Antonello Paola: “Il noleggio a lungo termine si fa sempre più green”

Con la transizione energetica, entro il 2035 è previsto il passaggio delle vetture ai motori completamente elettrici. Antonello Paola presenta i modelli green nel noleggio a lungo termine: una valida ed economica alternativa all’acquisto.

Roma, 30 ottobre 2023. Il noleggio delle auto a lungo termine mette a riparo dalla svalutazione della transizione elettrica, operazione che dovrà essere effettuata entro il 2035 anche in Italia, secondo quanto stabilito dal Parlamento Europeo. È ciò che è emerso dall’ultima relazione diffusa da ALD Automotive Italia, filiale italiana del gruppo controllato dalla francese Société Générale. Tra gli obiettivi della casa automobilistica, infatti, c’è l’aumento della sua flotta dal 10% al 30%, ossia si pone come obiettivo che un’auto su tre sia elettrica.

“Il noleggio permette di rendere le auto elettriche più accessibili a tutti - spiega Antonello Paola -. In questa fase di transizione, infatti, è un modo per mettersi alla prova su questa nuova forma di mobilità senza fare investimenti ingenti, visti i costi assolutamente elevati che hanno le auto elettriche. E, allo stesso tempo, di adattarsi ad un sistema che comunque, in un futuro non così remoto, sarà l’unico possibile”.

ALD Automotive Italia, per rendere più accessibile questa transizione, ha fatto uscire sul mercato prodotti innovativi e specifici sia per i privati che per le aziende. “Attraverso la sezione ‘ALD Green’ e un accordo molto importante con alcune società che distribuiscono energia elettrica - spiega Antonello Paola -, insieme al noleggio del veicolo elettrico o plug-in hybrid è inclusa per il privato la possibilità di inserire nel canone un voucher con 1.350 kWh, con cui ricaricare su tutta la rete nazionale di colonnine pubbliche o di opzionare una wall-box da 7,4 kW per la ricarica domestica. Per il mondo delle imprese, invece, c’è la divisione ‘ALD Electric’, il servizio lanciato grazie alla partnership con ChargePoint, network mondiale di infrastrutture e servizi di ricarica per veicoli elettrici. La soluzione rappresenta un vero e proprio ‘ecosistema’ per sostenere le aziende nella transizione della loro flotta. In un solo canone offre alle aziende consulenza a 360 gradi, servizi di ricarica tramite APP o RFID card su una rete di oltre 450mila punti di ricarica in Italia e in Europa, monitoraggio dei consumi, gestione della fatturazione e delle ricariche dei driver”.

Con il piano strategico “Move 2025”, ALD Automotive ha dichiarato la volontà di incrementare la propria quota di veicoli elettrici e plug-in hybrid dall'attuale 10% al 30% entro il 2025. Un risultato importante che, secondo le stime dell'azienda, consentirebbe un abbattimento delle emissioni di CO2 del 20%, pari a circa 151 mila tonnellate. “Acquistare una vettura nuova in uno scenario così complesso e mutevole si dimostra particolarmente svantaggioso - conclude Antonello Paola -. Orientarsi piuttosto sul noleggio a lungo termine diventa una scelta più che mai intelligente e conveniente, considerando anche l’evoluzione rapida delle tecnologie nell’automotive connesse all'elettrico, che possono rendere obsoleti veicoli acquistati solo qualche anno prima. Con il noleggio a lungo termine si ha la certezza di un canone mensile fisso che dipende fondamentalmente dal tipo di veicolo, dalla durata del noleggio e dal chilometraggio annuale”.

•CONTATTI: www.keeprenting.it