L'ultimo weekend del Los Angeles Auto Show 2019 si conclude con test di guida, ospiti famosi, divertimento per tutta la famiglia e nuovissimi veicoli tra cui il primo SUV della Aston Martin

Aperto al pubblico domenica 1dicembre fino alle ore 20:00, il LA Auto Show metterà in mostra per la prima volta più di 70 nuovi modelli, tra cui il primo SUV della Aston Martin, il DBX

LOS ANGELES, 2 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Il weekend conclusivo dell'LA Auto Show ha in programma un dinamico calendario di attività, tra cui la partecipazione di celebrità e ancora 70 nuovissimi debutti di veicoli che si sommano al totale di quelli presentati alla fiera.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LAFondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sul salone, seguite LA Auto Show sue per ricevere gli avvisi iscrivetevi sul sito. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sitoe seguite AutoMobility LA su