MG MotoStore, la convenienza corre con i top brand

Palermo, 10 Settembre 2020.È il costante impegno sul piano dell’innovazione a segnare l’evoluzione dell’abbigliamento moto. Lo dimostrano gli ultimi modelli dei brand top di gamma, che riescono a coniugare prestazioni, comodità e leggerezza. Ecco perché MG MotoStore ha scelto solo le collezioni dei marchi leader per la sua offerta, per garantire al motociclista l’esperienza che desidera, assicurando anche un acquisto conveniente, pratico e senza rischi.

MG MotoStore,dove la passione per le due ruote incontra la convenienza

Con un catalogo composto dai migliori brand del settore, MG MotoStore è il negozio online che si rivolge ai centauri più esigenti con un’offerta completa. Migliaia di prodotti per ogni appassionato: dal motocross al mototurismo, fino al racing.

Sono proposti caschi modulari, integrali, caschi jet, demi-jet,vintage e persino modelli per bambini. Ma anche abbigliamento e accessori per moto, come borse, zaini, manopole, salvascarpe e bauletti moto. Un’intera sezione è dedicata all’elettronica con cavi, interfoni, navigatori GPS e supporti per smartphone e navigatori.Nell’offerta trovano spazio gli antifurto, disponibili sia nella versione ad arco che con catena o blocca disco.

Non solo grandi marchi, MG MotoStore è anche convenienza. Moltissimi articoli sono presentati a prezzi scontati, e nella sezione Outlet ci sono riduzioni anche oltre il 50% su abbigliamento e caschi moto.

Il motociclista è supportato nella scelta del prodotto e in ogni fase dell’acquisto da un team preparato e disponibile. Per qualsiasi richiesta di informazioni basta utilizzare uno dei tanti canali di contatto: telefono, WhatsApp, e-mail, chat online o form di richiesta (nella pagina “Contattaci”del sito).

E per agevolare la ricerca dei prodotti, lo shop digitale ha puntato su un’interfaccia di navigazione snella e immediatamente comprensibile,abbinata a un’organizzazione per categorie con cui andare a colpo sicuro nell’individuazione dell’articolo desiderato.

Tra i caschi più apprezzati dai clienti ci sono Givi X33 e diversi modelli di caschi Nolan, in particolare Nolan N100-5 Plus e Nolan N70-2 X. Le ragioni del loro successo sono facili da intuire: Givi X33 è un casco modulare in materiale termoplastico con estrattore, interni removibili, presa d’aria nella mentoniera e nella parte superiore della calotta. Vanta visierino interno fumé e visiera con predisposizione per lente Pinlock® 70 DKS002 (inclusa).

Per quanto riguarda i due modelli Nolan, N100-5 Plus è l’apribile top di gamma che si arricchisce dell’imbottitura interna Clima Comfort e del sistema LPC-LinerPositioning Control, perregolare la posizione della cuffia. N70-2 X invece è il crossover da strada e fuori strada che per primo, tra i caschi on-off,implementa la mentoniera protettiva amovibile.

