Un nuovo provider italiano nel mercato dell’automotive usato: il progetto OutletCars

Firenze, 3/7/2023 - Da un’idea di Eurocar Italia, nasce OutletCars. Il presupposto è usare un format di vendita nuovo, per fare in modo che siano i clienti stessi a confrontare tra loro auto usate di varia natura, e poi procedere all’acquisto. Il tutto, comodamente online su https://www.outletcars.it/, affiancati da un servizio capace di supportare efficacemente le vendite digitali.

Il concept di Outletcars

L’innovatività del nuovo polo che avrà sede a Firenze alimenta enormemente le aspettative. Il format Outletcars, che ha già trovato una sua prima applicazione in Austria, Portogallo e Spagna, vuole offrire un notevole vantaggio a tutti quegli acquirenti di auto usate che cercano il proprio veicolo online. Questa soluzione si basa su diversi elementi, intrecciati tra loro per migliorare l’esperienza di tutti gli utenti online di Outletcars:

• Possibilità di richiedere perizia a distanza

• Possibilità di ricevere il veicolo in qualsiasi parte d’Italia

• Assistenza in video call da parte di esperti di vendite online

• Garanzia soddisfatti o rimborsati

A questi presupposti, si somma il potenziale dell’esposizione online. Tramite QR code e smartphone, è possibile scegliere tra diversi modelli, da testare sul campo, indipendentemente dalle marche e dalle varianti disponibili. Lo spazio coinvolto per le prove e l’esposizione è di oltre 20.000 metri quadrati, e si pensa possa ospitare ben 500 veicoli. I consulenti presenti direttamente nell’OutletCars di Via del Cantone, a Firenze, aiuteranno gli acquirenti con finanziamenti, garanzie e assistenza, in un’esperienza di acquisto completa e per molti aspetti ancora inedita in Italia.

La parola al CEO

Il CEO del gruppo Eurocar Italia, che muove il progetto Outletcars, si è di recente espresso a riguardo. Matthias Moser, con evidente entusiasmo, ha evidenziato come innovazione e convenienza debbano stare dalla parte del cliente desideroso di acquistare auto usate di qualità. Questo è dunque quello che si trova a Firenze dal 14 giugno 2023: un concept nuovo, assistenza impeccabile e un’offerta multimarca come mai era stata organizzata sul territorio italiano.

L’esperienza si è già dimostrata allettante per molti e così il polo Eurocar di Firenze sembra destinato a distinguersi nel panorama dell’automotive usato italiano, grazie al progetto OutletCars.

Il Gruppo Eurocar Italia

Il Gruppo Eurocar Italia è controllato al 100% da Porsche Holding. In Italia è il più grande gruppo di distribuzione ed assistenza per i marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, Seat, Skoda, Porsche e Lamborghini, Das WeltAuto e Audi Prima Scelta:plus. Presente in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, con oltre 1.800 collaboratori, distribuiti in 45 sedi. Nel 2022 il Gruppo Eurocar Italia ha venduto circa 60.300 auto nuove e 20.400 auto usate, eseguendo 82.000 interventi di manutenzione. Dal 2017, anno in cui era presente con cinque sedi in Friuli Venezia Giulia, il Gruppo Eurocar Italia ha iniziato un importante percorso di crescita con l'integrazione di aziende storiche e molto conosciute nel loro territorio di appartenenza dapprima di Volkswagen Group Firenze, e successivamente del Gruppo Bonaldi (Bergamo - 2018), di Vicentini (Verona - 2018), del Gruppo Dorigoni (Trento - 2019), del Gruppo Saottini (Brescia - 2019) Iob Silvano & C. (Gemona del Friuli, UD - 2019), del Gruppo Erre Esse (Torino - 2020), di Rinaldi (Torino - 2021), Autocentro Baistrocchi (Parma - 2021) e Auto Carrera (Bolzano – 2022).

Per maggiori informazioni:

Elisa Carrara, Marketing & Communication Specialist Gruppo Eurocar Italia

Cell.: +39 340 4783761

e-mail: elisa.carrara@eurocar.it