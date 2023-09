“Roma: MotorCity presenta il nuovoToyota C-HR, l’evoluzione di un’icona”

Roma, 29 settembre 2023. Grande partecipazione di pubblico a MotorCity, la concessionaria di Roma sull’Aurelia, per la presentazione in anteprima del nuovo Toyota C-HR. Quello presentato è un modello completamente nuovo progettato nel vecchio continente per soddisfare il mercato europeo. A conferma di quanto il mercato romano sia ritenuto strategico da Toyota alla presentazione presso la concessionaria MotorCity è intervenuto anche Massimiliano Loconzolo, Network Operations General Manager di Toyota Italia.

“Sono ormai oltre vent’anni che abbiamo lanciato l’ibrido come tecnologia – interviene Loconzolo – puntiamo ormai ad una mobilità sostenibile. Il primo lancio è stato con la prima Prius, quasi vent’anni fa, lo scopo era proprio quello di abbattere le emissioni delle nostre vetture. Toyota ha due pilastri: zero emissioni e zero incidenti; volevamo quindi avere delle vetture che abbattessero le emissioni e con tutti i sistemi di sicurezza, attivi e passivi. Siamo partiti con la prima Prius abbiamo fatto una scommessa che soprattutto in Italia abbiamo rimarcato fortemente. Da anni vendiamo vetture quasi esclusivamente Full Hybrid”.

“C-HR – continua – garantisce al cliente questo approccio multi tecnologico. Abbiamo motorizzazioni 1.8 Hybrid e 2.0 Hybrid con quattro ruote motrici, oppure un 2.0 Plug In da 223 Cavalli, a seconda dell’utilizzo che ne fa il cliente. Il primo C-HR è stato lanciato nel 2016 con lo scopo di conquistare il gusto del cliente europeo, soprattutto quello italiano. Con il nuovo C-HR rinnoviamo la sfida al mercato, vogliamo primeggiare in questo segmento e andare incontro ai gusti del cliente italiano”.

Connubio vincente oltre che storico quello tra Toyota e Motor City che sin dalla sua fondazione ha creduto fermamente nel prestigioso marchio giapponese diventandone concessionario monomarca.

“Un rapporto che dura dal secolo precedente – spiega Marco Cantella dealer operator MotorCity - dal 1999. Siamo concessionari monomarca con Toyota Motor Italia abbiamo creduto subito in questo brand. Un sodalizio che ha dato reciproca soddisfazione ad entrambi e che ne darà ancora molte”.

MotorCity ha sette sedi di vendita ed assistenza a Roma e provincia. Seleziona modelli performanti ed altamente versatili.

“I prodotti sono all’avanguardia a livello di emissioni, di performance – continua Cantella – con questo brand possiamo fare un taylor made, un vestito sartoriale per ognuno. La proposta di mobilità è misurabile su ognuno: dall’elettrico, all’ibrido, al plug in. Soluzioni molto adatte soprattutto a chi vive in una grande città dove con Toyota Italia noi esprimiamo circa il 13/14% del mercato”.

L’importante quota di mercato conquistata da MotorCity dimostra in modo eloquente come i modelli Toyota siano particolarmente adatti a città complesse come quella di Roma per quanto riguarda il traffico cittadino.

“Per città come Roma – approfondisce Fabio De Filippis, Responsabile commerciale di MotorCity – le vetture ecologiche diventeranno sempre più importanti. Per quanto riguarda il lancio di questa nuova vettura è un passo ulteriore sulla prima nata nel 2016. Questa nuova vettura ha delle innovazioni tecnologiche ancora più interessanti, ancora più importanti”.

