa e il commercio del LA Auto Show accoglie Summit e Conferenze su design, marketing e sicurezza del settore automobilistico

Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ha annunciato oggi la sua entusiasmante serie di eventi complementari programmati per AutoMobility LA , che si svolgerà dal 18 al 21 novembre 2019. Ogni anno, AutoMobility LA mette a disposizione la sua piattaforma per diverse organizzazioni per ospitare forum, think tank e summit per completare la programmazione principale e offrire ai partecipanti la possibilità di accedere ai leader di settore di design, marketing e sicurezza.

Securing Mobility Summit tornerà al Los Angeles Convention Center per il terzo anno. Nel corso dell'evento che occuperà un'intera giornata, il Security Mobility Summit riunirà esperti da tutto il mondo per discutere il futuro della sicurezza nel settore della mobilità. Gli specialisti discuteranno i loro approcci per affrontare pressanti problemi che comprendono l'antiterrorismo, lo spionaggio elettronico, la robotica, la progettazione e la virtualizzazione della sicurezza. A partire da lunedì 18 novembre

2019 Auto Think Tank Conference al campus AutoMobility LA, lunedì e martedì 18 e 19 novembre. La conferenza si concentrerà su due aree: gli sconvolgimenti della tecnologia che devono affrontare le case automobilistiche e le sfide per la rivendita che si riflettono sulla rete dei rivenditori. La Auto Think Tank Conference metterà a fuoco le intersezioni dei settori automobilistici per fornire conoscenze e risorse uniche sulle tendenze che si riflettono sul settore automobilistico. ARN Automotive Society porterà la propria

Marketing: Automotive LA di MediaPost riunirà gli attori di maggior rilievo per vendite del settore per un'esperienza condivisa unica martedì 19 novembre. Chi si occupa oggi delle vendite nel settore dell'auto deve affrontare un periodo di grandi cambiamenti, uno che crea nella stessa misura sfide e opportunità. La conferenza di mezza giornata metterà insieme le visioni complete di esecutivi di rilievo del marketing e delle loro agenzie partner per discutere le sfide e per elaborare un modello di crescita e successo costanti nel futuro.

2019 Car Design Forum LA vedrà i migliori designer dello spazio automobilistico per discutere la strategia per il design del settore automobilistico. Quest'anno il centro dell'attenzione del forum sarà il design focalizzato sull'utente e la progettazione con gli strumenti della realtà aumentata e virtuale che rivoluzionerà la progettazione. Tornando al Technology Pavilion mercoledì 20 novembre, il

"Siamo entusiasti all'idea di poter mettere a disposizione un forum per i leader della tecnologia e del settore automobilistico di oggi, in modo che possano costruire rapporti e condividere idee," ha dichiarato Lisa Kaz, Amministratore Delegato di LA Auto Show e di AutoMobility LA. "Questi eventi dinamici hanno un'importanza chiave per il futuro della mobilità perché ispirano un pensiero nuovo e innovativo. Siamo felici che gli organizzatori di questi eventi abbiano scelto AutoMobility LA come piattaforma per lo svolgimento di queste discussioni importanti e di rilievo."

Dopo tutti gli eventi previsti per l'AutoMobility LA di quest'anno, il LA Auto Show aprirà al pubblico dal 22 novembre al giorno 1 dicembre. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA e su LA Auto Show, o per prenotare un hotel con Connections Housing, fornitore ufficiale di sistemazioni alberghiere della fiera, visitare: AutoMobilityLA.com e LAAutoShow.com .

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e Connected Car Expo Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 01 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove i nuovi attori del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater LA New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions.

