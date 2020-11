Auto No Problem annuncia l’Outlet del NLT: il portale per noleggio con occasioni imperdibili, attivo dal 2021

Milano, 24 Novembre - 100% digitale e self-service, con offerte eccezionali per il noleggio di vetture in promozione e in stock. È l’Outlet del Noleggio a Lungo Termine, il nuovo progetto di Auto No Problem che sarà lanciato nel 2021.

Auto No Problem ha annunciato per il 2021 il lancio dell’Outlet del Noleggio a Lungo Termine. Il nuovo progetto digitale della società, specializzata in servizi di noleggio a lungo termine e gestione delle flotte aziendali, si rivolge principalmente a privati e liberi professionisti. Sul sito saranno presentate offerte a prezzi competitivi, con vetture in promozione e in stock a noleggio a lungo termine.

Condizioni eccezionali su auto in promozione, in stock e usate

Le offerte pubblicate sull’Outlet del Noleggio a Lungo Termine riguarderanno tre categorie di veicoli:

• Auto in promozione grazie a specifici accordi con le case automobilistiche.

• Auto in stock con enormi vantaggi negli sconti grazie ai volumi di acquisto.

• Auto usate a NLT che meritano una seconda vita di noleggio.

I primi sono veicoli proposti con soluzioni di noleggio a lungo termine che prevedono speciali sconti per l’utente e personalizzazione della configurazione. Nel secondo caso sono invece presentate auto in configurazioni standard, ovvero non personalizzabili, con canoni particolarmente vantaggiosi.

Il terzo e ultimo caso riguarda invece il nuovo servizio di noleggio per le auto usate. Le vetture avranno al massimo 36 mesi di vita (minimo 12) e 70.000-80.000 km.

Offerte competitive e un approccio customer centric

“L’idea di dar vita ad un outlet digitale dedicato al mondo del noleggio a lungo termine è nata in considerazione del fatto che oggi i privati e i liberi professionisti sono sempre più alla ricerca di vetture a noleggio anche usate e non di prima immatricolazione”, ha dichiarato Matteo De Bortoli, Direttore commerciale di Auto No Problem, durante un’intervista rilasciata ad Auto Aziendali Magazine.

Il mercato registra un forte aumento delle richieste di noleggio auto per privati rispetto a quelle da parte di titolari di Partita Iva, con un numero crescente di persone che ricorre al canale digitale.

“Oggi c'è molta sensibilità sul lato del pricing, specialmente da parte dei privati – aggiunge De Bortoli – e ritengo che in questo momento sia importante indirizzare l’utente verso un paniere di offerte che siano effettivamente le più competitive sul mercato. L’obiettivo dell’Outlet di Auto No Problem è infatti proprio questo: presentare la miglior offerta in assoluto, a prezzi competitivi e con la massima serietà professionale”.

“Vogliamo inoltre portare l’utente finale a concludere il contratto di noleggio in autonomia attraverso processi automatizzati che guidano step by step ogni singola fase, dalle informazioni su come funziona il noleggio auto fino al caricamento dei documenti in modalità self-service per esitare la pratica”.

Il Direttore commerciale di Auto No Problem ha concluso descrivendo i futuri sforzi aziendali per lo sviluppo digitale. “Gli investimenti intrapresi in questo 2020 continueranno verso una direzione sempre più digitale e customer centric. Il nostro obiettivo per il 2021 sarà fornire ai nostri clienti una customer experience di alto livello grazie anche ad un servizio di customer care dedicato nelle attività di assistenza. Avere una persona con cui parlare post ordine oggi non è una cosa scontata”.

