Flotte aziendali: aumentano i noleggi di auto elettriche

Milano, 28 maggio 2020. Il 2019 è stato un anno record per il noleggio a lungo termine, infatti secondo i dati forniti da ANIASA e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state immatricolate 462 mila vetture, con un aumento del 6,1% rispetto al 2018.

Il noleggio auto a lungo termine è cresciuto del 7,7% nel 2019, un incremento quasi doppio rispetto al noleggio a breve termine (+4,4%). In particolare, il noleggio di auto elettriche è aumentato del 100% nel 2019, arrivando a quota 11.692 vetture green. Questo trend positivo è trainato dall’impegno delle società di autonoleggio, schierate dalla parte delle imprese per la diminuzione dell’inquinamento delle flotte aziendali.

Per aiutare le società in questo difficile passaggio, il noleggio flotte aziendali SIFÀ mette a disposizione servizi personalizzati dedicati per la mobilità aziendale. L’azienda, guidata dall’amministratore delegato Paolo Ghinolfi e partecipata al 51% da BPER Banca, propone un approccio moderno e incentrato su valori fondamentali di trasparenza, etica, proattività e rispetto nei confronti dell’ambiente, delle necessità aziendali e delle esigenze di ogni cliente.

SIFÀ: la mobilità elettrica per le flotte aziendali

Negli ultimi anni, SIFÀ ha investito ingenti risorse nella trasformazione del parco mezzi, per rinnovare la flotta e adeguare l’offerta ai criteri di sostenibilità ambientale. In questo modo, è in grado di fornire soluzioni innovative, flessibili ed ecologiche alle imprese e ai liberi professionisti, accompagnandoli in questo complesso processo di ammodernamento della mobilità aziendale.

Attraverso il supporto esclusivo di SIFÀ è possibile noleggiare un’auto elettrica in modo semplice e veloce, per integrare nella propria flotta aziendale veicoli a zero emissioni di ultima generazione, con modelli per l’utilizzo urbano e vetture per le lunghe percorrenze stradali. Le proposte sono realizzate su misura in base alle esigenze di ogni cliente, con offerte e contratti personalizzati per soddisfare ogni necessità.

La gestione dei contratti di noleggio a lungo termine di macchine ecologiche è completamente digitale, con amministrazione dei servizi tramite area riservata sul sito web ufficiale o l’app per dispositivi mobili Android e iOS. Oltre alla consulenza professionale e a un’ampia scelta di modelli green, la società offre una vasta rete di assistenza specializzata, per coordinare gli interventi di manutenzione in modo pratico e agevole.

Noleggio auto SIFÀ: una soluzione flessibile per la ripresa economica

Il noleggio a lungo termine si posiziona in maniera strategica in questo momento storico, in cui il nostro Paese sta attraverso una complessa situazione legata alla pandemia di Covid-19. Passata la fase peggiore dell’emergenza sanitaria, imprese e professionisti devono fare i conti con la ripresa delle attività economiche, commerciali e sociali.

In questo contesto, SIFÀ ha deciso di aumentare i servizi rivolti ai suoi clienti, per offrire un supporto dedicato a tutte le aziende alle prese con la ripartenza. Per garantire condizioni adeguate a lavoratori, manager, imprenditori e professionisti, sono state implementate nuove misure di sicurezza, al fine di tutelare la salute di ogni cliente del gruppo e fornire una mobilità adeguata alle nuove esigenze post Covid-19.

Inoltre, è possibile contare su una consulenza personalizzata, per trovare l’opzione più adatta alle proprie necessità e beneficiare di una maggiore flessibilità per la mobilità aziendale. Il settore della logistica e dei trasporti, infatti, svolge un ruolo fondamentale per l’economia, un ambito in cui l’esperienza di SIFÀ viene messa a disposizione dei clienti per fornire un supporto completo durante la ripresa economica del Paese.

Perché conviene noleggiare un’auto elettrica?

Le macchine elettriche rappresentano oggi un asset fondamentale all’interno del parco auto di SIFÀ, una scelta imprenditoriale che mira a sostenere la nuova mobilità ecologica e la svolta green che stiamo attraversando. Per farlo, aziende e professionisti hanno bisogno di assistenza, in quanto i costi sono ancora elevati ed è necessario garantire la massima accessibilità a tutti, al fine di ottenere risultati concreti nell’abbattimento delle emissioni inquinanti.

Il noleggio di auto elettriche è senza dubbio la soluzione migliore in questo momento, poiché consente di pianificare le spese per gli spostamenti nel lungo periodo, riduce l’impatto ambientale della propria attività e permette di ricevere assistenza per qualsiasi tipo di problema. Inoltre è possibile evitare criticità come la svalutazione commerciale del veicolo, un fenomeno tipico delle vetture a zero emissioni, rimanendo al passo coi tempi e cambiando l’auto ogni 3/5 anni, per guidare un veicolo sempre aggiornato e tecnologicamente avanzato.

Con le macchine elettriche è possibile circolare senza limitazioni anche all’interno di centri storici e ZTL, senza contare la diminuzione dei consumi e il risparmio considerevole nel mantenimento di queste vetture. Si tratta di un aspetto molto importante per le aziende, in quanto consente di recuperare risorse da destinare ad altre attività più redditizie. SIFÀ ha deciso di scommettere sulla rivoluzione ecologica, per questo motivo fornisce soluzioni flessibili per rispondere ad ogni necessità aziendale, confermando il suo impegno nell’affiancare imprese e professionisti anche in questo delicato momento.

