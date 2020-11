Diamond Electric sviluppa il caricatore di bordo "3 in 1" da 6,6 kW

- L'integrazione di sistemi multipli può contribuire alla diffusione dei veicoli elettrici -

OSAKA, Giappone, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Diamond Electric Mfg. Co., Ltd. ha annunciato il 19 novembre di aver sviluppato un caricatore di bordo (OBC) "3 in 1" che integra in un unico prodotto le seguenti tre funzioni: un caricabatterie da 6,6 kW, un convertitore CC/CC a bassa tensione da 2,1 kW (LDC) per dispositivi ausiliari e un'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) per passare alla ricarica rapida. Questa funzione consente un ridimensionamento a livello di sistema, con la riduzione del peso dei veicoli elettrici (EV e PHEV), e si prevede che contribuirà alla diffusione dei veicoli elettrici.

Nati come contromisura per il riscaldamento globale, i veicoli elettrici e i veicoli ibridi elettrici plug-in si stanno diffondendo in tutto il mondo man mano che la riduzione del CO2 diventa più significativa. I veicoli elettrici e i veicoli ibridi elettrici plug-in adottano un maggior numero di componenti elettronici come i caricatori di bordo, e la domanda di ridimensionamento e riduzione del peso di tali componenti è in crescita.

Per questo Diamond Electric ha sviluppato un caricatore di bordo "3 in 1" da 6,6 kW. Il design e la gestione termica dei trasformatori dell'azienda hanno consentito di ridurre del 30% il prodotto rispetto a quelli precedenti (*1) (*2). Inoltre, la funzionalità "3 in 1" permette di integrare caricatore di bordo, convertitore a bassa tensione e unità di distribuzione dell'alimentazione in un unico pacchetto, riducendo notevolmente le dimensioni e il peso nel sistema veicolare e il numero di componenti elettronici all'interno del veicolo elettrico.

Note:(*1) a partire da ottobre 2020, secondo verifiche di Diamond Electric(*2) calcolo in base alle dimensioni dell'involucro, connettori esclusi

Applicazioni previsteCaricatore di bordo per veicoli elettrici e veicoli ibridi elettrici plug-in

Specifiche del prodotto:

Informazioni su Diamond Electric Mfg. Co., Ltd.

Diamond Electric è uno dei membri principali di Diamond Electric Holdings Co., Ltd., quotata alla Borsa di Tokyo (6699). Operante da 80 anni, è uno dei principali produttori di bobine di accensione per automobili. Tabuchi Electric, anche membro principale di Diamond Electric Holdings, è uno dei principali produttori di inverter solari e ibridi e, insieme a Diamond Electric, sviluppa prodotti per realizzare la sua nuova vision, "Connect Automotive and Home with 'Monozukuri'/ Manufacturing."