La ricetta di Rse Italia per combattere il Covid 19

Roma, 8 maggio 2020 - Il 9 Marzo è una data che ricorderemo per sempre, il Covid 19 e le notizie legate ad esso, hanno sicuramente cambiato la nostra esistenza, donandoci però del tempo per riflettere, lo stimolo per impegnarci a realizzare i nostri sogni futuri ed essere entusiasti della vita.

I giorni bui che abbiamo appena vissuto sembrano già un ricordo lontano, infatti, comincia a esserci sempre più il sentore che le cose non possono che migliorare. La ripartenza è vicina, finalmente potremo rialzare l’intero paese partendo dalle piccole cose, ne emergeremo ancora più forti e sicuri di prima.

Il Covid19 e le continue notizie relative, andate in onda a ripetizione in tutti i tg, purtroppo ci hanno messo di fronte a una realtà dura e inquietante, spesso resa ancora più cupa da cattiva informazione, accrescendo in molti frangenti la sensazione d’impotenza e paura nella gente. Adesso però è arrivato il momento di tornare a vivere. Con prudenza, certo, ma tornare a vivere, anche per dare un senso ai sacrifici di chi ha pagato con la propria vita perché il Mondo potesse rialzarsi il più presto possibile.

“La voglia di ricominciare più forti e consapevoli di prima”, questo il fiducioso impegno di Rse Italia, azienda che da qualche anno si dedica alla realizzazione di esperienze uniche, durante le quali sono messe in pista macchine esclusive e prestigiose, vere supercar da sogno, proprio per dare la possibilità a chiunque di vivere una giornata fuori dal comune, in un vero autodromo, per riscoprire emozioni uniche.

Una delle tante aziende italiane colpite dalle conseguenze del Covid19, che con fermezza è già pronta e decisa ad andare avanti e regalare un sogno, per superare insieme un momento così difficile.

Mario Conte, uno dei volti noti di Rse Italia, con il suo intervento ha apertamente dichiarato che tutto lo staff sta aspettando con grande entusiasmo un nuovo e incredibile inizio.

“Bisogna reagire perché adesso finalmente possiamo tornare a credere che il peggio sia già superato. Noi di Rse Italia, lo abbiamo sempre saputo e siamo sicuri che saremo prestissimo sulle nostre piste. Rivivremo ancora con più entusiasmo l’emozione che suscita il rombo del motore, l’odore che sprigiona la gomma a contatto con l’asfalto, dopo una frenata, o la sensazione di mettere il piede sull’acceleratore e sentire tutta la potenza che risale fino al cuore. Saremo li ancora, insieme, e ci lasceremo tutto alle spalle.

Con grande fervore aspettiamo il momento di poter ritrovare i nostri amici piloti, la gente che ci sostiene ormai da anni e tutti quelli che vogliono essere dei nostri, per ridere e divertirci come abbiamo sempre fatto, forse anche più di prima.

Non abbiamo mai smesso di pensare e lavorare per trovare soluzioni nuove ed emozionanti, così che le persone possano ancora una volta condividere la gioia di fare eccitanti esperienze e riscoprire quanto sia meravigliosa la vita. Regalandogli un altro motivo per assaporare l’ebrezza di una vera avventura, che li aiuti a sentirsi vivi, una sensazione che hanno bisogno di riscoprire tutti. Tantissime novità e sorprese per rendere i nostri eventi ancor più esclusivi. Per ricominciare in maniera sensazionale, non solo per la nostra azienda, ma soprattutto per ritrovare quella motivazione e passione che sembravano perdute.

Icone moderne del mondo dei motori, parlo di nomi come, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Audi R8, Mercedes AMG e tante altre fantastiche supercar, messe a disposizione per tutti coloro che hanno deciso di scoprire finalmente cosa si prova a stare al volante delle autovetture più prestigiose, potenti, veloci e lussuose al Mondo e vivere un sogno. Un’esperienza indimenticabile su tracciati di fama internazionali, Mugello, Imola, Misano, Vallelunga, Tazio Nuvolari, Adria, e tantissimi altri.

Se prima volevamo che le persone si divertissero, adesso abbiamo bisogno di dare loro la possibilità di vivere un sogno, quel brivido che hanno dimenticato, quell’emotività che alcuni hanno perduto ”.

Parole che fanno ben sperare tutti, ma che di sicuro non rimarranno solo parole, perché RSE Italia è già pronta per ridare alle persone, amanti dei motori e non, la possibilità di vivere momenti indimenticabili. Un’intensa avventura che vi darà i brividi, a ogni rombo del motore a ogni frenata, un modo unico per lasciarvi tutto alle spalle.

