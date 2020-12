LUKOIL soddisfa in toto la domanda di lubrificanti per motori diesel dell'impianto MAN di Norimberga

VIENNA, 21 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- LUKOIL è diventato il principale fornitore di lubrificanti per lo stabilimento europeo di motori MAN a Norimberga, in Germania. Dall'inizio del secondo semestre 2020, tutti i motori diesel MAN per veicoli commerciali assemblati presso questo stabilimento ricevono lubrificanti LUKOIL. I prodotti vengono preparati nello stabilimento LUKOIL di Vienna, in Austria, che è stato certificato secondo le norme IATF 16949, VDA 6.3, e ha superato il severo controllo di qualità VW Formel Q.

LUKOIL e MAN collaborano dal 2016. Oltre a fornire lubrificanti per il primo riempimento, LUKOIL è partner di MAN nei servizi post-vendita per la produzione e la fornitura di oli originali con marchio MAN nei paesi europei e nella Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

I partner si sono concentrati sulla collaborazione tecnica, con l'obiettivo di sviluppare oli motore che soddisfino gli standard mondiali più aggiornati, oltre a tecnologie per le future generazioni di motori. Grazie a questa stretta collaborazione, LUKOIL vede allungarsi ogni anno l'elenco dei prodotti approvati secondo gli standard tecnici MAN più recenti.

"Si tratta di un traguardo importante per la nostra azienda, che contribuisce allo sviluppo delle attività internazionali e al rafforzamento delle partnership con gli OEM per quanto riguarda le forniture per il primo riempimento e la manutenzione. Per noi è fondamentale che MAN, uno dei principali produttori di autocarri al mondo, si fidi della qualità e dell'affidabilità dei lubrificanti LUKOIL. Siamo fiduciosi che in futuro continueremo a essere in grado di soddisfare gli elevatissimi standard del nostro partner", ha dichiarato il CEO di LLK-International Kirill Vereta.

