Lynk & Co e Cyan Racing conquistano il primissimo titolo mondiale cinese negli sport motoristici

Göteborg, Svezia, 18 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Lynk & Co e Cyan Racing hanno scritto un nuovo capitolo della storia automobilistica questa settimana, con la conquista del primissimo titolo mondiale negli sport motoristici per un produttore cinese, utilizzando la Lynk & Co 03 TCR per vincere il titolo scuderie della 2019 FIA World Touring Car Cup con un finale di stagione superavvincente in Malaysia.

In un momento storico per l'industria automobilistica cinese, Lynk & Co Cyan Racing alla sua prima stagione agonistica, ha conquistato il titolo per scuderie con 34 punti di vantaggio sulla squadra Hyundai, la sua principale rivale, e 54 punti sulla Honda.

"Lynk & Co e Cyan Racing hanno concluso la stagione in modo davvero storico. Hanno gettato fondamenta solide per il 2020 e dimostrato la loro professionalità grazie a lavoro e a spirito di squadra. Un sentito ringraziamento a tutto il team per gli sforzi e la dedizione profusi. Non vediamo l'ora che lancino la sfida per un titolo doppio l'anno prossimo", ha detto Victor Yang, Vice Presidente delle Comunicazioni dello Zhejiang Geely Holding Group.

Lynk & Co è un marchio di mobilità connesso e condivisibile progettato e realizzato in Svezia. È passata dall'essere un concetto creato nella sua casa spirituale di Göteborg, fino a diventare la casa automobilistica nuova di zecca più venduta al mondo, con una grande richiesta per i suoi modelli 01, 02, 03 e 05.

Sul circuito, il titolo per scuderie mette in evidenza un nuovo record della Cyan Racing, che ha conquistato il terzo titolo mondiale consecutivo. Il team si è trovato ad affrontare uno dei weekend di gare WTCR tra i più difficili mai disputati sul Circuito Internazionale di Sepang con estremi di temperatura, pioggia torrenziale e incidenti.

"Vincere tre anni di fila con veicoli di tre produttori diversi è stupefacente. Vincere il titolo per scuderie nel primo anno con Lynk & Co Cyan Racing significa 'risultato raggiunto'. L'anno prossimo il nostro obiettivo è senz'altro di vincere due titoli", ha detto Christian Dahl, AD e fondatore di Cyan Racing.

Informazioni su Lynk & Co

Lynk & Co è il nuovo marchio di mobilità urbana globale che risponde alle esigenze e alle preferenze della generazione connessa e alle difficili convenzioni del settore automobilistico. I suoi prodotti sono progettati e realizzati in Svezia, e saranno commercializzati in tutto il mondo.

