I motoriduttori Rossi al servizio dell'industria Indiana

L'appuntamento alla fiera EXCON di Bangalore (10-14 dicembre) consolida la presenza di Rossi come fornitore qualificato in un settore altamente tecnologico.

MODENA, Italia, 10 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Rossi Gearmotors (India) Pvt. Ltd. sarà presente, dal 10 al 14 dicembre, alla fiera Excon di Bangalore - India, la più grande fiera di attrezzature per l'edilizia in Asia meridionale, rappresenta un vero e proprio hub commerciale per oltre 50.000 visitatori commerciali e oltre 1250 aziende espositrici.

"Grazie all'esperienza e al know-how dei nostro Team di tecnici siamo in grado di offrire soluzioni chiavi in mano, di alta qualità, per qualsiasi applicazione industriale. Un'ampia gamma di prodotti modulari ad elevate performance consente ai clienti di selezionare la soluzione applicativa più adatta alle loro necessità ottimizzando i costi. Rossi crede nel mercato indiano, tanto che nel 2019 ha raddoppiato la capacità produttiva della filiale", afferma Hemant Mohindra, General Manager di Rossi Gearmotors (India) Pvt. Ltd.

La presenza di Rossi all'iniziativa, presso la Hall 4 K-255, evidenzia la volontà dell'azienda di consolidarsi come fornitore qualificato in un settore tecnologico sempre più esigente e rigoroso, che richiede elevate prestazioni e dove l'affidabilità dei prodotti e la riconosciuta competenza tecnica rappresentano fattori chiave. Un mercato ricco di opportunità, per il quale Rossi offre una gamma completa di prodotti: dalla serie EP, riduttori e motoriduttori epicicloidali, alle serie Ge H, riduttori e motoriduttori paralleli e ortogonali, alla serie A, riduttori e motoriduttori a vite e la Serie E di riduttori e motoriduttori coassiali.

La storia della Rossi in India ha inizio nel 2008 e negli ultimi dieci anni è diventata una delle prime quattro filiali in tutto il mondo. La fabbrica di Coimbatore è una moderna struttura con persone e tecnologie in grado di produrre rispettando gli standard di qualità globali Rossi. Una delle gamme di prodotti più complete disponibili sul mercato per un'ampia varietà di esigenze applicative, anche nei settori più complessi come quello dell'edilizia.

ROSSI

ROSSI, progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo una gamma completa di riduttori, motoriduttori e motori elettrici nei più svariati settori e applicazioni. Fondata nel 1953, Rossi conta oltre 900 dipendenti (di cui 250 all'estero) e un fatturato consolidato di oltre 145 Mln di Euro nel 2018. Rossi opera nei principali paesi attraverso quindici filiali internazionali e tre stabilimenti di produzione in Italia. Dal 2004 è una società di Habasit Holding, leader mondiale con sede in Svizzera.

rossi.com